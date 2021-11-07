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Погребняк: «Не исключаю, что Андрей Мостовой может уехать в Европу»

вчера, 09:34

Бывший футболист «Зенита» Павел Погребняк поделился мнением об игре полузащитника питерского клуба Андрея Мостового.

«Зенит» — это не база для отдыха. Для того парня и вернули из «Сочи», чтобы он рос, забивал важные голы. В дальнейшем, не исключаю, он вполне может уехать в Европу. Мне кажется, если Мостовой будет работать над собой, его ждет хорошая перспектива и большое будущее. А пока — здорово, что работа молодого футболиста и тренерского штаба дает свои плоды.

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Все комментарии
Robinson
Robinson
вчера в 17:47
В 24 года он должен быть уже лидером, а не ждать большое будущее
Dima salev
Dima salev
вчера в 17:07
А я думал Старшый Мостовой поедет в Европу тренировать, вчера Мостовой жаловался что ни кто его не приглашает тренировать клуб
introvert pofigist
introvert pofigist
вчера в 16:18
Это интересная информация.
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shur
shur
вчера в 14:54
...заграница это погреб для наших "вундеркиндов" , в лучшем случае печки-лавочки!
alexamit
alexamit
вчера в 13:51
А кому он там нужен?Ну если только улицу подметать вокруг стадиона,так там своих арабов хватает.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:13, ред.
Погребняк: «Не исключаю, что Андрей Мостовой может уехать в Европу».
Всё конечно в этой жизни может случится. Только есть очень много но . Парню уже двадцать четыре года и о его перспективах и о его игре , самым главным двигателем и рекламой ,является он сам . И слова Погребняка, - "Мне кажется, если Мостовой будет работать над собой, его ждет хорошая перспектива и большое будущее.", являются ключевыми . Если будет работать над собой и сам захочет уйти из тех условий которые его устраивают и которые ему создали в Зените. А это благополучие 💰 💰 💰 из которого мало кто хочет уходить ради пребывания в зарубежном чемпионате. Деньги 💰 🏦 💲 делают тебе комфорт и независимость , но и меняют психологию. Очень многие молодые перспективные футболисты уже давно канули в небытие, столкнувшись с огромным кушем 💰 💰 💰 на своём пути. Ну а Мостовой пока что ничем особым и не отличился за свои двадцать четыре года, чтобы его кто-то хотел пригласить играть в Европе. Куда перспективнее выглядит молодёжь Динамо, Тюкавин Захарян и Фомин . И они работают на поле и доказывают свою значимость вызовами в сборную. А Мостовой один из ... . Надо работать, повышать своё мастерство и вот тогда может быть и в сборной и в хорошем топ чемпионате он и заиграет ! Будем делать посмотреть, что из этого получится. А так я ему конечно желаю только Удачи и Успехов !!! Всем Добра !!!
ОПС
ОПС
вчера в 12:34
Если только туристом.
particular
particular
вчера в 12:25, ред.
Погребняк всё прошёл снизу вверх и обратно... Тему знает...
Другое дело, что нынешняя ситуация явно не в пользу европейского турне для кого-либо из наших... НЕкому ехать и нЕзачем... Здесь всё есть, а лавры Коко и Миранчука надолго отбили охоту к экспериментам...
YVG
YVG
вчера в 12:10
На фоне игроков спартака и цска Мостовой еще выделяется, В Европе будет очередным Миранчуком - элементом мошенническрой схемы зарабатывания денег дельцами от футбола.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:07
У Павлика видения)))
SHMEL
SHMEL
вчера в 10:24
Мостовой особо не выделяется, в европе таких пруд пруди, зачем ещё один?.
112910415
112910415
вчера в 10:16
не очень вероятно
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:10
Уедет в Европу чтобы там на тренировках сетку с мячами таскать, а во время матчей лавку полировать.
ДСА
ДСА
вчера в 10:04
Ему и в России неплохо платят.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:52
парню уже 24 года, а у нас он считается все еще молодым и перспективным, вот так вот все печально у нас(
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:51
Зачем ему Европа, если в Зените хорошо кормят...
YVG
YVG
вчера в 09:49
Что-то в последние 20 лет в Европе не вырос ни один наш футболист.
beefs
beefs
вчера в 09:48
да все это только разговоры, наши футболисты слишком ленивы и разбалованы большими зарплатами, они не о том думают...
cska1948
cska1948
вчера в 09:44
Алексея Миранчука пинками выгнали в Европу и у парня футбольная карьера на волоске зависла. Теперь за другого взялись?
Андрей, послушай моего совета. Посоветуй всем своим советчикам больше тебе не советовать, если не хочешь участи А.Миранчука.
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