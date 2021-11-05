Тихонов покинул пост наставника «Астаны»

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов покинул свою должность.
Специалист ушел из клуба по соглашению сторон. Исполняющим обязанности наставника назначен Владимир Ежуров, который будет готовить команду к полуфинальным играм в Кубке Казахстана.
В конце прошлого месяца Казахстанская федерация футбола дисквалифицировала Тихонова на два года за то, что во время игры 25-го тура чемпионата страны с «Кайратом» (0:1) он увел своих подопечных в подтрибунное помещение из-за несогласия с решениями судьи.
Тихонов возглавлял «Астану» с октября 2020 года. Под его руководством команда выиграла бронзу по итогам прошлого сезона, а в нынешнем были завоеваны серебряные медали.
Все эти Фетодовы, Черевченки тренеры на сезон-два максимум. На длинной дистанции все отваливаются.
Пожалуй из действующих только Бердыев и Слуцкий можно отнести к топ-тренерам.
Возможно у Картина что-то получится.
Семак с Зенитом в чемпионате прекрасен, но в не чемпионата или в не Зенита.... Пока ноль.
Все эти Фетодовы, Черевченки тренеры на сезон-два максимум. На длинной дистанции все отваливаются.
Пожалуй из действующих только Бердыев и Слуцкий можно отнести к топ-тренерам.
Возможно у Картина что-то получится.
Семак с Зенитом в чемпионате прекрасен, но в не чемпионата или в не Зенита.... Пока ноль.