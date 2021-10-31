Рюдигер: «Слухи о моём контракте с „Челси“ меня не заботят»

Защитник «Челси» ответил на вопрос о слухах, согласно которым он может продлить контракт с клубом. В то же время согласно другим данным, он хочет покинуть клуб.

Спекуляции по поводу моего контракта? Это меня не заботит. Я сосредоточен на том, что я делаю, потому что именно поэтому я просыпаюсь каждое утро. Тухель дал мне новую жизнь. Мне нравится показывать все на поле, он хочет, чтобы я был лидером.