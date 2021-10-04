Хавбек «Локомотива» Магкеев рассказал о подготовке к операции на колене

Полузащитник «Локомотива» в интервью пресс-службе клуба рассказал о своем состоянии и подготовке к операции в Германии. После матча с «Химками» (0:0) у Магкеева выявили разрыв передней крестообразной связки коленного сустава правой ноги.

Вы знаете, что в субботу я получил травму в игре с «Химками», во вторник вылетел в Германию. Сразу увидел нашего хирурга. Он понял, что нужно немного времени, чтобы увеличить гибкость в колене, убрать воспаление. Я думаю, что на следующей неделе мы сделаем операцию.

Все проходит в обычном режиме. Понимаю, что уже началось восстановление, да, оно будет не быстрым, но это часть футбола, нужно это пережить и подготовиться к возобновлению в наилучшей форме.

На данный момент я в основном занимаюсь мануальной терапией. Один день был нагрузочный. Все проходит через боль, но это надо перетерпеть, я это понимаю. Хочу, чтобы поскорее сделали операцию, чтобы потом вернуться в Москву и там готовиться.

Сейчас не могу ходить, как делал это раньше, передвигаюсь на костылях. Нет возможности посмотреть город. В основном лежу в отеле, смотрю сериалы и жду следующей тренировки.