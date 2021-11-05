«Что они накинулись?». Смородская о реакции «Спартака» на слова о расизме

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о реакции «Спартака» на свои слова о расизме в клубе.
Я никого ни в чём не обвинила. Я просто высказала своё мнение, что расизм – это плохо, вот и всё. Что они накинулись? Почему такая реакция? Понятия не имею.
Напомним, игроки московского «Спартака» не стали преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter перед поединком группового этапа Лиги Европы против «Лестера».
По ходу Смороодская данного изречения не слышала......
По ходу Смороодская данного изречения не слышала......
Смородская прямым текстом назвала Спартак расистами. Уже не помнит?
Смородская прямым текстом назвала Спартак расистами. Уже не помнит?
Типа, не так поняли, не то имела в виду. А за язык тебя кто тянул?
Типа, не так поняли, не то имела в виду. А за язык тебя кто тянул?
Полностью поддерживаю Спартак и надеюсь они ее засудят. Из-за таких, как она, здесь уже за не имеющее никакой негативной коннотации абсолютно политкорректное слово "Hегp" на часик банят. Понабрали по объявлению.
Полностью поддерживаю Спартак и надеюсь они ее засудят. Из-за таких, как она, здесь уже за не имеющее никакой негативной коннотации абсолютно политкорректное слово "Hегp" на часик банят. Понабрали по объявлению.