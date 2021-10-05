Оздоев возобновил тренировки после травмы

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев, пропустивший 2,5 месяца из-за травмы, в своем Твиттере сообщил, что возобновил тренировки.
Вчера был первый выход на поле за два с половиной месяца. Это было прекрасно. Люблю запах газона.
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев, пропустивший 2,5 месяца из-за травмы, в своем Твиттере сообщил, что возобновил тренировки.
Вчера был первый выход на поле за два с половиной месяца. Это было прекрасно. Люблю запах газона.
Маге здоровья и удачи, но играть в основе должны Кузяев и Вендел.
Маге здоровья и удачи, но играть в основе должны Кузяев и Вендел.