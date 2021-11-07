Погребняк: «Не исключаю, что Андрей Мостовой может уехать в Европу».

Бывший футболист «Зенита» поделился мнением об игре полузащитника питерского клуба .

«Зенит» — это не база для отдыха. Для того парня и вернули из «Сочи», чтобы он рос, забивал важные голы. В дальнейшем, не исключаю, он вполне может уехать в Европу. Мне кажется, если Мостовой будет работать над собой, его ждет хорошая перспектива и большое будущее. А пока — здорово, что работа молодого футболиста и тренерского штаба дает свои плоды.