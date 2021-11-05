За слова о расизме в адрес «Спартака» Смородской грозит денежное взыскание

Юрист Андрей Князев прокомментировал конфликт экс-президента «Локомотива» Ольги Смородской и «Спартака».
Ранее она назвала «Спартак» «клубом расистов» из-за того, что игроки команды не преклонили колено перед поединком 4-го тура группового раунда Лиги Европы с «Лестером» (1:1). После этого в «Спартаке» сообщили о намерении привлечь Смородскую к ответственности за скандальный комментарий.
Слова Смородской можно расценивать, как клевету, если в «Спартаке» считают это уголовным преступлением. Но это вряд ли — думаю, что здесь это мнение человека.
Но судебные перспективы в плане того, что это есть оскорбление для клуба — хорошие. Если суд поддержит «красно-белых», то будет денежное взыскание со Смородской.
Давайте говорить тогда и об этом.
Давайте говорить тогда и об этом.
Типа, зря впряглась за чернявых...
Типа, зря впряглась за чернявых...
А то пиарятся на этом движении все кому не лень. Хотя оно в корне не правильное.
Я могу поддерживать мысли о правах афроафриканцев, но почему я должен становиться в унизительную для меня позу? Им от этого легче станет, штоле?
Тут впору открывать новое движение, что люди могут иметь своё мнение и не становиться на колени, когда кто-то другой захочет. Тем более по заказу, перед матчем. Думаю, последователей было бы море...
А то пиарятся на этом движении все кому не лень. Хотя оно в корне не правильное.
Я могу поддерживать мысли о правах афроафриканцев, но почему я должен становиться в унизительную для меня позу? Им от этого легче станет, штоле?
Тут впору открывать новое движение, что люди могут иметь своё мнение и не становиться на колени, когда кто-то другой захочет. Тем более по заказу, перед матчем. Думаю, последователей было бы море...
Если Смородской нравится, она может стоять сколько угодно хоть на коленях, это ее личное дело.
Но полагать, что стояние на коленях является борьбой с расизмом, а нормальная поза нормального человека является расизмом, это всего лишь признак крайней степени слабоумия.
Если Смородской нравится, она может стоять сколько угодно хоть на коленях, это ее личное дело.
Но полагать, что стояние на коленях является борьбой с расизмом, а нормальная поза нормального человека является расизмом, это всего лишь признак крайней степени слабоумия.