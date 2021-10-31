ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Селюк: «На следующей неделе контракт Гогуа с ЦСКА будет разорван»

вчера, 14:07

Дмитрий Селюк, агент защитника ЦСКА Седрика Гогуа, заявил, что его клиент в ближайшее время покинет московский клуб.

Всё практически завершено, вот-вот окончательно решим все вопросы и на следующей неделе контракт будет разорван. Об условиях разрыва соглашения пока распространяться не буду. Мы ведем диалог с клубом, у нас с ЦСКА всегда хорошие отношения и мы всегда отлично понимаем друг друга. Никаких проблем нет.

Куда дальше отправится Гогуа? Будем смотреть. Мы работаем поэтапно, сначала решаем один момент, потом — следующий. Статистика говорит, что Седрик входит в тройку-четверку лучших защитников в России. Что касается интереса, думаю, еще никто не знает, что он уходит из ЦСКА. Когда уйдет, тогда и будем об этом говорить.

Поверьте мне, с голым задом он не останется. Мы его зад прикрыли штанишками.

Все новости
«Зенит» начал переговоры о новом контракте Сутормина
Вчера, 23:26 Комментарии2
Слухи«Милан» работает над продлением контракта с Тео Эрнандесом
Вчера, 19:59 Комментарии2
Рюдигер: «Слухи о моём контракте с „Челси“ меня не заботят»
Вчера, 18:57 Комментарии2
СлухиСалах может покинуть «Ливерпуль», если контракт не будет продлён до января
Вчера, 13:58 Комментарии6
СлухиСтало известно условие, при котором «Спартак» продлит контракт с Максименко
Вчера, 13:44 Комментарии45
СлухиКристенсен продлит контракт с «Челси» до 2026 года
Вчера, 11:58 Комментарии6
Сортировать
Все комментарии
Конь 666
Конь 666
сегодня в 01:52
Где это он такую статистику берет?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:46
На Негоро снова в теме.
протон
протон
вчера в 16:58
он в тройке-четвёрке лучших защитников России".
ШТА?????
memphis
memphis
вчера в 16:48
Торговец трендом "Жизни черных в рпл важны" опять как на базаре хвалит свой залежалый товар
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ SHMEL258 (раскрыть)
вчера в 16:45, ред.
Он еще и Магнуссону проигрывает, и Набабкину, а возможно и Фуксу. Это только в ЦСКА. А вот чем он лучше Жиго, Джикии, Ракицкого, Ловрена, Осипенко, Ордеца, Кайо, Пабло, Мурило, Едвая я даже предположить не могу. А балабол Селюк утверждает, что Гогуа в РПЛ четвертый, если даже в ЦСКА он пятый, а в РПЛ дай бог в двадцатку попадает, а может и нет.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 16:09
С задом,прикрытым Селюком,куда угодно можно,хоть в Баварию,хоть в Реал,да даже в межгалактическую лигу можно..))
Брулин
Брулин
вчера в 15:29
Так-то Гогуа в порядке как и Быстрович, но Обляков и Васин свои
SHMEL258
SHMEL258 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:19
Дивею и Бийолу он точно проигрывает, ну а Васин паспортист. Может там ещё и проблемы личного характера.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 15:18
Значит так тому и быть, это прерогатива тренера.
112910415
112910415
вчера в 15:12
доволен, по деньгам договорился !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:05
Ничего, селюк пристроит куда-нибудь.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:37
Он агентом хуже, а так учитывая надёжную оборону и ГТ в лице опытного защитника, ему виднее Дивеев и Бийол смотрятся уверенно в плане защиты, а пасом ракицкого никто из них близко не владеет
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:32
Не понимаю чем он хуже защитников ЦСКА . В Роторе в аренде очень хорошо смотрелся . Скорее всего это какие-то внутренние проблемы, которые тянутся с времен Ганчаренко. В любом случае пожелаю ему только Удачи.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 14:31
никак в спартак засобирался
sv_1969
sv_1969 ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 14:22
В Зимбабве наверное))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:08
Нашел значит место получше.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100