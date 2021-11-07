Алейников: «Никто не может дать ответ, почему „Фиорентина“ купила Кокорина»

Бывший футболист сборной СССР Сергей Алейников поделился мнением о переходе нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».
Там всё очень непонятно, начиная с самого трансфера. С чем связана покупка? Никто не может дать внятный ответ.
Сделка ради сделки? Это предположение. Кто-то должен разъяснить официально. Разъяснить это должен тот, кто отвечал за переход? Конечно. Но может сработать против, а то и с работы выгонят. Итальянцы вообще любители уходить от ответов по существу. Очень хитро… Ловкие, скажем так. И насчет отдачи Кокорина в аренду тоже темнят.
Теперь им только со своей доплатой сбавить удастся...
Теперь им только со своей доплатой сбавить удастся...
"с чего это итальянцы должны что-то кому-то разъяснять?"
"с чего это итальянцы должны что-то кому-то разъяснять?"
Очевидно Кокорин владеет необычным гипнозом... "Спартак", Фиорентина"... кто следующий...
Очевидно Кокорин владеет необычным гипнозом... "Спартак", Фиорентина"... кто следующий...