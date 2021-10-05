ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Оздоев возобновил тренировки после травмы

вчера, 11:03

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев, пропустивший 2,5 месяца из-за травмы, в своем Твиттере сообщил, что возобновил тренировки.

Вчера был первый выход на поле за два с половиной месяца. Это было прекрасно. Люблю запах газона.

Все новости
Стало известно, когда в строй вернутся травмированные игроки «Спартака»
Вчера, 22:24 Комментарии12
В «Спартаке» подтвердили, что Федун находится на лечении в Германии
Вчера, 18:36 Комментарии63
ОфициальноКапитан тульского «Арсенала» Костадинов успешно перенёс операцию
Вчера, 17:09 Комментарии2
ОфициальноПромес пропустит из-за травмы 3 недели
Вчера, 15:15 Комментарии15
«Очень обидно», — Червиченко о травме Головина накануне матчей сборной
Вчера, 12:55 Комментарии6
Колосков: «Потеря Головина — ощутимо для сборной России»
Вчера, 11:53 Комментарии11
Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:54
Отличная новость! Надеюсь, уже к ближайшим матчам Мага будет в строю. Барриос не железный все-таки, для ротации Оздоев очень нужен.
Маге здоровья и удачи, но играть в основе должны Кузяев и Вендел.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:10
Ну и хорошо,может со "Спартаком" выйдет на пару минут,это ведь любимая манера замен Семака при проигрыше.
drug01
drug01
вчера в 11:05
Это только радуе
Cat01
Cat01
вчера в 11:04
Очень хорошо
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100