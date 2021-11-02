Зарплата Винисиуса по новому контракту вырастет в три раза

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вчера, 09:17

«Реал» намерен продлить контракт с нападающим .

Текущее соглашение бразильца действует до 2025 года, однако отличная игра форварда заставила мадридский клуб подумать о том, чтобы наградить футболиста новой сделкой. На данный момент Винисиус получает 3,2 млн евро за сезон, что является одной из самых низких заработных плат в «Реале». По новому контракту «сливочные» намерены предложить бразильцу зарплату в размере 10 млн евро.

В нынешнем сезоне Винисиус провёл 14 матчей за «Реал» во всех турнирах, записав на свой счёт 9 голов и 5 результативных передач.