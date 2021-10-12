Доннарумма: «Я всегда буду любить „Милан“. Он навсегда в моём сердце»

Голкипер высказался о негативной реакции болельщиков «Милана» после его перехода в ПСЖ прошлым летом. Во время полуфинала Лиги Наций против сборной Испании на «Сан-Сиро» фанаты освистывали Доннарумму, а ранее вывешивали баннеры с угрозами в адрес вратаря.

У меня есть небольшое разочарование, потому что я провел восемь лет в «Милане», и поэтому возвращаться на «Сан-Сиро» всегда очень волнительно. Свист болельщиков — это нормально. Я вырос здесь и всегда был болельщиком «Милана», восемь лет не так просто забыть.

Я всегда буду любить «Милан». «Россонери» всегда будут в моём сердце. Я надеюсь, что в следующий раз, когда я окажусь на «Сан-Сиро», болельщики примут меня лучше.