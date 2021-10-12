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Доннарумма: «Я всегда буду любить „Милан“. Он навсегда в моём сердце»

вчера, 20:04

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма высказался о негативной реакции болельщиков «Милана» после его перехода в ПСЖ прошлым летом. Во время полуфинала Лиги Наций против сборной Испании на «Сан-Сиро» фанаты освистывали Доннарумму, а ранее вывешивали баннеры с угрозами в адрес вратаря.

У меня есть небольшое разочарование, потому что я провел восемь лет в «Милане», и поэтому возвращаться на «Сан-Сиро» всегда очень волнительно. Свист болельщиков — это нормально. Я вырос здесь и всегда был болельщиком «Милана», восемь лет не так просто забыть.

Я всегда буду любить «Милан». «Россонери» всегда будут в моём сердце. Я надеюсь, что в следующий раз, когда я окажусь на «Сан-Сиро», болельщики примут меня лучше.

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Все комментарии
t8nuhxkydmcw
t8nuhxkydmcw
сегодня в 03:25
Но бабло ты любишь больше
Triem
Triem
вчера в 23:30
...но играть буду там где побольше заплатят. Капитализм же на дворе пока.
Автогол Шкриньяра
Автогол Шкриньяра
вчера в 20:56
Интересно, а Наполи, из академии которого Доннарумма перешёл в Милан, тоже навсегда в его сердце? И это к 22 годам. Чувствую я, его сердце не менее вместительно, чем у Это'О, Балотелли и Ибрагимовича)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:53
взвыл бегунок за нефтью.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 20:13
Да отстал бы уже от «Милана». Сделал выбор — пожинай плоды в свое удовольствие. А тут сразу такой болтливый оказался.
протон
протон
вчера в 20:11
как накопишь бабосов. потом вернешься в милан
beefs
beefs
вчера в 20:06
да, времена не те, бабло вскружило голову...
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