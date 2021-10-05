Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал отсутствие полузащитника «Монако» в составе сборной России накануне матчей отборочного турнира ЧМ -2022.

Без травм в футболе не обходится. Потеря такого игрока — ощутимо для нашей команды. Есть небольшое огорчение из-за сложившейся ситуации. Пугает ли меня факт травм перед предстоящими матчами? Это повседневная футбольная жизнь. Не только у нас такое происходит. Иногда у соперников травмированы ведущие игроки, теперь у нас. Причем игроки стартового состава. Медицинский штаб проведет анализ. Но каким бы ни был анализ, всё равно игроков состава не будет. Это очень плохо.