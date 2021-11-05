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Вратарь «Барселоны», обуза «Реала» и немцы в каждой линии. Суперкоманда, которую мечтает собрать «Ньюкасл»

05 ноября 2021, 17:56
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Азар Эден
Азар Эден
Нападающий
Коутиньо Филиппе
Коутиньо Филиппе
Полузащитник
Кроос Тони
Кроос Тони
Полузащитник
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«Сороки» любят блестящее.

Схема — 3-4-3.

Вратарь

Марк-Андре тер Штеген («Барселона»; Германия)

У тер Штегена могут быть причины сменить клубную прописку, как и у «Барселоны» отпустить немецкого вратаря. У «Ньюкасла», конечно же, мало шансов заполучить немца, но само намерение вполне логичное, ведь сильный вратарь — половина команды. Называется даже сумма в 47 млн фунтов, которую готовы предложить «сороки» каталонцам. На первых порах «Ньюкасл» ждет много отказов, но нужно интересоваться футболистами мирового уровня, если есть цель собрать топ-команду.

Защитники

Никлас Зюле («Бавария»; Германия)

В конце сезона у Зюле истекает контракт с «Баварией», его будущее пока не определено. Через два месяца Никлас официально сможет вести переговоры с другими клубами, уже сейчас у него хватает заманчивых предложений. На Зюле претендует «Челси», а «Ньюкасл» готов платить немцу 6 млн евро в год. По слухам, Никлас не прочь перебраться в АПЛ и стать «сорокой».

Клеман Ленгле («Барселона»; Франция)

Подписание Зюле станет большой удачей, а вот Ленгле, наверное, мог бы купить для «Ньюкасла» и Майк Эшли. Квалифицированный защитник не проходит в состав «Барселоны», поэтому думает о смене клуба. Если с приходом Хави положение Клемана в команде кардинально не поменяется, можно ожидать трансфера в «Ньюкасл» уже зимой.

Джеймс Тарковски («Бернли»; Англия)

Вполне действенной трансферной стратегией для «Ньюкасла» на первых порах станет подписание игроков с большим опытом в АПЛ из команд «второй десятки». Тарковски — лидер обороны «Бернли», у Джеймса под 200 матчей за «кларетовых», есть вызовы в сборную Англии. Хороший защитник, которому не потребуется много времени на адаптацию. Говорят, Тарковски уже дал предварительное согласие на переход в «Ньюкасл».

Полузащитники

Тони Кроос («Реал»; Германия)

Рядом с приземленными трансферными целями значатся и такие. В возможность подписания Тони Крооса не верится, тем более, что немецкий полузащитник подумывает о завершении футбольной карьеры в 2023 году, когда истечет его действующий контракт с «Реалом». Есть мнение, что появившиеся в El Nacional слухи о готовности заплатить следующим летом 30 миллионов евро за Крооса — это работа не спортивного департамента, а пиарщиков, которые принялись делать из «Ньюкасла» большой клуб в медиа-пространстве.

Аарон Рэмзи («Ювентус»; Уэльс)

А вот возвращение Рэмзи в АПЛ «Ньюкасл» может себе позволить. Валлийский хавбек получает крохи игрового времени в «Ювентусе» и ищет возможность вернуться в Премьер-Лигу, где был хорош в составе «Арсенала».

Донни ван де Бек («Манчестер Юнайтед»; Нидерланды)

Сильный футболист, который не проходит в состав английского топ-клуба, может стать звездой находящегося на пороге новой эпохи «Ньюкасла». Известно, что ван де Бек даже сменил агента, чтобы отклеиться от скамейки МЮ, при этом голландец намерен остаться в АПЛ, где им интересуются «Эвертон», «Вулверхэмптон», а теперь и «Ньюкасл», который может предложить самые интересные условия и перспективы.

Филиппе Коутиньо («Барселона»; Бразилия)

Лучшие годы своей карьеры Коутиньо провел в «Ливерпуле», а в «Барселоне» бразилец не счастлив. Жоан Лапорта мечтает продать бразильца и избавить клуб от финансового ярма на шее, и в этом деле каталонцам может помочь «Ньюкасл». Путь в топ-клубы нелегок и тернист, и «сорокам» в первые трансферные окна после прихода новых владельцев придется переплачивать и верить в «сбитых летчиков», чтобы создать образ привлекательного проекта.

Нападающие

Эден Азар («Реал»; Бельгия)

В недавнем прошлом лучший игрок АПЛ, а прямо сейчас Азар — обуза «Реала». У Эдена два неудачных сезона в Мадриде, количество травм превышает сумму результативных действий. Зидан всегда верил в бельгийца и бросал его в бой, когда была такая возможность, а вот у Анчелотти выше котируются Винисиус, Родриго, Лукас Васкес и Асенсио. Очевидно, «сливочные» хотят избавиться от Азара, особенно в свете подписания Мбаппе. «Ньюкасл», выручай!

