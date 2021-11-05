Руководство «Аль-Садда» подтвердило, что Хави возглавит «Барселону»

Пресс-служба «Аль-Садда» подтвердила, что главный тренер катарского клуба Хави возглавит «Барселону».
Руководство «Аль-Садда» согласилось на переход Хави в «Барселону» после выплаты оговоренного в контракте пункта об освобождении. Мы договорились о сотрудничестве с «Барселоной» в будущем. Хави — важная часть истории «Аль-Садда», и мы желаем ему успехов.
Несколько дней назад Хави сообщил нам о своём желании возглавить «Барселону» именно в это время из-за кризиса, который переживает его родной клуб, мы это понимаем и решили не стоять у него на пути.
Ожидается, что Хави подпишет контракт с «Барселоной» уже сегодня.
Генеральный директор «Аль-Садд» Турки Аль-Али подтвердил эту новость в пятницу утром, заявив: «Администрация согласилась на перевод Хави в Барселону после уплаты штрафных санкций, предусмотренных в контракте».
«Мы договорились с Барселоной о практическом сотрудничестве в будущем, Хави - важная часть истории (Аль-Садда). Мы желаем ему всяческих успехов на следующем этапе».
Куман, после поражения 1:2 в «Эль-Класико» в прошлое воскресенье и поражения 1:0 от Райо Вальекано три дня спустя, был освобожден от своих обязанностей тренера.
В четверг, на следующий день после увольнения Кумана, Барселона назначила Се́ржи Баржуа́на, тренера их команды B, временным руководителем основной команды. Баржуа́н взял на себя ничью 1:1 с Алавесом и победу 0:1 над киевским «Динамо».
Хави добился успеха в знаменитой Ла Масии в Барселоне, дебютировав в первой команде в 1998 году. За 17-летнюю карьеру в клубе 41-летний футболист сыграл 767 матчей, выиграв восемь титулов Ла Лиги и четыре Лиги чемпионов.
Затем он присоединился к Аль-Садду в 2015 году, сыграв более 100 матчей за эту команду и выиграв один чемпионский титул, а затем ушел в отставку в 2019 году и занял пост менеджера. Изначально Хави подписал двухлетний контракт с Аль-Саддом, но, на фоне слухов о вакансии в Барселоне в начале этого года, в мае продлил его на два года.
Хави станет новым главным тренером «Барселоны».
Генеральный директор «Аль-Садд» Турки Аль-Али подтвердил эту новость в пятницу утром, заявив: «Администрация согласилась на перевод Хави в Барселону после уплаты штрафных санкций, предусмотренных в контракте».
«Мы договорились с Барселоной о практическом сотрудничестве в будущем, Хави - важная часть истории (Аль-Садда). Мы желаем ему всяческих успехов на следующем этапе».
Куман, после поражения 1:2 в «Эль-Класико» в прошлое воскресенье и поражения 1:0 от Райо Вальекано три дня спустя, был освобожден от своих обязанностей тренера.
В четверг, на следующий день после увольнения Кумана, Барселона назначила Се́ржи Баржуа́на, тренера их команды B, временным руководителем основной команды. Баржуа́н взял на себя ничью 1:1 с Алавесом и победу 0:1 над киевским «Динамо».
Хави добился успеха в знаменитой Ла Масии в Барселоне, дебютировав в первой команде в 1998 году. За 17-летнюю карьеру в клубе 41-летний футболист сыграл 767 матчей, выиграв восемь титулов Ла Лиги и четыре Лиги чемпионов.
Затем он присоединился к Аль-Садду в 2015 году, сыграв более 100 матчей за эту команду и выиграв один чемпионский титул, а затем ушел в отставку в 2019 году и занял пост менеджера. Изначально Хави подписал двухлетний контракт с Аль-Саддом, но, на фоне слухов о вакансии в Барселоне в начале этого года, в мае продлил его на два года.
Хави станет новым главным тренером «Барселоны».