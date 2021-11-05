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Влахович хочет в «Ювентус», несмотря на усилия «фиалок» продать его в АПЛ

вчера, 18:06

Форвард «Фиорентины» Душан Влахович хочет продолжить карьеру в «Ювентусе».

«Фиалки» пытаются продать серба в один из английских клубов, однако сам 21-летний игрок желает оказаться именно в «старой синьоре».

Переход Влаховича в «Ювентус» запланирован на лето 2022 года. Туринцы предложили форварду контракт на пять сезонов с зарплатой в 6 миллионов евро в год.

Текущее соглашение с «Фиорентиной» истекает в июне 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в 50 млн евро.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответ kanuni (раскрыть)
вчера в 23:12
есть пару отличий....Боруссия вторая команда Германии и главный конкурент,а фиорентина середняк,и второе отличие....Ювентус покупает за огромные деньги - бернардески 40-кьеза 60,а Бавария забирает бесплатно
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:46
Как болельщик Арсенала, знаю из инфу из групп(правда за точность не ручаюсь),что Арсенал активизировся и хочет подписать Душана и якобы готовы заплатить 80-90 млн за Серба. Даже не знаю что из этого выйдет, время покажет
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:21
Одним из самых значительных трансферов в ближайшие месяцы станет история Душана Влаховича из «Фиорентины», которого много раз связывали с «Ливерпулем».

Президент «Фиорентины» Рокко Комиссо объявил в прошлом месяце, что переговоры по контракту между игроком и клубом были сорваны и «Ла Виола» вынуждена продать его. Согласно отчету, Фиорентина назвала цену для 21-летнего спортсмена, который разорвет свой контракт в июне 2023 года. В нем также говорилось, что будущее игрока вполне может быть в Премьер-лиге, поскольку такая высокая цена будет слишком высокой для «Ювентуса».

В сообщении утверждается, что итальянский клуб запросит за игрока 80 миллионов евро, и они надеются на аукцион, который может состояться уже в январе. Влахович в Ливерпуле? Он хочет в Юве, но это очень большие деньги для них, а вот Ливерпуль в состоянии дать такие деньги за него. Еще и потому, что он молодой, и может стать заменой для будущего. Посмотрим кто выиграет.
Zhgoon
Zhgoon ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 21:43
Год-два, но кроме него никто мячи пока подносить не может.
kanuni
kanuni
вчера в 21:32
Бернардески,Кьеза а теперь Влахович.Юве превращается в Баварию,те грабят Дортмунд а эти фиалок.
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 21:03
.
dzvinka
dzvinka ответ dimagas2 (раскрыть)
вчера в 21:01
Аньелли штампует новости сам себе))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:57
Но мы то знаем, что Влахович хочет покинуть "Фиорентину" из-за первобытного ужаса перед конкуренцией с нашим все - Кокориным:
juvenale
juvenale ответ Zhgoon (раскрыть)
вчера в 20:19
Квадраде играть осталось на уровне год-два
juvenale
juvenale ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 20:18
да я думаю это утки)))Юве предлагает ему 6 млн)придет условный Арсенал-Тоттенхем и предложит 8-10 и он будет там.Да Кьеза хотел в Юве и отказал Ливерпулю,но это итальянец,который вполне возможно и выбрал поэтому Юве,а серб вряд ли так проникся любовью)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:05
У бывших югов Италия в приоритете
dimagas2
dimagas2
вчера в 19:58
Ну энто не факт)))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:06
Власович умный, к футболу Италии привык, переучиваться на английский не хочет.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 19:02
С ассистами Куадрадо и с Кьезой в напарниках получится просто монстр. Молодой замыкатель с телосложением и мышцами как у Златана.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 18:44
Согласен, с ними сейчас конкуренцию выдержит в этом плане только Псж)
Но если Влахович хочет играть только в Юве, то это самое главное. Желание игрока, это существенный плюс) если конечно, это достоверная информация. По зп в таком случае они смогут договориться) ведь для Роналду нашли же большие деньги. Для молодого таланта должны постараться ещё больше)
juvenale
juvenale ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 18:40
очень сомневаюсь, что Юве сможет конкурировать по зп и сумме трансфера с английскими командами)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 18:24
Это очень хорошее усиление будет для Юве.
Статистика у него отличная, не как у Холланда конечно, но все же, несильно отстаёт) к тому же очень молод! Главное, чтобы заиграл)
Сейчас все на уровне слухов, но с фиалками у Турина контакт налажен) Бернардески, Кьеза, а теперь на подходе Влахович
juvenale
juvenale ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:09
какое отношение Дибала имеет к ЦН?тут скорее Морате нужно напрячься
juvenale
juvenale
вчера в 18:08
чувак шарит)))
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:07
Зря, там сейчас Дибала на первых ролях
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