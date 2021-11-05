Вратарь «Барселоны», обуза «Реала» и немцы в каждой линии. Суперкоманда, которую мечтает собрать «Ньюкасл»

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05 ноября 2021, 17:56

«Сороки» любят блестящее.

Схема — 3-4-3.

Вратарь

Марк-Андре тер Штеген («Барселона»; Германия)

У тер Штегена могут быть причины сменить клубную прописку, как и у «Барселоны» отпустить немецкого вратаря. У «Ньюкасла», конечно же, мало шансов заполучить немца, но само намерение вполне логичное, ведь сильный вратарь — половина команды. Называется даже сумма в 47 млн фунтов, которую готовы предложить «сороки» каталонцам. На первых порах «Ньюкасл» ждет много отказов, но нужно интересоваться футболистами мирового уровня, если есть цель собрать топ-команду.

Защитники

Никлас Зюле («Бавария»; Германия)

В конце сезона у Зюле истекает контракт с «Баварией», его будущее пока не определено. Через два месяца Никлас официально сможет вести переговоры с другими клубами, уже сейчас у него хватает заманчивых предложений. На Зюле претендует «Челси», а «Ньюкасл» готов платить немцу 6 млн евро в год. По слухам, Никлас не прочь перебраться в АПЛ и стать «сорокой».

Клеман Ленгле («Барселона»; Франция)

Подписание Зюле станет большой удачей, а вот Ленгле, наверное, мог бы купить для «Ньюкасла» и Майк Эшли. Квалифицированный защитник не проходит в состав «Барселоны», поэтому думает о смене клуба. Если с приходом Хави положение Клемана в команде кардинально не поменяется, можно ожидать трансфера в «Ньюкасл» уже зимой.

Джеймс Тарковски («Бернли»; Англия)

Вполне действенной трансферной стратегией для «Ньюкасла» на первых порах станет подписание игроков с большим опытом в АПЛ из команд «второй десятки». Тарковски — лидер обороны «Бернли», у Джеймса под 200 матчей за «кларетовых», есть вызовы в сборную Англии. Хороший защитник, которому не потребуется много времени на адаптацию. Говорят, Тарковски уже дал предварительное согласие на переход в «Ньюкасл».

Полузащитники

Тони Кроос («Реал»; Германия)

Рядом с приземленными трансферными целями значатся и такие. В возможность подписания Тони Крооса не верится, тем более, что немецкий полузащитник подумывает о завершении футбольной карьеры в 2023 году, когда истечет его действующий контракт с «Реалом». Есть мнение, что появившиеся в El Nacional слухи о готовности заплатить следующим летом 30 миллионов евро за Крооса — это работа не спортивного департамента, а пиарщиков, которые принялись делать из «Ньюкасла» большой клуб в медиа-пространстве.

Аарон Рэмзи («Ювентус»; Уэльс)

А вот возвращение Рэмзи в АПЛ «Ньюкасл» может себе позволить. Валлийский хавбек получает крохи игрового времени в «Ювентусе» и ищет возможность вернуться в Премьер-Лигу, где был хорош в составе «Арсенала».

Донни ван де Бек («Манчестер Юнайтед»; Нидерланды)

Сильный футболист, который не проходит в состав английского топ-клуба, может стать звездой находящегося на пороге новой эпохи «Ньюкасла». Известно, что ван де Бек даже сменил агента, чтобы отклеиться от скамейки МЮ , при этом голландец намерен остаться в АПЛ , где им интересуются «Эвертон», «Вулверхэмптон», а теперь и «Ньюкасл», который может предложить самые интересные условия и перспективы.

Филиппе Коутиньо («Барселона»; Бразилия)

Лучшие годы своей карьеры Коутиньо провел в «Ливерпуле», а в «Барселоне» бразилец не счастлив. Жоан Лапорта мечтает продать бразильца и избавить клуб от финансового ярма на шее, и в этом деле каталонцам может помочь «Ньюкасл». Путь в топ-клубы нелегок и тернист, и «сорокам» в первые трансферные окна после прихода новых владельцев придется переплачивать и верить в «сбитых летчиков», чтобы создать образ привлекательного проекта.

Нападающие

Эден Азар («Реал»; Бельгия)

В недавнем прошлом лучший игрок АПЛ , а прямо сейчас Азар — обуза «Реала». У Эдена два неудачных сезона в Мадриде, количество травм превышает сумму результативных действий. Зидан всегда верил в бельгийца и бросал его в бой, когда была такая возможность, а вот у Анчелотти выше котируются Винисиус, Родриго, Лукас Васкес и Асенсио. Очевидно, «сливочные» хотят избавиться от Азара, особенно в свете подписания Мбаппе. «Ньюкасл», выручай!

Тимо Вернер («Челси»; Германия)

В октябре ходили слухи, что Тимо Вернер может продолжить карьеру в «Ньюкасле». Мистер Промах так и не может стать своим парнем в «Челси», проблемы немецкого форварда нужно искать в области психологии. Не исключено, что Тимо вновь станет успешным голеадором, сменив столичную суету Лондона на провинциальное спокойствие Тайнсайда. Сделке может поспособствовать наличие тесных связей с агентством, которое ведет дела Вернера.

Исмаила Сарр («Уотфорд»; Сенегал)

Мауро Икарди в «Ньюкасл» не поедет (по крайней мере, пока есть возможность играть в Париже), а вот лучший бомбардир «Уотфорда» — подходящая мишень. Сарр забил уже 4 гола в 10 матчах нынешнего розыгрыша АПЛ . Сенегальцу 23 года, а «Трансфермаркт» оценивает его в 27 миллионов евро.

Тренер

Эдди Хау (Англия)

Пытались завалить деньгами тен Хага, зазывали Эмери и Конте, но все идет к тому, что у руля «Ньюкасла» встанет англичанин Эдди Хау, знакомый нам по работе с «Борнмутом». С 43-летним специалистом согласован контракт до конца сезона 2023/24, в ближайшее время Хау представят команде.