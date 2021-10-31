Селюк: «На следующей неделе контракт Гогуа с ЦСКА будет разорван»

Дмитрий Селюк, агент защитника ЦСКА , заявил, что его клиент в ближайшее время покинет московский клуб.

Всё практически завершено, вот-вот окончательно решим все вопросы и на следующей неделе контракт будет разорван. Об условиях разрыва соглашения пока распространяться не буду. Мы ведем диалог с клубом, у нас с ЦСКА всегда хорошие отношения и мы всегда отлично понимаем друг друга. Никаких проблем нет.

Куда дальше отправится Гогуа? Будем смотреть. Мы работаем поэтапно, сначала решаем один момент, потом — следующий. Статистика говорит, что Седрик входит в тройку-четверку лучших защитников в России. Что касается интереса, думаю, еще никто не знает, что он уходит из ЦСКА . Когда уйдет, тогда и будем об этом говорить.

Поверьте мне, с голым задом он не останется. Мы его зад прикрыли штанишками.