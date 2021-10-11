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Тухель извинился перед болельщиками «Интера»

вчера, 10:29

Главный тренер «Челси» Томас Тухель извинился перед болельщиками «Интера» за то, что лондонский клуб в межсезонье подписал нападающего Ромелу Лукаку.

Я прошу прощения у болельщиков «Интера», однако мы, как и другие команды, стараемся становиться сильнее. Мы определили конкретный типаж форварда, мощного нападающего, который станет примером и сбросит груз ответственности с молодых игроков. Нам был нужен форвард, который позволит играть в более быстрый футбол.

Подобных футболистов не так уж и много. Когда у нас появилась возможность вернуть Лукаку, мы воспользовались этим. Лукаку сам хотел вернуться в «Челси», и всё сложилось удачно.

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Все комментарии
BagioR
BagioR
вчера в 21:37
Бред
David Young
David Young ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 14:18
.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:17
Тухель имел 6 дней в неделю, сейчас все на месте.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:11
Джеко пока справляется на отлично.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Zhgoon (раскрыть)
вчера в 12:10
Претензии были от болел, причём много...к самому Интеру, и к Лукаку.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 11:36
Что-то я не слышал, чтобы болельщики «Интера» предъявляли какие-то претензии. Ушел и ушел. Клуб заработал денег. Тухель так говорит, будто из своего кармана бабки вытащил.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:15
Для чего это ???
112910415
112910415
вчера в 11:02
покайся, верни и больше так не делай !
Бубнин
Бубнин
вчера в 11:02
"Лукаку сам хотел вернуться в «Челси»" - теперь и Лукаку должен извиниться перед "Интером". А потом извиниться перед болельщиками "Челси" за то, что извинялся.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:57
Скоро прощения будете с Лукаку просить
ОПС
ОПС
вчера в 10:54
Ерунда какая то.
rnw9z865u5xk
rnw9z865u5xk
вчера в 10:52
Это уже явный перебор
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 10:52
Лукаку предатель и нытик. Весит 150 кг, а постоянно ноет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:31
Уже и за такое извеняются,дожили!
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