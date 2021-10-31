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Рюдигер: «Слухи о моём контракте с „Челси“ меня не заботят»

вчера, 18:57

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер ответил на вопрос о слухах, согласно которым он может продлить контракт с клубом. В то же время согласно другим данным, он хочет покинуть клуб.

Спекуляции по поводу моего контракта? Это меня не заботит. Я сосредоточен на том, что я делаю, потому что именно поэтому я просыпаюсь каждое утро. Тухель дал мне новую жизнь. Мне нравится показывать все на поле, он хочет, чтобы я был лидером.

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95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:44
Всё узнаем летом, если доживём...
azkan
azkan
вчера в 20:35
Эхх Антоша.. понимаю его. 28 лет. Следующие 4-5 лет он хочет зарабатывать.
И клуб можно понять. И без него могут. Тогда зачем так много платить?
Есть ли золотая середина, хз. Время покажет.
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