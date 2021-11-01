Нуну Эшпириту Санту уволен с должности главного тренера «Тоттенхэма»

Пресс-служба «Тоттенхэма» объявила об отставке главного тренера клуба Нуну Эшпириту Санту.
Спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи заявил:
Я знаю, насколько Нуну и его тренерский штаб хотели добиться успеха, и я сожалею, что нам пришлось принять это решение. Нуну настоящий джентльмен, и ему всегда будут рады здесь. Мы хотели бы поблагодарить его и его тренерский штаб и пожелать им успехов в будущем.
На данный момент «Тоттенхэм» занимает 8-е место в Английской Премьер-Лиге. «Шпоры» набрали 15 очков после десяти туров (5 побед и 5 поражений). В последнем матче лондонский клуб разгромно уступил «Манчестер Юнайтед» (0:3).
Главным кандидатом на замену Нуну Эшпириту Санту рассматривается бывший тренер «Ювентуса», «Челси», «Интера» и сборной Италии Антонио Конте.
Не успели назначить, подписать контракт, с очередным новым главным тренером, как уволили, и так "по кругу", назначают, увольняют, и уволенные главные тренеры получают свои миллионы, несмотря на то, что не выполнили работу, которую должны были выполнить....
Кто следующий?! А.Конте, который хочет 15 млн евро согласно контракта со "шпорами"... И который не расстроится, а возможно и обрадуется, когда через непродолжительное время руководство "шпор" расторгнет и с ним контракт, как и с его предшественниками...
Неужели, мы так и не дождёмся того, когда контракты будут оформлены, составлены правильно с юридической грамотностью, и игроки и главные тренеры не будут получать свои миллионы ни за что???!!!
Не успели назначить, подписать контракт, с очередным новым главным тренером, как уволили, и так "по кругу", назначают, увольняют, и уволенные главные тренеры получают свои миллионы, несмотря на то, что не выполнили работу, которую должны были выполнить....
Кто следующий?! А.Конте, который хочет 15 млн евро согласно контракта со "шпорами"... И который не расстроится, а возможно и обрадуется, когда через непродолжительное время руководство "шпор" расторгнет и с ним контракт, как и с его предшественниками...
Неужели, мы так и не дождёмся того, когда контракты будут оформлены, составлены правильно с юридической грамотностью, и игроки и главные тренеры не будут получать свои миллионы ни за что???!!!