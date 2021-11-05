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«Что они накинулись?». Смородская о реакции «Спартака» на слова о расизме

вчера, 21:28

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о реакции «Спартака» на свои слова о расизме в клубе.

Я никого ни в чём не обвинила. Я просто высказала своё мнение, что расизм – это плохо, вот и всё. Что они накинулись? Почему такая реакция? Понятия не имею.

Напомним, игроки московского «Спартака» не стали преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter перед поединком группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

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Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 05:55
- Язык мой, враг мой.
По ходу Смороодская данного изречения не слышала......
bashnat013
bashnat013
сегодня в 05:55
Она сама и есть рассадница рассизма ,заставлять белых преклоняться перед черными ,дурь какаято
Comentarios
Comentarios
сегодня в 05:10
Ветошью прикинулась тетка
pele1981
pele1981 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 02:58
А она не раз стояла))))
Tostao
Tostao
сегодня в 00:30
Глупая женщина.
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 23:54
Язык что помело,иди поклоны бей !!
Василий 50
Василий 50
вчера в 23:36
А ты что хотела?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:18
Рот надо поменьше открывать, акция BLM и есть по сути обратный расизм.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:11
Сама пусть хоть раком становится.
Галя Каблукова
Галя Каблукова
вчера в 23:00
До звизделась... Ну что б,на халяву не пиарилась...
pomor45
pomor45
вчера в 22:54
Оля вляпалась по-чёрному.
berda2003
berda2003
вчера в 22:46
обо76ась тварь... Спартак, НЕ отступать!!! Засудить эту дуру!!!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:43
Думать надо, прежде чем рот открыть.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 22:31
Какая же она не умная женщина....расизм плохо, а вот участие в бесполезной акции это добровольное, ярко обвинила спартак в расизме, попадёт в номинацию Дура недели у Борзыкина....
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:31
"Я никого ни в чем не обвиняла..." То есть "После матча с «Лестером» «Спартак» можно назвать клубом расистов. Да, это клуб расистов." это не обвинение, а личное мнение? Ну если дело начинает пахнуть керосином, то безусловно. А вообще...
makkie
makkie
вчера в 22:29
Маразм подкрался незаметно)
Смородская прямым текстом назвала Спартак расистами. Уже не помнит?
Конь 666
Конь 666
вчера в 22:12, ред.
Тетка быстро заднюю включила! Юристы у мяса включились, ИБО нефиг гнать на Лукоил
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:07
Вот так вякнешь чё-нить не подумавши, а потом приходится ду рач ка включать.
Типа, не так поняли, не то имела в виду. А за язык тебя кто тянул?
протон
протон
вчера в 21:52
Надо следить за метлой.Кровь у всех красная.Но акция превращается в фарс.Уважаю ЛЮДЕЙ по качествам всех вероисповеданий и цвета кожи.Но колено не преклоню.
протон
протон
вчера в 21:50
Бабка совсем ум потеряла. Что поделать: старческая деменция.
Полностью поддерживаю Спартак и надеюсь они ее засудят. Из-за таких, как она, здесь уже за не имеющее никакой негативной коннотации абсолютно политкорректное слово "Hегp" на часик банят. Понабрали по объявлению.
d_fincher
d_fincher
вчера в 21:40
Смородская: Я - президент футбольного клуба? В чем дело? Что это было? Понятия не имею.
4RT
4RT
вчера в 21:39
Ей теперь любой хрен в радость
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:38
альсато
альсато
вчера в 21:36
да расизм-это действительно плохо!...но ты то дура!))))-поэтому тебя любой суд-оправдает.
beefs
beefs
вчера в 21:34
а что уже не преклонение на колено это уже расизм?...
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