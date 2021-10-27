Агент Черчесова отреагировал на слухи о переговорах с «Легией»

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вчера, 09:45

Шандор Варга, агент бывшего главного тренера сборной России , прокомментировал слухи о переговорах с «Легией».

По Черчесову на данный момент без комментариев. Никак не комментирую ничего связанного с ним. Переговоры с «Легией»? Это всё слухи, ничего сказать не могу.

Напомним, что Черчесов тренировал «Легию» с 2015 по 2016 год. С командой он выиграл чемпионат и Кубок Польши.

Ранее сам Черчесов рассказал, какие предложения ему поступали после ухода из сборной.