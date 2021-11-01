Нуну Эшпириту Санту уволен с должности главного тренера «Тоттенхэма»

Пресс-служба «Тоттенхэма» объявила об отставке главного тренера клуба .

Спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи заявил:

Я знаю, насколько Нуну и его тренерский штаб хотели добиться успеха, и я сожалею, что нам пришлось принять это решение. Нуну настоящий джентльмен, и ему всегда будут рады здесь. Мы хотели бы поблагодарить его и его тренерский штаб и пожелать им успехов в будущем.