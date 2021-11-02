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Зарплата Винисиуса по новому контракту вырастет в три раза

вчера, 09:17

«Реал» намерен продлить контракт с нападающим Винисиусом Жуниором.

Текущее соглашение бразильца действует до 2025 года, однако отличная игра форварда заставила мадридский клуб подумать о том, чтобы наградить футболиста новой сделкой. На данный момент Винисиус получает 3,2 млн евро за сезон, что является одной из самых низких заработных плат в «Реале». По новому контракту «сливочные» намерены предложить бразильцу зарплату в размере 10 млн евро.

В нынешнем сезоне Винисиус провёл 14 матчей за «Реал» во всех турнирах, записав на свой счёт 9 голов и 5 результативных передач.

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Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 17:45
AS: Иско пропал с из планов Анчелотти. Итальянец хотел вернуть его на прежний уровень, но теперь он последний выбор в полузащите. Модрич, Кроос и Каземиро неприкасаемы, следом идут Вальверде и Камавинга. Вряд ли что-то изменится. Это будет последний сезон испанца в "Мадриде".
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:09
Звезда мадридского «Реала» Винисиус Джуниор не обеспокоен продлением своего контракта. Бразильский нападающий все еще имеет контракт с «Сантьяго Бернабеу» еще на четыре года, но он все еще должен заключить новый контракт.

Винисиус по-прежнему находится на том же контракте, который он подписал, когда ему было всего 16 лет, а сейчас ему 21, и действительно, значительно улучшившись за последний год или около того, вингер заслуживает улучшенных условий.

В этом сезоне юноша оказался одним из самых влиятельных игроков «Реала», забив девять голов в 14 матчах во всех турнирах.

Винисиусу всего 21 год, и он выглядит так, будто он мог бы стать суперзвездой, которую «Реал Мадрид» знал, когда он был подростком. И хотя новый контракт может быть немного просрочен из-за выступлений в этом сезоне, Винисиус не обеспокоен тем, что предложение еще не поступило, он отчаянно пытается остаться там, где он есть.

«Из клуба мне ничего не сказали, но я очень расслаблен, потому что еще есть много времени», - сказал Винисиус.

«Конечно, я хочу обновиться и остаться здесь надолго, но я расслаблен, все придет в нужный момент».

«Тем не менее, у меня есть контракт с 16-летнего возраста. Для меня не имеет значения, когда я собираюсь продлить, главное - это удовлетворение от пребывания в лучшем клубе мира».
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:54
Вини заметно прибавил при Анчелотти, особенно в реализации моментов. Если раньше он был бегунок-дриблер, который создавал для себя уйму моментов, но при этом реализовывая в лучшем случаи один...то сейчас он забивает намного больше.
Видна рука тренера, ну и желание и раение самого Винисиуса. Думаю принесет еще много пользы Мадридскому клубу
shur
shur
вчера в 09:35
...он быстрее всех в Реале, даже за скорость я бы приплатил!!!
Cat01
Cat01
вчера в 09:30
Играть можно
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:21
Хорошее предложение.
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