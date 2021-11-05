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Тихонов покинул пост наставника «Астаны»

вчера, 18:25

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов покинул свою должность.

Специалист ушел из клуба по соглашению сторон. Исполняющим обязанности наставника назначен Владимир Ежуров, который будет готовить команду к полуфинальным играм в Кубке Казахстана.

В конце прошлого месяца Казахстанская федерация футбола дисквалифицировала Тихонова на два года за то, что во время игры 25-го тура чемпионата страны с «Кайратом» (0:1) он увел своих подопечных в подтрибунное помещение из-за несогласия с решениями судьи.

Тихонов возглавлял «Астану» с октября 2020 года. Под его руководством команда выиграла бронзу по итогам прошлого сезона, а в нынешнем были завоеваны серебряные медали.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
сегодня в 00:21
а чего ждать? 2 года срок не малый...
pomor45
pomor45
вчера в 22:56
Покинул Астану без стона и обид.
Absinthe2
Absinthe2
вчера в 22:55
Был классным игроком, а еще, как тут пишут, "хороший мужик", но тренер так себе. Возглавить самый богатый клуб страны, который кстати, до его прихода клепал чемпионства одно за другим, причём с разными тренерами у руля, и занимать вторые и третьи места. Пипец, уровень!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 22:42, ред.
Не ко двору пришёлся, поэтому в Казахстане по нему приняли такое жёсткое решение, могли ограничится парой месяцев дисквы,естественно два года быть непонятно кем никто не станет. В России Тиша всегда найдёт себе тренерское место в пердиве, а если повезёт и в ПЛ может обосноваться.
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 22:14
Не пропадет. Хороший мужик.
112910415
112910415 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 22:06
восток - дело тонкое (
YVG
YVG
вчера в 21:12
Отовсюду гонят.
Сп62
Сп62 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 20:40
Он ушёл не с пятном, а с высоко поднятой головой и достоинством. Колено преклонять не стал.
протон
протон
вчера в 19:44
Тихонов- легенда. Я верю в то, что если его команда ушла с поля, значит на то были причины. Честный человек и принципиальный мужик. Думаю, не пропадёт
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:43
Отбить его не удалось, а два года без тренера тяжко.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:35
В "Кайрат" пришёл Бердыев и у клуба начались проблемы с финансами 😂
Absinthe2
Absinthe2
вчера в 19:17
В Кайрат пришёл Бердыев и Тихонов осознал, что больше не быть ему чемпионом)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:08
Некрасиво ушёл Андрей, с пятном.
Cat01
Cat01
вчера в 19:06
Очень жаль
YVG
YVG
вчера в 19:06
Тренер, если только для спартака.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:56
Это ожидалось. Теперь можно попробовать в России. Возможно начать с ФНЛ.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:54
Ну Тише пора в Спартак , вытаскивать из этой дыры мясных.
LOpp
LOpp
вчера в 18:48
В России очень мало хороших тренеров.
Все эти Фетодовы, Черевченки тренеры на сезон-два максимум. На длинной дистанции все отваливаются.
Пожалуй из действующих только Бердыев и Слуцкий можно отнести к топ-тренерам.
Возможно у Картина что-то получится.
Семак с Зенитом в чемпионате прекрасен, но в не чемпионата или в не Зенита.... Пока ноль.
sten312
sten312
вчера в 18:42
Андрюша дно как тренер,Крылышки из-за него вылетели ФНЛ,в Казахстане "феерил",с Енисеем не смог выйти из пердива.Футболист был не плохой,ну а тренер никакой.
particular
particular
вчера в 18:38
Люди Востока не любят резких движений, направленных на расшатывание многолетних традиций и устоев... Справедливость там тоже не сильно кому-то нужна... Демарш заезжего варяга, ожидаемо не нашёл поддержки и понимания...
4RT
4RT
вчера в 18:36
В РПЛ в каждом туре уводить можно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:34
Не смог ужиться...
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