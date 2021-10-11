ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

На матч «Рубин» – «Локомотив» пустят только по QR-коду

вчера, 14:53
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив16.10.2021 в 16:30 Не начался

Пресс-служба «Рубина» на официальном сайте сообщает, что матч 11-го тура РПЛ с «Локомотивом» смогут посетить более 30 тысяч болельщиков.

«В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с 11 октября на всей территории Республики Татарстан введены новые правила посещения массовых мероприятий.

Зрители в возрасте 18 лет и старше могут посетить матч „Рубин“ — „Локомотив“, который пройдет 16 октября на „Ак Барс Арене“ (а также последующие домашние матчи „Рубина“), предъявив действующий QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19, или справку о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании коронавирусом. Также необходимо предъявить паспорт.

Зрители младше 18 лет могут посещать матчи при предъявлении паспорта или свидетельства о рождении.

При этом благодаря новым правилам разрешенная вместимость трибун повышается с 30 процентов до 70 процентов», - говорится в заявлении «Рубина».

Ранее заявление касательно допуска болельщиков сделали в «Спартаке».

Все новости
Доннарумма: «Я всегда буду любить „Милан“. Он навсегда в моём сердце»
Сегодня, 20:04 Комментарии4
«Спартак» надеется на лояльность Роспотребнадзора в вопросе допуска фанатов
Вчера, 13:42 Комментарии8
Тухель извинился перед болельщиками «Интера»
Вчера, 10:29 Комментарии14
Райола осудил болельщиков, которые оскорбляют Доннарумму
08 октября Комментарии8
Болельщики «Ньюкасла» празднуют покупку клуба саудовскими инвесторами
07 октября ВидеоКомментарии16
ОфициальноБолельщики «Спартака» признали Литвинова лучшим игроком матча с «Ахматом»
06 октября ФотоКомментарии10
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:43
роспотреб без процентов не может,
хоть столько народу не приходит никогда ..
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:52
Вот и посмотрим сколько народу в Казани вакцинировалось.
протон
протон
вчера в 15:48
Уже что-то. Но если по коду могли бы весь стадион дать, а там уже сколько придет
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 15:28
А вообще это бред насчёт ограничения на стадионах в России. 70 % заполняемости это очень хороший показатель даже в хорошие годы, не то что сейчас. Можно вообще отменить и результат будет таким же. 90 % это мечта любого клуба
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 15:25
А ещё пару лет назад люди считали это плодом фантастики. Тотальный контроль и чипизация в действии.
Cat01
Cat01
вчера в 14:54
Дисциплина залог успеха
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100