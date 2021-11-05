За слова о расизме в адрес «Спартака» Смородской грозит денежное взыскание

Юрист Андрей Князев прокомментировал конфликт экс-президента «Локомотива» Ольги Смородской и «Спартака».

Ранее она назвала «Спартак» «клубом расистов» из-за того, что игроки команды не преклонили колено перед поединком 4-го тура группового раунда Лиги Европы с «Лестером» (1:1). После этого в «Спартаке» сообщили о намерении привлечь Смородскую к ответственности за скандальный комментарий.

Слова Смородской можно расценивать, как клевету, если в «Спартаке» считают это уголовным преступлением. Но это вряд ли — думаю, что здесь это мнение человека.

Но судебные перспективы в плане того, что это есть оскорбление для клуба — хорошие. Если суд поддержит «красно-белых», то будет денежное взыскание со Смородской.