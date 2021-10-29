«Барселона» объявит о назначении Хави 4 ноября

Каталонская «Барселона» собирается объявить о назначении Хави на пост главного тренера в следующий четверг.
Тренер уже согласовал с катарским «Аль Саддом» свой уход, но это произойдет не раньше, чем 3 ноября.
Катарцы требуют денежную компенсацию за преждевременное расторжение контракта с молодым специалистом, хотя каталонцы этого делать не хотят. По слухам, это сумма будет равняться от одного до двух миллионов евро.
Помимо этого, «Аль Садд» и «Барселона» проведут товарищеский матч. Это тоже одно из условий катарцев. Дата поединка будет определена позже.
Бродить по кромке поля со свистком - не сложно и даже полезно для лёгких... Но хватит ли у претендента нервов, терпения и способностей, что бы выправить ситуацию - вот вопрос вопросов 🤔
Бродить по кромке поля со свистком - не сложно и даже полезно для лёгких... Но хватит ли у претендента нервов, терпения и способностей, что бы выправить ситуацию - вот вопрос вопросов 🤔