Тимо Вернер («Челси»; Германия)

В октябре ходили слухи, что Тимо Вернер может продолжить карьеру в «Ньюкасле». Мистер Промах так и не может стать своим парнем в «Челси», проблемы немецкого форварда нужно искать в области психологии. Не исключено, что Тимо вновь станет успешным голеадором, сменив столичную суету Лондона на провинциальное спокойствие Тайнсайда. Сделке может поспособствовать наличие тесных связей с агентством, которое ведет дела Вернера.

Исмаила Сарр («Уотфорд»; Сенегал)

Мауро Икарди в «Ньюкасл» не поедет (по крайней мере, пока есть возможность играть в Париже), а вот лучший бомбардир «Уотфорда» — подходящая мишень. Сарр забил уже 4 гола в 10 матчах нынешнего розыгрыша АПЛ. Сенегальцу 23 года, а «Трансфермаркт» оценивает его в 27 миллионов евро.

Тренер

Эдди Хау (Англия)

Пытались завалить деньгами тен Хага, зазывали Эмери и Конте, но все идет к тому, что у руля «Ньюкасла» встанет англичанин Эдди Хау, знакомый нам по работе с «Борнмутом». С 43-летним специалистом согласован контракт до конца сезона 2023/24, в ближайшее время Хау представят команде.

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Все комментарии
NOVA
NOVA
06 ноября в 13:54
ну ни че так запросы!!
112910415
112910415
06 ноября в 13:35
через год-другой они успешно конвертируют деньги в очень сильную команду
A.S.A
A.S.A
06 ноября в 09:15, ред.
Эдди Хау любитель атакующего комбинационного футбола, все помним игру которую он поставил в скромном Бормуте, так что обновленный Ньюкасл скорее всего будет заточен под атаку.
Автору конечно спасибо за статью, но на мой взгляд тут много тех от которых будет мало толку.
На счет тер Штегена и Траховски согласен, но вот Зюле и Лангле скорее нет
из полузащитников Ремзи и ван де Бек еще могут заиграть, Коутиньо возможно тоже, а вот Кроос наврятли захочет уходить из Реала.
По атакующим игрокам тоже есть вопросы...возможно Вернер и заиграет, Сарр тоже на фланге поеазывает хорошую игру, а вот Азар...ну если только платить за имя, тоже самое и про Коута...мне кажется даже от Бэйла будет куда больше толка
А так, в составе сорок есть материал с которым можно работать защитники: Лассель, Люис, Шер, полузащитники: Хейден, Уиллок, Альмирон, атакующие игроки: Сент-Максимен, Фрейзер, Уилсон...
Придет тренер, подчистит состав, прикупит толковых игроков зимой, а дальше видно будет.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ simon_3d (раскрыть)
05 ноября в 22:17
там видать компенсация будет огого
sihafazatron
sihafazatron
05 ноября в 20:18
Я думал вот такой будет состав)
Sami Susami
Sami Susami
05 ноября в 19:18
Если у Ньюкасла всё получится, то АПЛ станет ещё интереснее. Но где-то бродит призрак Анжи.
DXTK
DXTK
05 ноября в 19:11, ред.
в нападении\и.....мечтают....об вернере и азаре коутиньо и бэйле.......но в реальности касл подпишет баллотелли дзюбу и еще кого нибудь
Bensurr
Bensurr
05 ноября в 18:49
    simon_3d
    simon_3d
    05 ноября в 18:46
    Новое руководство уверено, что эти все футболисты согласятся играть в Чемпионшипе?
    Анатолий Калашников
    Анатолий Калашников
    05 ноября в 18:42
    Команда сбитых лётчиков в тексте.
    А вот Кантвел из Норвича
    Габигол из Фламенго
    Тчуамени Монако
    Патрик Шик
    Солер
    Нуньеш
    Оливейра
    Ванакен
    Де Кетелар
    Вратарь Боки Андрада
    Влахосимос
    Это список который я предлагаю командам
    gentlewolf
    gentlewolf
    05 ноября в 18:40, ред.
    Отбросы, частично перечисленные в статье Ньюкасл точно собирать не будет.
    Это не стратегия а путь в ничто.
    Там же не Орещуки рулят, которым надо "освоить бюджет любой ценой и быстро".
    Думаю что купят конечно, несколько звёзд, но не азаров, и остальное будет талантливая молодежь.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    05 ноября в 18:15
    Дело времени, скоро звёзды будут очередь в Ньюкасл занимать. Деньги решают многое...
    shlomo
    shlomo
    05 ноября в 18:14
    Спасибо за статью....ну что, октябрь 2021 года рискует надолго войти в историю футбола из-за сделки, произошедшей в английской Премьер-лиге.... суперкоманда подобралась очень даже привлекательная (даже без Левандовского, Бензема и.....)... но тут как говориться строя "новый Ньюкасл" наверное будут плясать все таки от тренера, а он уже в свою очередь займется комплектацией команды (первой «жертвой» саудитов в «Ньюкасле», как ожидается, станет 60-летний Стив Брюс...) .... сейчас уже активно сватают в стан «сорок» Филиппе Коутиньо и Гарета Бэйла, у которых не ахти как складываются дела в Испании....время покажет, но наверняка мы увидим из этого списка некоторых игроков в Ньюкасле...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    05 ноября в 18:00
    На такую команду у них денег не хватит!
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