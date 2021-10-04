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Понсе выбыл на три месяца из-за операции на колене

вчера, 20:11

Пресс-служба «Спартака» рассказала о состоянии здоровья форварда команды Эсекеля Понсе.

Сегодня нападающему «Спартака» Эсекелю Понсе была успешно проведена операция на мениске.

Форвард получил травму в матче Лиги Европы против «Наполи»: защитник неаполитанцев Костас Манолас упал на колено аргентинцу после столкновения.

На реабилитацию Понсе потребуется около трех месяцев. Желаем Эсекелю здоровья и возвращения в строй!

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:56
грустно, печально ... здоровья ему !
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 03:56
Скорейшего выздоровления.
valt134
valt134 ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 02:04
Нет. За очередным падением в штрафной.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:16
Здоровья парню
1bear
1bear
вчера в 23:55
что-то не везёт Спартаку - теряет бойцов не вовремя....
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 22:57
    ЧиП
    ЧиП
    вчера в 22:55
    63 😔
    Скорейшего выздоровления 🤞
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    вчера в 22:48
    Промеска будет забивать)
    makkie
    makkie
    вчера в 22:36
    Здоровья Пончику!

    И это только осень началась... все еврокубковые баталии и игры с прямыми конкурентами по РПЛ впереди. А мы остаёся в атаке с Ларссоном и Соболевым. И с пропавшим Мелкадзе. Вытянут ли ребята, хватит ли у них эмоций и класса? Большой вопрос.
    pomor45
    pomor45 ответ valt134 (раскрыть)
    вчера в 22:21
    Куда выход? За травмой?
    Блоссия
    Блоссия
    вчера в 22:16
    Понсе скорейшего выздоровления, нам всем терпения.
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    вчера в 21:57
    Хреново.
    Здоровья парню ....
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 21:51
    Жаль, что выбыл надолго Эсекеля Понсе.
    Нам тебя будет не хватать...
    Ironigor
    Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 21:44
    Приветствую дружище.
    У меня такое ощущение, что уж как-то не правильно встраивается тренировочный процесс у многих клубов, а также не профессиональный медецинский корпус , который видимо не вовремя делает обследования во время тренировок . Или уже и отношения самих футболистам к нагрузкам которые прописывают им тренера по физ подготовке и мед персонал , что очень вероятно. Когда тебе начинают платить неимоверное количество казначейских билетов 💰 💰 💰 , то и требования к себе и тренировочному процессу выходят на второй план . В простонародии называется, забил на всё. Что и сказывается на самой игре , когда не видно у игроков особенно " нуворишей" российского футбола ⚽️ самоотдачи и стремления к победам . Пешеходного футбола становится всё больше и прямо пропорционально повышению зарплаты. Не буду проводить примеры , так как болельщики клубов у которых этих игроков появляется всё больше, могут реагировать не адекватно. Но всё таки Ларссон и Соболев уж точно перестают играть , а стараются уже профессионально учиться красиво падать и именно это произошло после повышения зарплаты. Ну как-то так.
    Это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:43
    Ну скорее всего разница в проффесиях !!!!!!!!!!!!!Футболисту наверное гараздо больше времение требуется на адаптацию,чем человеку в другой профессии!!!!!!!!!!!!!!!!!!!В контактных видах спорта и растяжение лечится около месяца т.к надо еще и форму набирать а ни сразу на поле или ледовую площадку выбегать!!!!!!!!!!!!!!!
    ABir
    ABir
    вчера в 21:37
    Скорее всего теперь появится только после зимней паузы. Эсекеля будет очень не хватать.:
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 21:22
    Очень травматичная осень выдалась. Количество травм просто пугает. С чем связана такая эпидемия - не очень понятно.
    Всем травмированным скорейшего выздоровления.
    Ironigor
    Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:17
    Всё может быть.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 21:04
    Видимо там кроме мениска еще и требуется пластика связок. Или есть повреждение суставной сумки.
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 20:59
    Жель,отлично начал сезон и тут такое
    Для красно-белых это потеря, т.к ни Соболев ни Ларссон в этом сезоне не показывают ничего толковаго в атаке
    Понсе скорейшего выздоровления
    Ironigor
    Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 20:50
    Значит что-то не договаривают .
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 20:43
    Вот попал то! Вытеснил дельфина из состава и так травмировался! Скорейшего выздоровления и возвращения аргу!
    протон
    протон
    вчера в 20:34
    Ну е мое…скорейшего выздоровления!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 20:30
    Конечно здоровья парню. Но меня удивляют сроки. Эта операция делается сейчас неинвазивно, т.е. без разреза, а с помощью зонда через прокол. Раньше, когда резали и сустав вскрывали ( 30 лет назад). срок был два месяца. Сам через это прошел, а сейчас уровень медицины - космос, и три месяца? Удивительно.
    valt134
    valt134
    вчера в 20:23
    Ваш выход, Соболев! Понсе-выздоровления.
    Gahi
    Gahi
    вчера в 20:18
    Здоровья, и быстрого восстановления после операции. Удачи
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 20:14
    Да уж, очень серьёзно. Скорейшего выздоровления.
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