Алейников: «Никто не может дать ответ, почему „Фиорентина“ купила Кокорина»

Бывший футболист сборной СССР поделился мнением о переходе нападающего из «Спартака» в «Фиорентину».

Там всё очень непонятно, начиная с самого трансфера. С чем связана покупка? Никто не может дать внятный ответ.

Сделка ради сделки? Это предположение. Кто-то должен разъяснить официально. Разъяснить это должен тот, кто отвечал за переход? Конечно. Но может сработать против, а то и с работы выгонят. Итальянцы вообще любители уходить от ответов по существу. Очень хитро… Ловкие, скажем так. И насчет отдачи Кокорина в аренду тоже темнят.