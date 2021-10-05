«Очень обидно», — Червиченко о травме Головина накануне матчей сборной

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал отсутствие полузащитника «Монако» в составе сборной России накануне матчей отборочного турнира ЧМ -2022.

Очень обидно. У нас сейчас кто с травмой, кто с истерикой. Получается, что играть практически некому. Он бы помог. Не знаю, почему Александр не играет так ярко за сборную, но за свой клуб играет отлично. Я уже говорил, что не все до конца в нашей команде его понимают. В «Монако» он привык играть с более высококлассными партнерами, а наши игроки не всегда понимают, что он от них хочет. Они стоят и смотрят, как он пытается что-то сделать.