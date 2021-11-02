Зарплата Винисиуса по новому контракту вырастет в три раза

«Реал» намерен продлить контракт с нападающим Винисиусом Жуниором.
Текущее соглашение бразильца действует до 2025 года, однако отличная игра форварда заставила мадридский клуб подумать о том, чтобы наградить футболиста новой сделкой. На данный момент Винисиус получает 3,2 млн евро за сезон, что является одной из самых низких заработных плат в «Реале». По новому контракту «сливочные» намерены предложить бразильцу зарплату в размере 10 млн евро.
В нынешнем сезоне Винисиус провёл 14 матчей за «Реал» во всех турнирах, записав на свой счёт 9 голов и 5 результативных передач.
Видна рука тренера, ну и желание и раение самого Винисиуса. Думаю принесет еще много пользы Мадридскому клубу
Видна рука тренера, ну и желание и раение самого Винисиуса. Думаю принесет еще много пользы Мадридскому клубу
Винисиус по-прежнему находится на том же контракте, который он подписал, когда ему было всего 16 лет, а сейчас ему 21, и действительно, значительно улучшившись за последний год или около того, вингер заслуживает улучшенных условий.
В этом сезоне юноша оказался одним из самых влиятельных игроков «Реала», забив девять голов в 14 матчах во всех турнирах.
Винисиусу всего 21 год, и он выглядит так, будто он мог бы стать суперзвездой, которую «Реал Мадрид» знал, когда он был подростком. И хотя новый контракт может быть немного просрочен из-за выступлений в этом сезоне, Винисиус не обеспокоен тем, что предложение еще не поступило, он отчаянно пытается остаться там, где он есть.
«Из клуба мне ничего не сказали, но я очень расслаблен, потому что еще есть много времени», - сказал Винисиус.
«Конечно, я хочу обновиться и остаться здесь надолго, но я расслаблен, все придет в нужный момент».
«Тем не менее, у меня есть контракт с 16-летнего возраста. Для меня не имеет значения, когда я собираюсь продлить, главное - это удовлетворение от пребывания в лучшем клубе мира».
Винисиус по-прежнему находится на том же контракте, который он подписал, когда ему было всего 16 лет, а сейчас ему 21, и действительно, значительно улучшившись за последний год или около того, вингер заслуживает улучшенных условий.
В этом сезоне юноша оказался одним из самых влиятельных игроков «Реала», забив девять голов в 14 матчах во всех турнирах.
Винисиусу всего 21 год, и он выглядит так, будто он мог бы стать суперзвездой, которую «Реал Мадрид» знал, когда он был подростком. И хотя новый контракт может быть немного просрочен из-за выступлений в этом сезоне, Винисиус не обеспокоен тем, что предложение еще не поступило, он отчаянно пытается остаться там, где он есть.
«Из клуба мне ничего не сказали, но я очень расслаблен, потому что еще есть много времени», - сказал Винисиус.
«Конечно, я хочу обновиться и остаться здесь надолго, но я расслаблен, все придет в нужный момент».
«Тем не менее, у меня есть контракт с 16-летнего возраста. Для меня не имеет значения, когда я собираюсь продлить, главное - это удовлетворение от пребывания в лучшем клубе мира».