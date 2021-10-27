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Агент Черчесова отреагировал на слухи о переговорах с «Легией»

вчера, 09:45

Шандор Варга, агент бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова, прокомментировал слухи о переговорах с «Легией».

По Черчесову на данный момент без комментариев. Никак не комментирую ничего связанного с ним. Переговоры с «Легией»? Это всё слухи, ничего сказать не могу.

Напомним, что Черчесов тренировал «Легию» с 2015 по 2016 год. С командой он выиграл чемпионат и Кубок Польши.

Ранее сам Черчесов рассказал, какие предложения ему поступали после ухода из сборной.

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Все комментарии
FantomaSS
FantomaSS
вчера в 14:23
Ждёт приглашения в Ньюкасл!))))
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 11:33
.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:26, ред.
По Черчесову на данный момент без комментариев. Никак не комментирую ничего связанного с ним. Переговоры с «Легией»? Это всё слухи, ничего сказать не могу.
Лукавит товарищ агент !!!)
«Легия» уволила главного тренера Михневича и проводила его фотографией со стадиона «Спартака»: после 10 туров клуб из Варшавы идёт на 15-м месте в чемпионате Польши, опережая зону вылета на одно очко.
Не зря же всё таки Черчесова пригласили в Польшу , не только матч посмотреть. Скорее всего всё таки Стас примет это предложение. И как бы кто к нему не относился, я от себя пожелаю ему Удачи с Легией и пусть у него всё получится !!! Всем Добра !!!
112910415
112910415
вчера в 10:16
давай,Стас, пора !
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:00
Жалко Легию. Потому что это щас напыщенный павлин а не тренер.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:59
Слухи это всё...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:51
Там у него получалось, значит туда он и метит.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:48
Слухи Слухи и не только !!!) Посмотрим совсем скоро.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:47
У Черчесова есть альтернатива:
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