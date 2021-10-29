ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияИспания. Примера 2021/2022

«Барселона» объявит о назначении Хави 4 ноября

вчера, 20:02

Каталонская «Барселона» собирается объявить о назначении Хави на пост главного тренера в следующий четверг.

Тренер уже согласовал с катарским «Аль Саддом» свой уход, но это произойдет не раньше, чем 3 ноября.

Катарцы требуют денежную компенсацию за преждевременное расторжение контракта с молодым специалистом, хотя каталонцы этого делать не хотят. По слухам, это сумма будет равняться от одного до двух миллионов евро.

Помимо этого, «Аль Садд» и «Барселона» проведут товарищеский матч. Это тоже одно из условий катарцев. Дата поединка будет определена позже.

Все новости
ОфициальноМусаев – главный тренер азербайджанского «Сабаха»
Сегодня, 16:13 Комментарии13
Гвардиола: «У Хави опыта больше, чем у меня, когда я возглавил „Барселону“»
Вчера, 15:45 Комментарии13
«Ситуация в „Барсе“ стала нестабильной». Лапорта — об увольнении Кумана
Вчера, 14:41 Комментарии18
ОфициальноИсполняющим обязанности тренера «Барселоны» назначен Серхи Бархуан
28 октября Комментарии22
ОфициальноВ тренерский штаб «Локомотива» вошёл немец Лутц Зибрехт
28 октября ФотоКомментарии17
Слухи«Барселона» заплатит «Аль-Садду» 1 млн евро отступных за Хави
28 октября Комментарии8
Сортировать
Все комментарии
mr.bra
mr.bra
сегодня в 12:12
умно поступили, чтобы много не платить тренеру
yxx32dxsj88n
yxx32dxsj88n
сегодня в 03:49
Давно уже надо было это сделать
амурец
амурец
сегодня в 02:51
Что же надеюсь Хави возрадит Барселону, так как это необходимо для конкуренции в ЛЛ, хотя скорее всего он лезет в болото
ATG
ATG
сегодня в 00:18, ред.
Хави конечно крут! Но пока есть мнение что это Артета 2 или свой Пирло …
Agamaga........
Agamaga........ ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 23:46
Я думаю, что они сами хотят чтоб им сказали: "Рябята, уходите") уже уровень не соответствует, да ещё играть приходится за меньшие деньги, чем раньше.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 22:38
Брулин,скоро увидешь новую сильную Барселону не уступающую той через 2 года.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 22:28
На днях информацию почитал,что Барса максимально вежливо решила избавиться от этой тройки,и мне кажется по тайному совету Хави.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 22:11, ред.
Для этого, надо убрать из состава пике, Бускетса и Альбу, тренировать своих бывших напарников сложно. Надо дать полный кард-бланж на молодежь, и максимальную поддержку. Если Хави начнет с усиления физической составляющей игроков, а потом возвращать стиль доминирования, то думаю ты прав. У него получится. А если зовут его как переходного тренера без поддержки, то фиаско неизбежно.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:23
Вряд ли у него получится ИМХО.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:15
У Гвардиолы еще меньше опыта было,так же и Зидана,поэтому главное талант донесить каждому игроку,чтобы работали как роботы.
Хави сделает это,лучше даже чем Пеп и Зидан.
Down Low
Down Low ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:58
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:44
Посмотрим, что из этого получится, не будем "бежать впереди паровоза" и говорить, что ничего из этого не получится, ссылаясь в качестве примеров на Пирло, Лэмпарда... Ведь были ещё и Гвардиола, Зидан, которые также, как и Хави не имели большого опыта...
particular
particular
вчера в 20:38
Ситуация такова, что интересно не назначение, а предстоящая деятельность назначенца и готовность руководства к серьёзным движениям.
Бродить по кромке поля со свистком - не сложно и даже полезно для лёгких... Но хватит ли у претендента нервов, терпения и способностей, что бы выправить ситуацию - вот вопрос вопросов 🤔
makkie
makkie
вчера в 20:34
Хави? Провалится как Пирло и Лэмпард же!
Легенда не легенда, а в таких клубах как Барселона нужен опыт и умение бороться со стрессом.
протон
протон
вчера в 20:22
И придёт тренер без опыта работы с профессиональными командами, любительский чемп Катара в расчет брать тяжело. Кот в мешке жесточайший
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:04
Удачи Хави!!))
Брулин
Брулин
вчера в 20:03, ред.
Посмотрим что с этого получится! Хотелось бы увидит хорошую старую Барселону!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100