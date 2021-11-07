Погребняк: «Не исключаю, что Андрей Мостовой может уехать в Европу».

Бывший футболист «Зенита» Павел Погребняк поделился мнением об игре полузащитника питерского клуба Андрея Мостового.
«Зенит» — это не база для отдыха. Для того парня и вернули из «Сочи», чтобы он рос, забивал важные голы. В дальнейшем, не исключаю, он вполне может уехать в Европу. Мне кажется, если Мостовой будет работать над собой, его ждет хорошая перспектива и большое будущее. А пока — здорово, что работа молодого футболиста и тренерского штаба дает свои плоды.
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Всё конечно в этой жизни может случится. Только есть очень много но . Парню уже двадцать четыре года и о его перспективах и о его игре , самым главным двигателем и рекламой ,является он сам . И слова Погребняка, - "Мне кажется, если Мостовой будет работать над собой, его ждет хорошая перспектива и большое будущее.", являются ключевыми . Если будет работать над собой и сам захочет уйти из тех условий которые его устраивают и которые ему создали в Зените. А это благополучие 💰 💰 💰 из которого мало кто хочет уходить ради пребывания в зарубежном чемпионате. Деньги 💰 🏦 💲 делают тебе комфорт и независимость , но и меняют психологию. Очень многие молодые перспективные футболисты уже давно канули в небытие, столкнувшись с огромным кушем 💰 💰 💰 на своём пути. Ну а Мостовой пока что ничем особым и не отличился за свои двадцать четыре года, чтобы его кто-то хотел пригласить играть в Европе. Куда перспективнее выглядит молодёжь Динамо, Тюкавин Захарян и Фомин . И они работают на поле и доказывают свою значимость вызовами в сборную. А Мостовой один из ... . Надо работать, повышать своё мастерство и вот тогда может быть и в сборной и в хорошем топ чемпионате он и заиграет ! Будем делать посмотреть, что из этого получится. А так я ему конечно желаю только Удачи и Успехов !!! Всем Добра !!!
Всё конечно в этой жизни может случится. Только есть очень много но . Парню уже двадцать четыре года и о его перспективах и о его игре , самым главным двигателем и рекламой ,является он сам . И слова Погребняка, - "Мне кажется, если Мостовой будет работать над собой, его ждет хорошая перспектива и большое будущее.", являются ключевыми . Если будет работать над собой и сам захочет уйти из тех условий которые его устраивают и которые ему создали в Зените. А это благополучие 💰 💰 💰 из которого мало кто хочет уходить ради пребывания в зарубежном чемпионате. Деньги 💰 🏦 💲 делают тебе комфорт и независимость , но и меняют психологию. Очень многие молодые перспективные футболисты уже давно канули в небытие, столкнувшись с огромным кушем 💰 💰 💰 на своём пути. Ну а Мостовой пока что ничем особым и не отличился за свои двадцать четыре года, чтобы его кто-то хотел пригласить играть в Европе. Куда перспективнее выглядит молодёжь Динамо, Тюкавин Захарян и Фомин . И они работают на поле и доказывают свою значимость вызовами в сборную. А Мостовой один из ... . Надо работать, повышать своё мастерство и вот тогда может быть и в сборной и в хорошем топ чемпионате он и заиграет ! Будем делать посмотреть, что из этого получится. А так я ему конечно желаю только Удачи и Успехов !!! Всем Добра !!!
Другое дело, что нынешняя ситуация явно не в пользу европейского турне для кого-либо из наших... НЕкому ехать и нЕзачем... Здесь всё есть, а лавры Коко и Миранчука надолго отбили охоту к экспериментам...
Другое дело, что нынешняя ситуация явно не в пользу европейского турне для кого-либо из наших... НЕкому ехать и нЕзачем... Здесь всё есть, а лавры Коко и Миранчука надолго отбили охоту к экспериментам...
Андрей, послушай моего совета. Посоветуй всем своим советчикам больше тебе не советовать, если не хочешь участи А.Миранчука.
Андрей, послушай моего совета. Посоветуй всем своим советчикам больше тебе не советовать, если не хочешь участи А.Миранчука.