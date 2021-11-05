Влахович хочет в «Ювентус», несмотря на усилия «фиалок» продать его в АПЛ

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вчера, 18:06

Форвард «Фиорентины» хочет продолжить карьеру в «Ювентусе».

«Фиалки» пытаются продать серба в один из английских клубов, однако сам 21-летний игрок желает оказаться именно в «старой синьоре».

Переход Влаховича в «Ювентус» запланирован на лето 2022 года. Туринцы предложили форварду контракт на пять сезонов с зарплатой в 6 миллионов евро в год.

Текущее соглашение с «Фиорентиной» истекает в июне 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в 50 млн евро.