«Спартак» надеется на лояльность Роспотребнадзора в вопросе допуска фанатов

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что в клубе рассчитывают на лояльный подход со стороны Роспотребнадзора в вопросе по допуску зрителей на ближайшие домашние матчи команды.
Ждем ответа от Роспотребнадзора. Письма с запросом квоты на «Динамо» и «Лестер» отправлены. Уверены, что опыт проведения предыдущих матчей нашей команды с допуском по QR-кодам получился удачным, никаких нареканий не возникло, так что рассчитываем на лояльный подход со стороны надзорных органов.
16 октября «Спартак» встретится с московским «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ. 20 октября красно-белые в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы примут английский «Лестер».
В Москве кривая заболевших идёт резко вверх, так что не согласуют.
В Москве кривая заболевших идёт резко вверх, так что не согласуют.