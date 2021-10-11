«Спартак» надеется на лояльность Роспотребнадзора в вопросе допуска фанатов

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вчера, 13:42

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что в клубе рассчитывают на лояльный подход со стороны Роспотребнадзора в вопросе по допуску зрителей на ближайшие домашние матчи команды.

Ждем ответа от Роспотребнадзора. Письма с запросом квоты на «Динамо» и «Лестер» отправлены. Уверены, что опыт проведения предыдущих матчей нашей команды с допуском по QR-кодам получился удачным, никаких нареканий не возникло, так что рассчитываем на лояльный подход со стороны надзорных органов.