Погребняк о матче «Урал» — «Зенит»: «В Питере отличный подбор игроков»

Нападающий назвал «Зенит» однозначным фаворитом гостевого поединка 14-го тура РПЛ с «Уралом».

Когда «Урал» играет с «Зенитом», то дома и в гостях — это прямо разные матчи для екатеринбуржцев. В Питере «Урал» в последнее время меньше пяти не пропускает, а на стадионе в Екатеринбурге все матчи проходят в упорной борьбе. Там «Зенит» одерживал победу с минимальным счетом, а в прошлом сезоне и вовсе было 1:1.

Теперь «Урал» практически не забивает. Всего пять мячей в 13 турах. Поэтому «Зенит» однозначный фаворит. В Питере нынче отличный подбор игроков. Один из самых сильных, после нашего «Зенита»-2007/08. Они демонстрируют впечатляющую игру.