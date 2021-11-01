ПСЖ может расторгнуть контракт с Серхио Рамосом

Защитник Серхио Рамос может покинуть ПСЖ.
Испанец продолжает восстанавливаться после травмы, он всё ещё не дебютировал в составе парижан. Такая ситуация беспокоит руководство клуба, в ПСЖ рассматривают вариант с расторжением контракта с Рамосом, если в ближайшее время положение игрока не изменится.
Не вижу повода для расторжение контракта со стороны С.Рамоса, а ПСЖ надо было раньше думать, подписывая 35-ти летнего игрока...
Неоднократно писал, что подписывать контракты с игроками, тренерами надо так, чтобы игрок стремился играть, зная, что он только тогда будет получать зарплату, бонусы, когда играет и за КПД в команде...
Вот тогда бы и "не болела голова" у руководства от таких игроков, как Кокорин, Бейл... Тогда бы вполне возможно и не было больных Кокориных и Бейлов и т.д....
Не вижу повода для расторжение контракта со стороны С.Рамоса, а ПСЖ надо было раньше думать, подписывая 35-ти летнего игрока...
Неоднократно писал, что подписывать контракты с игроками, тренерами надо так, чтобы игрок стремился играть, зная, что он только тогда будет получать зарплату, бонусы, когда играет и за КПД в команде...
Вот тогда бы и "не болела голова" у руководства от таких игроков, как Кокорин, Бейл... Тогда бы вполне возможно и не было больных Кокориных и Бейлов и т.д....