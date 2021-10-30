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Мусаев – главный тренер азербайджанского «Сабаха»

вчера, 16:13

Российский тренер Мурад Мусаев возглавил «Сабах» из Азербайджана. Контракт подписан на два года.

Последним местом работы специалиста был «Краснодар», который он тренировал с лета 2018-го по апрель 2021 года, после чего у руля команды его сменил Виктор Ганчаренко.

После 8 туров «Сабах» с четырьмя баллами занимает последнее место в чемпионате Азербайджана.

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Все комментарии
Землянин
Землянин
сегодня в 01:18
Я думаю там не плохо кормят
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:20
После 8 туров «Сабах» с четырьмя баллами занимает последнее место в чемпионате Азербайджана.
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Ну хуже уже не будет !
протон
протон
вчера в 17:01
В пердиве Азербайджана тоже люди играют, ничего страшного, любая работа хороша.
Удачи, Мурад!
ДСА
ДСА
вчера в 16:56
Зря его Краснодар убрал..
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:42
Нашли работу по блату !!!)))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:39
Галицкий попробовал Мусаева на удачу, но не получилось, Мурад просто был не готов тренировать одного из лидеров РПЛ.
Зато Мусаев получил, пусть и не положительный, но опыт. Теперь пусть поработает в аутсайдерах слабенького чемпионата, может с низов получится лучше.
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 16:36
Ну что-же первая самомтоятельная работа,пожелаем нашему тренеру успехов .
particular
particular ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 16:34, ред.
Приветствую, достопочтенный!
Не сгорел бы на работе коуч 🤣️ 😅️
Обгоревшее тельце будет пахнуть палёным, а не источать аромат успеха 😉
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 16:34
Ух куда занесло...))
На последнем месте?Зато и ругать не за что будет...)))
За адекватность
За адекватность ответ particular (раскрыть)
вчера в 16:31
Приветствую уважаемый! Мурад Олегович решил в пожарные податься...
sv_1969
sv_1969 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 16:27
наверное и надо было начинать с такого чемпа
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:26
Чемпионат Азербайджана тоже хороший опыт. Пусть Мусаев попробует спасти аутсайдера с последнего места. Если у него получится то получит предложения от более сильных клубов. Удачи Мусаеву!
particular
particular
вчера в 16:25
В Сабахе никто не станет оказывать протекцию, терпеть и доверять сверх меры. Мусаева спасёт только способность выжимать результат на пустом месте, чем он особо никогда не отличался...
Дерзай, Мурад... И да воздастся тебе за твои муки...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:19
Вот и работа подвернулась.
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