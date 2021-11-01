ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2021/2022

ПСЖ может расторгнуть контракт с Серхио Рамосом

вчера, 08:38

Защитник Серхио Рамос может покинуть ПСЖ.

Испанец продолжает восстанавливаться после травмы, он всё ещё не дебютировал в составе парижан. Такая ситуация беспокоит руководство клуба, в ПСЖ рассматривают вариант с расторжением контракта с Рамосом, если в ближайшее время положение игрока не изменится.

Все новости
«Зенит» начал переговоры о новом контракте Сутормина
31 октября Комментарии7
Слухи«Милан» работает над продлением контракта с Тео Эрнандесом
31 октября Комментарии3
Рюдигер: «Слухи о моём контракте с „Челси“ меня не заботят»
31 октября Комментарии2
Селюк: «На следующей неделе контракт Гогуа с ЦСКА будет разорван»
31 октября Комментарии18
СлухиСалах может покинуть «Ливерпуль», если контракт не будет продлён до января
31 октября Комментарии7
СлухиСтало известно условие, при котором «Спартак» продлит контракт с Максименко
31 октября Комментарии45
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:56
Молодцы,с Лео на пару бабки рубят и чилят
Несдающийся Князь
Несдающийся Князь
вчера в 15:36
Давай в Ювентус, Серёга. Свободным агентом)
Верг
Верг
вчера в 15:26
Да скорее всего дима, сережа,неймар, лионель и мауро сидят в покер играют в свободные дни за бутылочкой вина. Или в фифу
зигзаг
зигзаг
вчера в 11:08
Испугался играть с Месси
Сантус
Сантус ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 11:00
Они же как цыгане,хапают всё блестящее...))
112910415
112910415
вчера в 10:40
решение назревает ... вопрос будет в деньгах, вопрос болезненный
Hamman
Hamman
вчера в 10:26
Они его спецом не выпускают. Боятся что Рамос выйдя на поле одновременно с Месси, инстинктивно его срубит...😉
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 10:22
Зачем вообще его брали?
uy4ktv79z5k6
uy4ktv79z5k6
вчера в 10:12
Всё к этому идёт
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 09:45
Его и на ЧЕ не брали, потому что из-за травмы пропустил много игр, не восстановливался.
particular
particular
вчера в 09:23, ред.
Понты и погоня за брендом, ожидаемо подпортили реноме клубу и значительно опустошат клубную кассу 🤨
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 09:07
тот случай,когда ничего не делаешь,лежишь на диване,а деньги сами рекой текут. А говорят,что под лежачий камень вода не течёт,ещё как течёт,прямо водопад.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:00, ред.
Неужели руководство ПСЖ надеется, что С.Рамос по инициативе руководства ПСЖ расторгнет контракт, который он подписал на очень хороших условиях для игрока в возрасте 35-ти лет, на условия даже лучших, чем он хотел в "Реале"...
Не вижу повода для расторжение контракта со стороны С.Рамоса, а ПСЖ надо было раньше думать, подписывая 35-ти летнего игрока...
Неоднократно писал, что подписывать контракты с игроками, тренерами надо так, чтобы игрок стремился играть, зная, что он только тогда будет получать зарплату, бонусы, когда играет и за КПД в команде...
Вот тогда бы и "не болела голова" у руководства от таких игроков, как Кокорин, Бейл... Тогда бы вполне возможно и не было больных Кокориных и Бейлов и т.д....
shlomo
shlomo
вчера в 08:58
Вопрос в другом...а куда смотрели когда брали?
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:49
Он наверное не будет больше играть
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 08:46
Также хотелось бы поблагодарить того доброго человека, который с помощью большого числа своих аккаунтов открыл для нас группу без призов. Я так понимаю, что реальных игроков будет 7. Наша задача показать бескомпромисную борьбу до последнего дня, чтобы остальным также захотелось зайти. Иначе через месяц, если наш добродетель захочет выйти вся эта группа свернётся.
И конечно, отдельно хотелось бы пригласить в эту группу нашего армянского друга "странника" рассказывающего байки про секрет своего успеха. Готов лично предложить ему пари.
ДСА
ДСА
вчера в 08:44
Купили загнанную лошадь, теперь мучаются.
1bear
1bear
вчера в 08:43
а зачем вообще этого костолома брали???
beefs
beefs
вчера в 08:41
Жёстко, но посовременному...
h8you
h8you
вчера в 08:40
бабки капают ухах
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:40
Это недешево обойдется парижанам!)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100