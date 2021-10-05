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«Очень обидно», — Червиченко о травме Головина накануне матчей сборной

вчера, 12:55

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал отсутствие полузащитника «Монако» Александра Головина в составе сборной России накануне матчей отборочного турнира ЧМ-2022.

Очень обидно. У нас сейчас кто с травмой, кто с истерикой. Получается, что играть практически некому. Он бы помог. Не знаю, почему Александр не играет так ярко за сборную, но за свой клуб играет отлично. Я уже говорил, что не все до конца в нашей команде его понимают. В «Монако» он привык играть с более высококлассными партнерами, а наши игроки не всегда понимают, что он от них хочет. Они стоят и смотрят, как он пытается что-то сделать.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:21
Да понятно уже,что первое место нам не светит,второе почти в кармане,чего все так нервничают
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:21
Придётся без него справляться.
112910415
112910415
вчера в 13:56
большая неприятность, правда
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:32
Так надо правильно играть :Приём мяча,обработка в три касания,пас вратарю или защитнику без сопротивления,осмотрелся и...длинный пас в никуда...А этот всю картину портит.
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:24
Да, действительно, здесь с Черевченко можно согласиться по характеристикам Головина и причинам его не такой эффективной игры за сборную, как за клуб. На сегодняшний день Головин, пожалуй, единственный россиянин с вполне сформированным современным европейским футбольным мышлением. Он постоянно находится в движении, все действия с мячом пытается предпринять на скорости, всегда стремится сыграть в касание, если есть адресат, без мяча постоянно сам в поиске свободных зон, не ограничивает себя только своей позицией, а старается действовать по всему фронту атаки, тем самым запутывая соперников. Конечно, в сборной мало игроков, способных понять действия Александра, когда он с мячом, быстро оценить ситуацию и быть готовым получить от него пас, своевременно открывшись под его маневр. Вот и получается, что Головин часто просто вынужден передерживать мяч, так как не видит продолжения атаки и открытых партнёров впереди. Есть, как всегда. только варианты паса назад, от которых Саша уже отвык играя в Лиге 1. Там просто не играют тупо назад, как привыкли играть в России. Вот и получается, что он просто пробегает свой большой километраж в пустоту из-за отсутствия понимания и мобильности его партнёров по сборной. А сейчас мы вообще лишились своего главного креативщика, который мог и в одиночку решить эпизод, не имея должной поддержки. Что же, ничего не поделаешь. Остаётся только смотреть за игрой обескровленной сборно и надеяться, как всегда, что Валера что-то придумает и найдёт правильные слова для ребят. Болеем за Россию!
asraeil
asraeil
вчера в 13:00
Ну тут уже ничего не поделать
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