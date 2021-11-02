Ибрагимович хочет продлить контракт с «Миланом»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не планирует завершать карьеру в ближайшее время.
40-летний нападающий хочет выиграть Серию А в этом сезоне, а после продлить контракт с «россонери» ещё на один год. Кроме того, в планах Златана сыграть на чемпионате мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.
В нынешнем сезоне Ибрагимович провёл 6 матчей за «Милан» во всех турнирах, записав на свой счёт 3 гола и 2 результативные передачи.
"Милан" с Ибрагимовичем и "Милан" без Ибрагимовича - это разные команды...
Несмотря на свой "солидный" возраст, 40 лет, Златан лидер команды, игрок, который усилил "Милан", игрок, который играет на очень хорошем уровне.
Сейчас "Милан" делит 1-2 место в Серии А с "Наполи" имея в своём активе 31 очк., после 11-ти игр, во многом и благодаря игре Ибрагимовича, борется за "скудетто", за победу в Серии А, и очень вероятно, что руководство продлит контракт с Ибрагимовичем на один год, как он того желает.
Хочется пожелать Златану здоровья и удачи, продолжать играть за "Милан" и за свою сборную, радуя футбольных болельщиков и своих многочисленных фанатов.
"Милан" с Ибрагимовичем и "Милан" без Ибрагимовича - это разные команды...
Несмотря на свой "солидный" возраст, 40 лет, Златан лидер команды, игрок, который усилил "Милан", игрок, который играет на очень хорошем уровне.
Сейчас "Милан" делит 1-2 место в Серии А с "Наполи" имея в своём активе 31 очк., после 11-ти игр, во многом и благодаря игре Ибрагимовича, борется за "скудетто", за победу в Серии А, и очень вероятно, что руководство продлит контракт с Ибрагимовичем на один год, как он того желает.
Хочется пожелать Златану здоровья и удачи, продолжать играть за "Милан" и за свою сборную, радуя футбольных болельщиков и своих многочисленных фанатов.
Нестареющий игрок сборной Швеции, которому 3 октября исполнилось 40 лет, забил один гол, а также создал пенальти, который привел ко второму голу «Милана» в игре со счетом 1:2 над «Ромой» Жозе Моуринью в итальянской лиге в воскресенье.
Перед тем, как его заменили около часовой отметки, Ибрагимович мучил «Рому» шанс за шансом, и только правило «вне игры» и VAR не позволяли ему забить еще несколько голов.
«Ибра всегда в приподнятом настроении, - сказал тренер «Милана» Стефано Пиоли. «Он был еще более мотивирован играть перед враждебной толпой. Он всегда может найти мотивацию».
Победа продлила великолепный старт «Милана» в Серии А и сохранила уровень россонери по очкам с «Наполи», который по-прежнему лидирует по разнице мячей.
Златан заслужил!
Нестареющий игрок сборной Швеции, которому 3 октября исполнилось 40 лет, забил один гол, а также создал пенальти, который привел ко второму голу «Милана» в игре со счетом 1:2 над «Ромой» Жозе Моуринью в итальянской лиге в воскресенье.
Перед тем, как его заменили около часовой отметки, Ибрагимович мучил «Рому» шанс за шансом, и только правило «вне игры» и VAR не позволяли ему забить еще несколько голов.
«Ибра всегда в приподнятом настроении, - сказал тренер «Милана» Стефано Пиоли. «Он был еще более мотивирован играть перед враждебной толпой. Он всегда может найти мотивацию».
Победа продлила великолепный старт «Милана» в Серии А и сохранила уровень россонери по очкам с «Наполи», который по-прежнему лидирует по разнице мячей.
Златан заслужил!