На матч «Рубин» – «Локомотив» пустят только по QR-коду

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вчера, 14:53

Пресс-служба «Рубина» на официальном сайте сообщает, что матч 11-го тура РПЛ с «Локомотивом» смогут посетить более 30 тысяч болельщиков.

«В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с 11 октября на всей территории Республики Татарстан введены новые правила посещения массовых мероприятий.

Зрители в возрасте 18 лет и старше могут посетить матч „Рубин“ — „Локомотив“, который пройдет 16 октября на „Ак Барс Арене“ (а также последующие домашние матчи „Рубина“), предъявив действующий QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19, или справку о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании коронавирусом. Также необходимо предъявить паспорт.

Зрители младше 18 лет могут посещать матчи при предъявлении паспорта или свидетельства о рождении.

При этом благодаря новым правилам разрешенная вместимость трибун повышается с 30 процентов до 70 процентов», - говорится в заявлении «Рубина».

Ранее заявление касательно допуска болельщиков сделали в «Спартаке».