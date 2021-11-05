Влахович хочет в «Ювентус», несмотря на усилия «фиалок» продать его в АПЛ

Форвард «Фиорентины» Душан Влахович хочет продолжить карьеру в «Ювентусе».
«Фиалки» пытаются продать серба в один из английских клубов, однако сам 21-летний игрок желает оказаться именно в «старой синьоре».
Переход Влаховича в «Ювентус» запланирован на лето 2022 года. Туринцы предложили форварду контракт на пять сезонов с зарплатой в 6 миллионов евро в год.
Текущее соглашение с «Фиорентиной» истекает в июне 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в 50 млн евро.
Президент «Фиорентины» Рокко Комиссо объявил в прошлом месяце, что переговоры по контракту между игроком и клубом были сорваны и «Ла Виола» вынуждена продать его. Согласно отчету, Фиорентина назвала цену для 21-летнего спортсмена, который разорвет свой контракт в июне 2023 года. В нем также говорилось, что будущее игрока вполне может быть в Премьер-лиге, поскольку такая высокая цена будет слишком высокой для «Ювентуса».
В сообщении утверждается, что итальянский клуб запросит за игрока 80 миллионов евро, и они надеются на аукцион, который может состояться уже в январе. Влахович в Ливерпуле? Он хочет в Юве, но это очень большие деньги для них, а вот Ливерпуль в состоянии дать такие деньги за него. Еще и потому, что он молодой, и может стать заменой для будущего. Посмотрим кто выиграет.
Президент «Фиорентины» Рокко Комиссо объявил в прошлом месяце, что переговоры по контракту между игроком и клубом были сорваны и «Ла Виола» вынуждена продать его. Согласно отчету, Фиорентина назвала цену для 21-летнего спортсмена, который разорвет свой контракт в июне 2023 года. В нем также говорилось, что будущее игрока вполне может быть в Премьер-лиге, поскольку такая высокая цена будет слишком высокой для «Ювентуса».
В сообщении утверждается, что итальянский клуб запросит за игрока 80 миллионов евро, и они надеются на аукцион, который может состояться уже в январе. Влахович в Ливерпуле? Он хочет в Юве, но это очень большие деньги для них, а вот Ливерпуль в состоянии дать такие деньги за него. Еще и потому, что он молодой, и может стать заменой для будущего. Посмотрим кто выиграет.