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Нуну Эшпириту Санту уволен с должности главного тренера «Тоттенхэма»

вчера, 13:03

Пресс-служба «Тоттенхэма» объявила об отставке главного тренера клуба Нуну Эшпириту Санту.

Спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи заявил:

Я знаю, насколько Нуну и его тренерский штаб хотели добиться успеха, и я сожалею, что нам пришлось принять это решение. Нуну настоящий джентльмен, и ему всегда будут рады здесь. Мы хотели бы поблагодарить его и его тренерский штаб и пожелать им успехов в будущем.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает 8-е место в Английской Премьер-Лиге. «Шпоры» набрали 15 очков после десяти туров (5 побед и 5 поражений). В последнем матче лондонский клуб разгромно уступил «Манчестер Юнайтед» (0:3).

Главным кандидатом на замену Нуну Эшпириту Санту рассматривается бывший тренер «Ювентуса», «Челси», «Интера» и сборной Италии Антонио Конте.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:36
зря ушёл из вулверхемптона, с волками бы было лучше
протон
протон
вчера в 20:52
Да тут всё ясно, Тоттенхэм специально слил матч с МЮ, чтобы Сульшера не уволили и тем самым смогли бы пригласить Конте к себе. Многоходовочка!
steel900
steel900
вчера в 19:35
Леви, из-за своей гипертрофированной жадности "профукал" том момент, когда Шпоры могли резко взлететь... теперь такой шанс еще не скоро появится, и уж точно не при Леви.
ARMENIAN
ARMENIAN ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 16:49
он проделал отличную работу в Вулверхэмптоне.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:45
Не потянул Нуну Тоттенхэм. Ему нужен клуб попроще где ему дадут большой кредит доверия и время построить команду.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:29
Ещё один в шорт-лист Заремы. Парень видный,известный,иностранец,дорогой...
Ми Ша
Ми Ша ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 15:00
Сначала нужно попасть в число тренеров топ-чемпионатов, а потом рассуждать насколько "тяжело" они зарабатывают свои миллионы...
Elliada
Elliada
вчера в 14:39
В этом сезоне АПЛ радует событиями
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:37
Ну вот, место расчистили.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 14:35
Посмотрим где теперь окажется.
qajdsnf
qajdsnf
вчера в 14:12
Нулевый физрук, который набирает только днищенских португалов(по блату) во все команды. Как можно было взять в команду худшего тренера апл ?
xajaks
xajaks
вчера в 14:11
Леви удавится скорее,чем Конте подпишет....
Q-J-G
Q-J-G ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 13:49, ред.
Сегодня ты в клубе, а завтра нет, забрал миллионы и физкульт-привет!

Единственное, что интересует очередного, уволенного главного тренера очередной команды...Это, какая команда следующая, сколько по-новому контракту...

"Тяжело" быть главным тренером, в европейских топ-лигах...
Zak11
Zak11 ответ ARMENIAN (раскрыть)
вчера в 13:47
Офигенный тренер чем? С чего ты взял, что Нуну сильный тренер? Мне просто интересно
aNOOBis
aNOOBis ответ Владимир 77 (раскрыть)
вчера в 13:43
Ему нужен португальский состав.
Эмери с испанцами в составе тоже лучше играет.
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 13:41
он офигенный тренер. Найдет себе достойную работу!
Viduka
Viduka
вчера в 13:25
Похоже, рыбак остается в Стретфорде:)
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:25
Хорошо быть главным тренером футбольной команды в топ-лигах Европы...

Не успели назначить, подписать контракт, с очередным новым главным тренером, как уволили, и так "по кругу", назначают, увольняют, и уволенные главные тренеры получают свои миллионы, несмотря на то, что не выполнили работу, которую должны были выполнить....

Кто следующий?! А.Конте, который хочет 15 млн евро согласно контракта со "шпорами"... И который не расстроится, а возможно и обрадуется, когда через непродолжительное время руководство "шпор" расторгнет и с ним контракт, как и с его предшественниками...

Неужели, мы так и не дождёмся того, когда контракты будут оформлены, составлены правильно с юридической грамотностью, и игроки и главные тренеры не будут получать свои миллионы ни за что???!!!
shlomo
shlomo
вчера в 13:17
Леви: Извини, я найду тренера лучше
Нуну: "Ну-ну"
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 13:16
Слабый он тренер. Я это ещё по Валенсии понял.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 13:11, ред.
Ну это было понятно.
Тоттенхэм неплохо начал сезон, а потом просто играли непонятно во что.. особенно в атаке. Всего 9 голов в чемпионате за 10 игр.
Такие специалисты хорошо работают со средними командами, где нет никакого давления. Но когда у них требуют результат и трофеи, то получается такая ситуация.
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 13:09
А Вулверхемптон с ним был очень симпатичным...
realdogge the gunner
realdogge the gunner
вчера в 13:07
как можно было променять Волков на петухов это будет загадкой навсегда)
ОПС
ОПС
вчера в 13:05
Должность тренера такая, сегодня ты в клубе, а завтра нет.
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