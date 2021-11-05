Руководство «Аль-Садда» подтвердило, что Хави возглавит «Барселону»

Пресс-служба «Аль-Садда» подтвердила, что главный тренер катарского клуба Хави возглавит «Барселону».

Руководство «Аль-Садда» согласилось на переход Хави в «Барселону» после выплаты оговоренного в контракте пункта об освобождении. Мы договорились о сотрудничестве с «Барселоной» в будущем. Хави — важная часть истории «Аль-Садда», и мы желаем ему успехов.

Несколько дней назад Хави сообщил нам о своём желании возглавить «Барселону» именно в это время из-за кризиса, который переживает его родной клуб, мы это понимаем и решили не стоять у него на пути.