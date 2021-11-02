«Тоттенхэм» объявил о назначении Конте

Пресс-служба «Тоттенхэма» объявила о назначении на должность главного тренера клуба.

Контракт с итальянским специалистом подписан до лета 2023 года с возможностью продления на ещё один сезон.

Я очень рад вернуться к тренерской работе и сделать это в клубе Премьер-Лиги, у которого есть амбиции снова стать топ-командой. «Тоттенхэм» имеет современное оборудование и один из лучших стадионов в мире.

Я не могу дождаться, чтобы начать работать, чтобы передать команде и болельщикам ту страсть, менталитет и решимость, которые всегда отличали меня как игрока и как тренера.

Прошлым летом наш союз не состоялся, потому что я недавно покинул «Интер», поэтому я чувствовал, что это ещё не подходящее время для возвращения к тренерской работе.

Но заразительный энтузиазм и решимость Дэниела Леви, который хотел доверить мне эту задачу, понравились мне. Теперь, когда возможность вернулась, я решил воспользоваться ею с большой убежденностью.