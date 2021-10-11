Тухель извинился перед болельщиками «Интера»

Главный тренер «Челси» извинился перед болельщиками «Интера» за то, что лондонский клуб в межсезонье подписал нападающего .

Я прошу прощения у болельщиков «Интера», однако мы, как и другие команды, стараемся становиться сильнее. Мы определили конкретный типаж форварда, мощного нападающего, который станет примером и сбросит груз ответственности с молодых игроков. Нам был нужен форвард, который позволит играть в более быстрый футбол.

Подобных футболистов не так уж и много. Когда у нас появилась возможность вернуть Лукаку, мы воспользовались этим. Лукаку сам хотел вернуться в «Челси», и всё сложилось удачно.