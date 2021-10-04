Понсе выбыл на три месяца из-за операции на колене

Пресс-служба «Спартака» рассказала о состоянии здоровья форварда команды Эсекеля Понсе.
Сегодня нападающему «Спартака» Эсекелю Понсе была успешно проведена операция на мениске.
Форвард получил травму в матче Лиги Европы против «Наполи»: защитник неаполитанцев Костас Манолас упал на колено аргентинцу после столкновения.
На реабилитацию Понсе потребуется около трех месяцев. Желаем Эсекелю здоровья и возвращения в строй!
Скорейшего выздоровления 🤞
Скорейшего выздоровления 🤞
И это только осень началась... все еврокубковые баталии и игры с прямыми конкурентами по РПЛ впереди. А мы остаёся в атаке с Ларссоном и Соболевым. И с пропавшим Мелкадзе. Вытянут ли ребята, хватит ли у них эмоций и класса? Большой вопрос.
И это только осень началась... все еврокубковые баталии и игры с прямыми конкурентами по РПЛ впереди. А мы остаёся в атаке с Ларссоном и Соболевым. И с пропавшим Мелкадзе. Вытянут ли ребята, хватит ли у них эмоций и класса? Большой вопрос.
Здоровья парню ....
Здоровья парню ....
Нам тебя будет не хватать...
Нам тебя будет не хватать...
У меня такое ощущение, что уж как-то не правильно встраивается тренировочный процесс у многих клубов, а также не профессиональный медецинский корпус , который видимо не вовремя делает обследования во время тренировок . Или уже и отношения самих футболистам к нагрузкам которые прописывают им тренера по физ подготовке и мед персонал , что очень вероятно. Когда тебе начинают платить неимоверное количество казначейских билетов 💰 💰 💰 , то и требования к себе и тренировочному процессу выходят на второй план . В простонародии называется, забил на всё. Что и сказывается на самой игре , когда не видно у игроков особенно " нуворишей" российского футбола ⚽️ самоотдачи и стремления к победам . Пешеходного футбола становится всё больше и прямо пропорционально повышению зарплаты. Не буду проводить примеры , так как болельщики клубов у которых этих игроков появляется всё больше, могут реагировать не адекватно. Но всё таки Ларссон и Соболев уж точно перестают играть , а стараются уже профессионально учиться красиво падать и именно это произошло после повышения зарплаты. Ну как-то так.
Это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
У меня такое ощущение, что уж как-то не правильно встраивается тренировочный процесс у многих клубов, а также не профессиональный медецинский корпус , который видимо не вовремя делает обследования во время тренировок . Или уже и отношения самих футболистам к нагрузкам которые прописывают им тренера по физ подготовке и мед персонал , что очень вероятно. Когда тебе начинают платить неимоверное количество казначейских билетов 💰 💰 💰 , то и требования к себе и тренировочному процессу выходят на второй план . В простонародии называется, забил на всё. Что и сказывается на самой игре , когда не видно у игроков особенно " нуворишей" российского футбола ⚽️ самоотдачи и стремления к победам . Пешеходного футбола становится всё больше и прямо пропорционально повышению зарплаты. Не буду проводить примеры , так как болельщики клубов у которых этих игроков появляется всё больше, могут реагировать не адекватно. Но всё таки Ларссон и Соболев уж точно перестают играть , а стараются уже профессионально учиться красиво падать и именно это произошло после повышения зарплаты. Ну как-то так.
Это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
Всем травмированным скорейшего выздоровления.
Всем травмированным скорейшего выздоровления.
Для красно-белых это потеря, т.к ни Соболев ни Ларссон в этом сезоне не показывают ничего толковаго в атаке
Понсе скорейшего выздоровления
Для красно-белых это потеря, т.к ни Соболев ни Ларссон в этом сезоне не показывают ничего толковаго в атаке
Понсе скорейшего выздоровления