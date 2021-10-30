Мусаев – главный тренер азербайджанского «Сабаха»

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вчера, 16:13

Российский тренер возглавил «Сабах» из Азербайджана. Контракт подписан на два года.

Последним местом работы специалиста был «Краснодар», который он тренировал с лета 2018-го по апрель 2021 года, после чего у руля команды его сменил .

После 8 туров «Сабах» с четырьмя баллами занимает последнее место в чемпионате Азербайджана.