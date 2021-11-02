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Ибрагимович хочет продлить контракт с «Миланом»

вчера, 12:33

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не планирует завершать карьеру в ближайшее время.

40-летний нападающий хочет выиграть Серию А в этом сезоне, а после продлить контракт с «россонери» ещё на один год. Кроме того, в планах Златана сыграть на чемпионате мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

В нынешнем сезоне Ибрагимович провёл 6 матчей за «Милан» во всех турнирах, записав на свой счёт 3 гола и 2 результативные передачи.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 19:34
Опыт и характер. В «Милане» он обрел не только дом, но и школу для молодежи, а поделиться ему есть чем. Когда он забил свой первый гол, то большинство миланцев даже не родились.
Нынешний «Милан» это хороший пример того, как надо комбинировать опыт ветеранов и самый молодой состав в чемпионате.
Кьер и Златан практически делают половину работы тренерского состава.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:54
Ну и правильно,игра в Милане у него идет неплохо.
Loko57
Loko57
вчера в 13:13
Очень рады будем видеть его в Катаре!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:12
Все еще доминирует в 40: Ибрагимович решает, когда Милан обыграет Рому.

Нестареющий игрок сборной Швеции, которому 3 октября исполнилось 40 лет, забил один гол, а также создал пенальти, который привел ко второму голу «Милана» в игре со счетом 1:2 над «Ромой» Жозе Моуринью в итальянской лиге в воскресенье.

Перед тем, как его заменили около часовой отметки, Ибрагимович мучил «Рому» шанс за шансом, и только правило «вне игры» и VAR не позволяли ему забить еще несколько голов.

«Ибра всегда в приподнятом настроении, - сказал тренер «Милана» Стефано Пиоли. «Он был еще более мотивирован играть перед враждебной толпой. Он всегда может найти мотивацию».

Победа продлила великолепный старт «Милана» в Серии А и сохранила уровень россонери по очкам с «Наполи», который по-прежнему лидирует по разнице мячей.

Златан заслужил!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:05
Он похоже вечный игрок.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:59
У него там хорошо получается
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:56
Отличный вариант и для Ибрагимовича, и для "Милана"...
"Милан" с Ибрагимовичем и "Милан" без Ибрагимовича - это разные команды...
Несмотря на свой "солидный" возраст, 40 лет, Златан лидер команды, игрок, который усилил "Милан", игрок, который играет на очень хорошем уровне.
Сейчас "Милан" делит 1-2 место в Серии А с "Наполи" имея в своём активе 31 очк., после 11-ти игр, во многом и благодаря игре Ибрагимовича, борется за "скудетто", за победу в Серии А, и очень вероятно, что руководство продлит контракт с Ибрагимовичем на один год, как он того желает.

Хочется пожелать Златану здоровья и удачи, продолжать играть за "Милан" и за свою сборную, радуя футбольных болельщиков и своих многочисленных фанатов.
beefs
beefs
вчера в 12:54
давай долгожитель дерзай...
Cat01
Cat01
вчера в 12:49
Он ещё в форме
drug01
drug01
вчера в 12:48
Надо играть
4RT
4RT
вчера в 12:45
Устал уже прыгать с места на место 😁
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:35
От добра добра не ищут...
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