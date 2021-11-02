«Тоттенхэм» объявил о назначении Конте

Пресс-служба «Тоттенхэма» объявила о назначении Антонио Конте на должность главного тренера клуба.
Контракт с итальянским специалистом подписан до лета 2023 года с возможностью продления на ещё один сезон.
Я очень рад вернуться к тренерской работе и сделать это в клубе Премьер-Лиги, у которого есть амбиции снова стать топ-командой. «Тоттенхэм» имеет современное оборудование и один из лучших стадионов в мире.
Я не могу дождаться, чтобы начать работать, чтобы передать команде и болельщикам ту страсть, менталитет и решимость, которые всегда отличали меня как игрока и как тренера.
Прошлым летом наш союз не состоялся, потому что я недавно покинул «Интер», поэтому я чувствовал, что это ещё не подходящее время для возвращения к тренерской работе.
Но заразительный энтузиазм и решимость Дэниела Леви, который хотел доверить мне эту задачу, понравились мне. Теперь, когда возможность вернулась, я решил воспользоваться ею с большой убежденностью.
Теперь, когда А.Конте возглавил эту команду, будем надеяться, что "Тоттенхэм" будет бороться за трофеи наивысшего качества...
Очень будет интересно посмотреть на команду, под руководством одного из лучших тренеров в европейском футболе. Вполне возможно, что Антонио продлит контракт в 2023 г, с командой не только на один сезон, а и в зависимости от результатов, наступит Эра Антонио Конте в "Тоттенхэм", отличный, амбициозный тренер, который не на словах, а на деле доказал свой профессионализм своими результатами, своим отношением к футболу в качестве главного тренера!
Удачи Антонио Конте в АПЛ, и в частности, в его новой команде!!!
Теперь, когда А.Конте возглавил эту команду, будем надеяться, что "Тоттенхэм" будет бороться за трофеи наивысшего качества...
Очень будет интересно посмотреть на команду, под руководством одного из лучших тренеров в европейском футболе. Вполне возможно, что Антонио продлит контракт в 2023 г, с командой не только на один сезон, а и в зависимости от результатов, наступит Эра Антонио Конте в "Тоттенхэм", отличный, амбициозный тренер, который не на словах, а на деле доказал свой профессионализм своими результатами, своим отношением к футболу в качестве главного тренера!
Удачи Антонио Конте в АПЛ, и в частности, в его новой команде!!!
Антонио родился в Лечче и начал свою игровую карьеру в команде своего родного города (1985–1991), прежде чем достиг легендарного статуса в «Ювентусе» (1991–2004). Полузащитник выиграл пять скудетто с Ювентусом, Кубок УЕФА в 1993 году и Лигу чемпионов в 1996 году. Он играл 20 матчей за сборную Италии и входил в состав команд, занявших второе место на чемпионате мира 1994 года и Евро-2000.
Антонио начал свою тренерскую карьеру в качестве ассистента в Сиене в 2005 году и побывал в Ареццо, Бари, где он выиграл Серию B, и Аталанте, прежде чем вернуться в Ювентус в 2011 году. Он выиграл титул в своем первом сезоне 2011/12, завершив чемпионат(беспроигрышная кампания, равная рекорду клуба из 28 матчей без поражений, установленному Фабио Капелло). Он успешно завершил хет-трик титулов в сезоне 2012/13 и 2013/14, когда «Ювентус» установил рекорд серии А - 102 очка.
Что ж, желаю удачи Конте! Тоттенхэм нуждался в нем.
Антонио родился в Лечче и начал свою игровую карьеру в команде своего родного города (1985–1991), прежде чем достиг легендарного статуса в «Ювентусе» (1991–2004). Полузащитник выиграл пять скудетто с Ювентусом, Кубок УЕФА в 1993 году и Лигу чемпионов в 1996 году. Он играл 20 матчей за сборную Италии и входил в состав команд, занявших второе место на чемпионате мира 1994 года и Евро-2000.
Антонио начал свою тренерскую карьеру в качестве ассистента в Сиене в 2005 году и побывал в Ареццо, Бари, где он выиграл Серию B, и Аталанте, прежде чем вернуться в Ювентус в 2011 году. Он выиграл титул в своем первом сезоне 2011/12, завершив чемпионат(беспроигрышная кампания, равная рекорду клуба из 28 матчей без поражений, установленному Фабио Капелло). Он успешно завершил хет-трик титулов в сезоне 2012/13 и 2013/14, когда «Ювентус» установил рекорд серии А - 102 очка.
Что ж, желаю удачи Конте! Тоттенхэм нуждался в нем.