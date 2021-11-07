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Погребняк о матче «Урал» — «Зенит»: «В Питере отличный подбор игроков»

вчера, 10:13
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий Павел Погребняк назвал «Зенит» однозначным фаворитом гостевого поединка 14-го тура РПЛ с «Уралом».

Когда «Урал» играет с «Зенитом», то дома и в гостях — это прямо разные матчи для екатеринбуржцев. В Питере «Урал» в последнее время меньше пяти не пропускает, а на стадионе в Екатеринбурге все матчи проходят в упорной борьбе. Там «Зенит» одерживал победу с минимальным счетом, а в прошлом сезоне и вовсе было 1:1.

Теперь «Урал» практически не забивает. Всего пять мячей в 13 турах. Поэтому «Зенит» однозначный фаворит. В Питере нынче отличный подбор игроков. Один из самых сильных, после нашего «Зенита»-2007/08. Они демонстрируют впечатляющую игру.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:59
Связать бы г-на Иванова и в реку за подбор не только игроков, но и тренеров. Какой человек в здравом уме будет назначать Шалимова, когда всё катится в тартары? И ещё за желание ужесточить лимит... про нахождение на скамейке (или рядом) я вообще молчу...
Gahi
Gahi
вчера в 12:11
Так все понимают что команда Зенит сейчас самая сильная команда РПЛ по подбору игроков и результаты команды сами говорят за себя, хотя даже с таким подбором игроков команда умудрилась проиграть в октябре дома Сочи, а в гостях Арсеналу. Да Урал забил всего 5 голов но пропустил 15, а вот Зенит пропустил 16 голов и это тоже маленький звоночек Зениту, что нужно с уважением отнестись к Уралу и выходить играть против хозяев со всей ответственностью. Уралу отступать уже некуда они на последнем месте, поэтому дома будут играть с удвоенной энергией, чтобы выиграть хотя бы один балл у лидера чемпионата. Удачи
Брулин
Брулин
вчера в 12:03
Погребняк о 16-м месте «Урала»: «Селекционную службу я бы связал и выбросил в реку»
Cat01
Cat01
вчера в 10:26
Составв не равные
112910415
112910415
вчера в 10:21
остаётся мечтать о нулевой ничей тогда
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 10:21
Урал конечно не ровня зениту, но зачастую у лидеров осечки случаются именно с аутсайдерами.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:17
На два равноценных состава хватит, были бы деньги, а игроков подобрать можно.
Всем бы командам РПЛ такие возможности как у "Зенита"...
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