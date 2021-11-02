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«Тоттенхэм» объявил о назначении Конте

вчера, 15:07

Пресс-служба «Тоттенхэма» объявила о назначении Антонио Конте на должность главного тренера клуба.

Контракт с итальянским специалистом подписан до лета 2023 года с возможностью продления на ещё один сезон.

Я очень рад вернуться к тренерской работе и сделать это в клубе Премьер-Лиги, у которого есть амбиции снова стать топ-командой. «Тоттенхэм» имеет современное оборудование и один из лучших стадионов в мире.

Я не могу дождаться, чтобы начать работать, чтобы передать команде и болельщикам ту страсть, менталитет и решимость, которые всегда отличали меня как игрока и как тренера.

Прошлым летом наш союз не состоялся, потому что я недавно покинул «Интер», поэтому я чувствовал, что это ещё не подходящее время для возвращения к тренерской работе.

Но заразительный энтузиазм и решимость Дэниела Леви, который хотел доверить мне эту задачу, понравились мне. Теперь, когда возможность вернулась, я решил воспользоваться ею с большой убежденностью.

«Тоттенхэм» объявил о назначении Конте

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:35
А контракт-то слабенький подписан, очень осторожный. Но всё равно удачи Контарю в ТТХ. Надеюсь, Глейзеры будут локти кусать со своим убогим норвегом.
zdeniss
zdeniss
вчера в 22:07
Это будет интересно... АПЛ от этого только выиграет. И ТТХ наконец что-нибудь стоящее возьмет.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 20:47
Шпоры до сих пор в багажнике Жозе едут.
Gulomjon Najimov
Gulomjon Najimov
вчера в 20:24
Да, поздравляю Тоттенхэм с отличной сделкой. Хотелось бы увидеть его в арсенале... Но не судьба. Желаю удачи клубу, и ещё раз жалко арсенала....😔😔😔😔😔
Nazi
Nazi
вчера в 20:05
Не люблю Конте, но будет интересно :)
Imrebellion
Imrebellion ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 19:22
ОМГ. Он просил Луккаку, а не Морату. Ему подна76и с продажей Матича, и другими покупками вроде Дзаппакост и Дринкуотеров. И даже так в ЛЧ вылетели проиграв Барсе на КампНоу, взяли кубок Англии обыграв МЮ, 5 МЕСТО в АПЛ уступив на 1 очко ГЕНИАЛЬНОМУ КЛОППУ, обыграв его команду.
С твоей логикой, тогда Моур полный профан т.к. на каких местах заканчиваются его команды в АПЛ.
протон
протон
вчера в 19:19
Оле после того как пережил свободных Поча, Тухеля и Конте - обязан просто выиграть хотя бы кубок Англии в этом сезоне.
DXTK
DXTK ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 19:17
ну да как только косту убрал, тут же 5 место занял..... гений!!!!.........
Bensurr
Bensurr
вчера в 19:16
Странное решение Парика возглавить Тоттенхэм а не Манчестер
Imrebellion
Imrebellion ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 19:14
Глупо верить в "Багажи".
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 19:12
ну, держитесь, петухи, всем Конте по клизме поставит...
DXTK
DXTK ответ Франц Кафка (раскрыть)
вчера в 19:07
ну а в челси конте добился успеха и трофеев на багаже Моуриньо - чемпионский состав.......... с этим глупо спорить.
Франц Кафка
Франц Кафка ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 19:03
Частично согласен с тобой, но смотря как смотреть -
- в Челси в оба сезона взял трофеи,
- никчемный Интер выстроил и взял Скудетто во втором сезоне (хотя может быть и за счет слабой формы Юве и сдачи позиций Милана),
- в Юве пробыл чуть дольше, и как мне кажется, Аллегри добился успеха в Юве благодаря выстроенной системе Конте, сделав лишь небольшие доработки (не убеждаю, это лично мое мнение)
А провалы у него из-за характера в большей мере, несмотря на то что он не супер тактик и мотиватор, но всё же он неплохой тренер и второе дыхание команде открыть может
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
вчера в 19:02
Эх, я ждал его в НьюКасле. Теперь Тен Ха*г
DXTK
DXTK ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 19:00
в МЮ от Конте стали бы требовать одного - АПЛ..... а второе место и ЛЧ им обеспечивали ван гал, моуриньо и сульшер...........лв тоттхэме требовать нечего, им хотя бы срный кубок лиги или кубок англии взять....... уже будет достижение, или просто топ 4............ попасть. и....конте это понимает........
DXTK
DXTK
вчера в 18:51
не знаю зачем конте в это визался тоттенхэм безперспективный клуб......ну отхватит итальянец от тухэля клоппа и гвардиолы .........взбесится и убежит через год.

PS Моуриньо пытался изменить команду, а он как тренер по сильнее конте, п но команда не захотела менятся....... по началу выполняли требования, а потом начали ныть что им тактика не подходит....... конте тоже хлебнет подобного.......... и закончится все поражениями новому загребу........
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 18:38
Удачи Конте! Хочется увидеть Тоттэнхем сильным и чтобы давал про.раться грандам))
112910415
112910415
вчера в 18:31
предельно интересно !
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:26
Конте хороший и титулованный тренер. Тоттенхэму с ним повезло.
Верг
Верг
вчера в 17:50
Я уверен, что вернувшись в англию, он протаптывает почву для ньюкастла. Ждет антонио контрольную закупку на лярд от принца СА
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Франц Кафка (раскрыть)
вчера в 17:34
Сильным бы я его не назвал,хотя конечно же он сильный в короткую,а вот в длинную слабак.Это вип версия Жозе,пришёл победил и ушёл сразу же.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 17:32
Конте уже дважды в АПЛе,а вот Аллегри сватали в МЮ,но видимо Макс так и не решился понимая,что долго не протянет. Хотя мог в Арсенал податься,но сделал правильный расчёт и дождался предложения от Ювы.
Конте намного более смел и востребован. Получится вернуть Шпор в ЛЧ - увидим,но уважаю его за отважность. Вот я нейтральный к Роналду и Месси,оба и хороши и одновременно противны,НО кр7 за его выбор МЮ уважаю куда больше,чем за ПСЖ от Месси. Если бы Лео перешёлв МС,а КР7 в Псж,то тогда симпатии были на стороне аргентинца.
Франц Кафка
Франц Кафка
вчера в 17:31
Сильный тренер, будет интересно посмотреть на него.
В АПЛ в первый сезон он утер всех, будет весело, если и с ТТХ-ом он сделает то же самое, хотя топлю за Тухеля.
С его приходом АПЛ еще интереснее!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:13
Гениальный ход, Антонио!
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:53
Отличный выбор. Желаю удачи Конте. С ним могут взять трофеи
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:46
Большие задачи это не про Конте ....
Да и не про Леви ...
Жид есть жид.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:12
Вряд-ли там у него что то получится
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 16:10
Удачи ему в Лондоне.
Рагнарёк
Рагнарёк
вчера в 16:05
Тут одна из двух аксиом падет: либо шпоры наконец-то возьмут значимый трофей, либо Антонио впервые за долгие годы не добьется результатов. С большим интересом буду следить за этим тандемом.
makkie
makkie
вчера в 15:56
Конте будет лепить из Тоттенхэма итальянскую команду.
Наверное и схема поменяется на излюбленную 3-5-2, а может Конте захочет в ТТ прикупить Мозеса у Спартака. Если честно, я бы продал )))
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