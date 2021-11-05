«Что они накинулись?». Смородская о реакции «Спартака» на слова о расизме

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вчера, 21:28

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о реакции «Спартака» на свои слова о расизме в клубе.

Я никого ни в чём не обвинила. Я просто высказала своё мнение, что расизм – это плохо, вот и всё. Что они накинулись? Почему такая реакция? Понятия не имею.

Напомним, игроки московского «Спартака» не стали преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter перед поединком группового этапа Лиги Европы против «Лестера».