Агент Черчесова отреагировал на слухи о переговорах с «Легией»

Шандор Варга, агент бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова, прокомментировал слухи о переговорах с «Легией».
По Черчесову на данный момент без комментариев. Никак не комментирую ничего связанного с ним. Переговоры с «Легией»? Это всё слухи, ничего сказать не могу.
Напомним, что Черчесов тренировал «Легию» с 2015 по 2016 год. С командой он выиграл чемпионат и Кубок Польши.
Ранее сам Черчесов рассказал, какие предложения ему поступали после ухода из сборной.
Лукавит товарищ агент !!!)
«Легия» уволила главного тренера Михневича и проводила его фотографией со стадиона «Спартака»: после 10 туров клуб из Варшавы идёт на 15-м месте в чемпионате Польши, опережая зону вылета на одно очко.
Не зря же всё таки Черчесова пригласили в Польшу , не только матч посмотреть. Скорее всего всё таки Стас примет это предложение. И как бы кто к нему не относился, я от себя пожелаю ему Удачи с Легией и пусть у него всё получится !!! Всем Добра !!!
Лукавит товарищ агент !!!)
«Легия» уволила главного тренера Михневича и проводила его фотографией со стадиона «Спартака»: после 10 туров клуб из Варшавы идёт на 15-м месте в чемпионате Польши, опережая зону вылета на одно очко.
Не зря же всё таки Черчесова пригласили в Польшу , не только матч посмотреть. Скорее всего всё таки Стас примет это предложение. И как бы кто к нему не относился, я от себя пожелаю ему Удачи с Легией и пусть у него всё получится !!! Всем Добра !!!