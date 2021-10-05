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Колосков: «Потеря Головина — ощутимо для сборной России»

вчера, 11:53

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал отсутствие полузащитника «Монако» Александра Головина в составе сборной России накануне матчей отборочного турнира ЧМ-2022.

Без травм в футболе не обходится. Потеря такого игрока — ощутимо для нашей команды. Есть небольшое огорчение из-за сложившейся ситуации. Пугает ли меня факт травм перед предстоящими матчами? Это повседневная футбольная жизнь. Не только у нас такое происходит. Иногда у соперников травмированы ведущие игроки, теперь у нас. Причем игроки стартового состава. Медицинский штаб проведет анализ. Но каким бы ни был анализ, всё равно игроков состава не будет. Это очень плохо.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:28
Мостовой, Измайлов, Черышев, а теперь еще и Головин. Видимо, что быхорошо играть в европе, нашим нужно выкладываться на 200%, отсюда и такая травматичность. Тут уже вопрос к подготовке наших футболистов на детском, юношеском возрасте. Не привыкли они к тяжелым нагрузкам.
112910415
112910415
вчера в 13:46
эпидемия натуральная
Борислaв
Борислaв
вчера в 13:28
Ну и что было высказываться.... и так все понятно...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:44
Неплохой состав только рукатый лишний.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:40
Ого, вот и дед проснулся.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:36
Без него похоже не справимся с соперниками.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:34
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал отсутствие полузащитника «Монако» Александра Головина в составе сборной России накануне матчей отборочного турнира ЧМ-2022.
И речь ведь идёт не только о Головине , а целый основной состав полноценной команды сборной которая не сможет по тем или иным причинам выйти на поле и помочь сборной отобраться на чемпионат мира. И это очень тревожит. Но будем надеяться на самоотдачу ребят и настрой Карпина на Победу !!!
А вот и состав тех которые не смогут помочь сборной.
Союзник противников
Союзник противников ответ beefs (раскрыть)
вчера в 12:06
Он уж три года не наш и тренируется и играет в одном климате.А вот что его лупят постоянно,это да.Видимо,путинца в нём вытравливают,по каплям...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:05
Мостовой сказал,что таких у нас-пруд-пруди,и "отряд не заметит потери бойца".Видимо,наш отряд сдаваться намерен,раз не заметит единственного игрока,способного играть в касание ,постоянно идти в борьбу,искать свободное место и давать скрытый неожиданный пас.
beefs
beefs
вчера в 11:57
интенсивность футбола выросла, а наши не привычны физически к таким нагрузкам, вот и результат...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 11:55
Согласен. И вообще как-то многовато травм.
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