Ибрагимович хочет продлить контракт с «Миланом»

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вчера, 12:33

Нападающий «Милана» не планирует завершать карьеру в ближайшее время.

40-летний нападающий хочет выиграть Серию А в этом сезоне, а после продлить контракт с «россонери» ещё на один год. Кроме того, в планах Златана сыграть на чемпионате мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

В нынешнем сезоне Ибрагимович провёл 6 матчей за «Милан» во всех турнирах, записав на свой счёт 3 гола и 2 результативные передачи.