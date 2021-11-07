ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеИталия. Серия А 2021/2022

Алейников: «Никто не может дать ответ, почему „Фиорентина“ купила Кокорина»

вчера, 12:55

Бывший футболист сборной СССР Сергей Алейников поделился мнением о переходе нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

Там всё очень непонятно, начиная с самого трансфера. С чем связана покупка? Никто не может дать внятный ответ.

Сделка ради сделки? Это предположение. Кто-то должен разъяснить официально. Разъяснить это должен тот, кто отвечал за переход? Конечно. Но может сработать против, а то и с работы выгонят. Итальянцы вообще любители уходить от ответов по существу. Очень хитро… Ловкие, скажем так. И насчет отдачи Кокорина в аренду тоже темнят.

Все новости
Наумов: «Гисдоль – ручной человек. Делает в „Локо“ всё, что скажет Рангник»
Сегодня, 00:08 Комментарии20
«Ничья — хороший результат на сегодня». Джикия — о матче с «Локомотивом»
Вчера, 23:08 Комментарии12
Умяров: «В дерби с „Локомотивом“ было нормальное судейство, рпловское»
Вчера, 22:41 Комментарии13
Литвинов: «Подставил „Спартак“. Слава богу, команда исправила мою ошибку»
Вчера, 22:34 Комментарии6
Витория: «Манера судейства в матче с „Локомотивом“ была не очень»
Вчера, 22:28 Комментарии21
Кавазашвили: «Может, „Спартаку“ не надо играть в полном составе?»
Вчера, 21:57 Комментарии9
Сортировать
Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 15:29
Ну в Сицилии они наверное базируются,а сфера интересов думаю ,у них по всей Италии и нетолько!!! Наверное!!! Ну влюбом случае черные агенты,менеджера грязные,пусть и не козла ностра ,какая в хера.... разница!!!
Doping87
Doping87
вчера в 15:18
Пошла жара.
Rattlehead
Rattlehead ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 14:17, ред.
Так Коза Ностра же в Сицилии, а Кокоша во Флоренции.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 14:16
А,он тебе нужен,ответ-то?)))
112910415
112910415
вчера в 14:01
тайна сие великая есть
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:53
Это очередной аферистический трюк федун и ответь почему фиалки купили Кокошу может только федун.
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 13:41
А вспомните его знаменитый манёвр Динамо - Анжи - Динамо. Дважды срубить подъёмные не сыграв при этом ни матча.
drug01
drug01
вчера в 13:38
Видно тёмное дело
ОПС
ОПС
вчера в 13:37
Действительно, все непонятно.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 13:25, ред.
Коза Ностра итальянская,самая шустрая,а тут еще и снашими спелися доморощеными бригадирами!!! Самое обидное в этой хистори то ,что бросает тень на весь наш футбол и около футбол,в глазах итальяшек ,мы выглядим проходимцами!!! Ну и болельщики Фиорентины пострадали,клуб навряд ли,думаю он одно из звеньев этой,позорной цепочки!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:18
Кто-то хорошо наварился
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:15
Спартак: И как нам удалось этого Кокорина впарить? Да ещё за деньги.
Теперь им только со своей доплатой сбавить удастся...
YVG
YVG
вчера в 13:11
А почему спартак взял Кокорина?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:10
Кокорин в накладе не остался.
youtomee
youtomee
вчера в 13:09
"Кто-то должен разъяснить официально. Разъяснить это должен тот, кто отвечал за переход? Конечно.
"с чего это итальянцы должны что-то кому-то разъяснять?"
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:00, ред.
Вопрос, на который невозможно найти ответ...
Очевидно Кокорин владеет необычным гипнозом... "Спартак", Фиорентина"... кто следующий...
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 12:59
Братва из Бутырки Саню туда на реабилитацию по распределению отправила.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100