Тихонов покинул пост наставника «Астаны»

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вчера, 18:25

Главный тренер «Астаны» покинул свою должность.

Специалист ушел из клуба по соглашению сторон. Исполняющим обязанности наставника назначен , который будет готовить команду к полуфинальным играм в Кубке Казахстана.

В конце прошлого месяца Казахстанская федерация футбола дисквалифицировала Тихонова на два года за то, что во время игры 25-го тура чемпионата страны с «Кайратом» (0:1) он увел своих подопечных в подтрибунное помещение из-за несогласия с решениями судьи.

Тихонов возглавлял «Астану» с октября 2020 года. Под его руководством команда выиграла бронзу по итогам прошлого сезона, а в нынешнем были завоеваны серебряные медали.