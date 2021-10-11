ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Спартак» надеется на лояльность Роспотребнадзора в вопросе допуска фанатов

вчера, 13:42

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что в клубе рассчитывают на лояльный подход со стороны Роспотребнадзора в вопросе по допуску зрителей на ближайшие домашние матчи команды.

Ждем ответа от Роспотребнадзора. Письма с запросом квоты на «Динамо» и «Лестер» отправлены. Уверены, что опыт проведения предыдущих матчей нашей команды с допуском по QR-кодам получился удачным, никаких нареканий не возникло, так что рассчитываем на лояльный подход со стороны надзорных органов.

16 октября «Спартак» встретится с московским «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ. 20 октября красно-белые в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы примут английский «Лестер».

Все новости
Доннарумма: «Я всегда буду любить „Милан“. Он навсегда в моём сердце»
Сегодня, 20:04 Комментарии4
На матч «Рубин» – «Локомотив» пустят только по QR-коду
Вчера, 14:53 Комментарии6
Тухель извинился перед болельщиками «Интера»
Вчера, 10:29 Комментарии14
Райола осудил болельщиков, которые оскорбляют Доннарумму
08 октября Комментарии8
Болельщики «Ньюкасла» празднуют покупку клуба саудовскими инвесторами
07 октября ВидеоКомментарии16
ОфициальноБолельщики «Спартака» признали Литвинова лучшим игроком матча с «Ахматом»
06 октября ФотоКомментарии10
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:48
в сегодняшней ситуации на лояльность трудно рассчитывать
протон
протон
вчера в 15:55
вообще логично пускать всех у кого есть QR-код. иначе зачем он нужен и в чем мотивация идти народу прививаться, если все равно не пускают?
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 15:44, ред.
Наши болельщики на огромном стадионе не в состоянии соблюсти рассточние 1,5 метра хотя бы. Самосознание на очень низком уровне.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 15:39
Лояльности в этом вопросе не может быть. Все исходя из эпидемиологической обстановки. Матч пройдет, а проблемы Спартак будет оплачивать? По 200 тысяч на человека.
makkie
makkie
вчера в 15:36
Чувствую, послаблений ждать вряд ли придётся.
В Москве кривая заболевших идёт резко вверх, так что не согласуют.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:02
лояльный подход со стороны Роспотребнадзора должен тогда быть по отношению ко всем клубам
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:48
Поддержка это много значит....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:46
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100