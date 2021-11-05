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За слова о расизме в адрес «Спартака» Смородской грозит денежное взыскание

вчера, 21:49

Юрист Андрей Князев прокомментировал конфликт экс-президента «Локомотива» Ольги Смородской и «Спартака».

Ранее она назвала «Спартак» «клубом расистов» из-за того, что игроки команды не преклонили колено перед поединком 4-го тура группового раунда Лиги Европы с «Лестером» (1:1). После этого в «Спартаке» сообщили о намерении привлечь Смородскую к ответственности за скандальный комментарий.

Слова Смородской можно расценивать, как клевету, если в «Спартаке» считают это уголовным преступлением. Но это вряд ли — думаю, что здесь это мнение человека.

Но судебные перспективы в плане того, что это есть оскорбление для клуба — хорошие. Если суд поддержит «красно-белых», то будет денежное взыскание со Смородской.

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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 07:18
А Промес с Мозесом - самые злостные расисты
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 06:33, ред.
В истории многих народов при желании можно найти притеснение, геноцид одними, других. Благодаря летописцам, историкам. Монголы 300 лет ставили на колени многие народы, немцы, поляки, французы вспомним поход Ермака, да, те же северные народы, устраивали набеги, убивая, уводя женщин, детей в рабство. Расизм, это плохо. Ненависть на расовой почве ничему хорошему не приведет. Но вставать на колени перебор. Давайте тогда монголы пусть встают на колени. Огнем и мечом прошедшие, через Русь, Европу к последнему морю. Или немцы пусть встают. За 26 млн только советских людей, я уже не говорю про евреев и других уничтоженных национальностей.
Давайте говорить тогда и об этом.
bashnat013
bashnat013
сегодня в 05:57
Смородская и есть рассадник рассизма,все движения надо запретить так как нет темы нет и проблемы,а она наоборот это популизируют
Tostao
Tostao
сегодня в 00:26
Смородина мыслит себя знаменитой особой, как какая-то звезда шоу-бизнеса, для которой важно быть на плаву в новостных СМИ. Ну, например, как Волочкова. И в принципе итоги у неё с балериной одинаковы.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 00:09
Смородская не права в этой ситуации.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 23:52
Год назад Смородская уже высказывалась что хоть раком, хоть боком, хоть передом, хоть задом уже высказывалась в любови к дюже загорелым. Нахер свои фантазии на публичное обсуждение выносить? Вроде тётенька.
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:44
Что у Смородской не все дома это давно ясно.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 23:41
Вот же старая ведьма
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:26, ред.
А это Промес по мнению поехавшей кукухой Смородской:
pomor45
pomor45
вчера в 22:59
Если только у судьи не окажется чёрного любовника.
Аксинья
Аксинья ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 22:40
Уж он то её точно на колени поставит - хотя скорее она сама встанет))
112910415
112910415
вчера в 22:36
может, молчать научится
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 22:24
Нее ,ей может понравится. Лучше штрафануть, так обиднее будет.
Типа, зря впряглась за чернявых...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:20
Зачем? Лучше отдать её на пару дней чёрному парню из BLM)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:16
Хорошо бы её наказать на пару лямов хотя бы деревянными.
А то пиарятся на этом движении все кому не лень. Хотя оно в корне не правильное.
Я могу поддерживать мысли о правах афроафриканцев, но почему я должен становиться в унизительную для меня позу? Им от этого легче станет, штоле?
Тут впору открывать новое движение, что люди могут иметь своё мнение и не становиться на колени, когда кто-то другой захочет. Тем более по заказу, перед матчем. Думаю, последователей было бы море...
drug01
drug01
вчера в 22:14
Зачем с этим лезть в футбол
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:58
За слова о расизме в адрес «Спартака» Смородской грозит ... !!!)))
протон
протон
вчера в 21:51
Смогут поправить свои финансовые дела. Шутка, а по теме, задолбали эти преклонения. Фетиш и не более. К расизму и наоборот это никакого отношения не имеет. Очковтирательство. Не преклонили и значит так и надо.
Если Смородской нравится, она может стоять сколько угодно хоть на коленях, это ее личное дело.
Но полагать, что стояние на коленях является борьбой с расизмом, а нормальная поза нормального человека является расизмом, это всего лишь признак крайней степени слабоумия.
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