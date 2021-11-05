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Руководство «Аль-Садда» подтвердило, что Хави возглавит «Барселону»

вчера, 13:56

Пресс-служба «Аль-Садда» подтвердила, что главный тренер катарского клуба Хави возглавит «Барселону».

Руководство «Аль-Садда» согласилось на переход Хави в «Барселону» после выплаты оговоренного в контракте пункта об освобождении. Мы договорились о сотрудничестве с «Барселоной» в будущем. Хави — важная часть истории «Аль-Садда», и мы желаем ему успехов.

Несколько дней назад Хави сообщил нам о своём желании возглавить «Барселону» именно в это время из-за кризиса, который переживает его родной клуб, мы это понимаем и решили не стоять у него на пути.

Ожидается, что Хави подпишет контракт с «Барселоной» уже сегодня.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:17
Удачи Хави у руля Барсы! Ему предстоит непростая работа.
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:25
Ну дай им ссылку тогда, где взял новость.
Если Хави удастся поднять Барсу на уровень команды Гвардиолы будет замечательно!
Сантус
Сантус
вчера в 16:19
Барса уже опровергла что они будут платить пять лямов.Шоу продолжается..)
KnowSoccer
KnowSoccer
вчера в 16:14
Хави, конечно, удачи, удачи и еще раз удачи. Этот человек точно заслуживает того, чтобы все получилось. Но время сейчас максимально сложное. Может быть, что-то похожее было в нулевых... но сейчас еще и такой кризис в руководстве.

В общем, будем держать за Хави кулаки!
Mangur
Mangur
вчера в 16:10
Шикарно. Хави не хватало Барселоне
ДСА
ДСА
вчера в 15:47
Задарма, как-то не верится.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ eleven LC (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 15:39, ред.
Официальный сайт Барсы тоже "тормозит". Как я понимаю, официального объявления еще не было. Контракт с «Аль-Садд» видимо еще не расторгнут, есть только устная договоренность о выплате неустойки и согласие руководства «Аль-Садд» на переход Хави в Барселону.
амурец
амурец
вчера в 15:36
Хави феноменальный игрок, го глупый человек, на фига ему плотить карьеру
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 15:05
будет как с Куманом
протон
протон
вчера в 15:01
"гениальный" план спасения Барсы - Депай вместо Месси и типа тренер Хави! ну ну
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:44
Обманут , как пить дать дать обманут !
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:42
Это ничего не изменит.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:17
Барселона согласилась оплатить оговорку об освобождении Хави, поскольку они приближаются к назначению легендарного бывшего полузащитника своим новым главным тренером.

Генеральный директор «Аль-Садд» Турки Аль-Али подтвердил эту новость в пятницу утром, заявив: «Администрация согласилась на перевод Хави в Барселону после уплаты штрафных санкций, предусмотренных в контракте».

«Мы договорились с Барселоной о практическом сотрудничестве в будущем, Хави - важная часть истории (Аль-Садда). Мы желаем ему всяческих успехов на следующем этапе».

Куман, после поражения 1:2 в «Эль-Класико» в прошлое воскресенье и поражения 1:0 от Райо Вальекано три дня спустя, был освобожден от своих обязанностей тренера.

В четверг, на следующий день после увольнения Кумана, Барселона назначила Се́ржи Баржуа́на, тренера их команды B, временным руководителем основной команды. Баржуа́н взял на себя ничью 1:1 с Алавесом и победу 0:1 над киевским «Динамо».

Хави добился успеха в знаменитой Ла Масии в Барселоне, дебютировав в первой команде в 1998 году. За 17-летнюю карьеру в клубе 41-летний футболист сыграл 767 матчей, выиграв восемь титулов Ла Лиги и четыре Лиги чемпионов.

Затем он присоединился к Аль-Садду в 2015 году, сыграв более 100 матчей за эту команду и выиграв один чемпионский титул, а затем ушел в отставку в 2019 году и занял пост менеджера. Изначально Хави подписал двухлетний контракт с Аль-Саддом, но, на фоне слухов о вакансии в Барселоне в начале этого года, в мае продлил его на два года.

Хави станет новым главным тренером «Барселоны».
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:57
Когда возглавит, тогда и поверим....
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