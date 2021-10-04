Понсе выбыл на три месяца из-за операции на колене

Пресс-служба «Спартака» рассказала о состоянии здоровья форварда команды .

Сегодня нападающему «Спартака» Эсекелю Понсе была успешно проведена операция на мениске.

Форвард получил травму в матче Лиги Европы против «Наполи»: защитник неаполитанцев Костас Манолас упал на колено аргентинцу после столкновения.

На реабилитацию Понсе потребуется около трех месяцев. Желаем Эсекелю здоровья и возвращения в строй!