Мусаев – главный тренер азербайджанского «Сабаха»

Российский тренер Мурад Мусаев возглавил «Сабах» из Азербайджана. Контракт подписан на два года.
Последним местом работы специалиста был «Краснодар», который он тренировал с лета 2018-го по апрель 2021 года, после чего у руля команды его сменил Виктор Ганчаренко.
После 8 туров «Сабах» с четырьмя баллами занимает последнее место в чемпионате Азербайджана.
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Ну хуже уже не будет !
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Ну хуже уже не будет !
Удачи, Мурад!
Удачи, Мурад!
Зато Мусаев получил, пусть и не положительный, но опыт. Теперь пусть поработает в аутсайдерах слабенького чемпионата, может с низов получится лучше.
Зато Мусаев получил, пусть и не положительный, но опыт. Теперь пусть поработает в аутсайдерах слабенького чемпионата, может с низов получится лучше.
Не сгорел бы на работе коуч 🤣️ 😅️
Обгоревшее тельце будет пахнуть палёным, а не источать аромат успеха 😉
Не сгорел бы на работе коуч 🤣️ 😅️
Обгоревшее тельце будет пахнуть палёным, а не источать аромат успеха 😉
На последнем месте?Зато и ругать не за что будет...)))
На последнем месте?Зато и ругать не за что будет...)))
Дерзай, Мурад... И да воздастся тебе за твои муки...
Дерзай, Мурад... И да воздастся тебе за твои муки...