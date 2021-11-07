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Булыкин — о дерби: «Нас ждёт очень интересный матч»

вчера, 11:51
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».

Конечно, игра в еврокубках очень сильно влияет. Нет восстановления, нет сил и перелёты, и потом еще очень важный матч, дерби. Это всё, конечно, скажется.

Но я думаю, что пресса и болельщики как всегда подогреют дерби, и ребята выложатся на полную. Посмотрим кого на сколько хватит, и здесь нас ждёт очень интересный матч.

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Все комментарии
Makao
Makao ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:30
Не думаю, что будет скучно. Учитывая проблемы обеих команд в обороне, должно быть жарко и результативно, думаю)
112910415
112910415
вчера в 12:52
явного фаворита нет
Баобаб
Баобаб
вчера в 12:51
Ещё один иксперт нарисовался.
Cat01
Cat01
вчера в 12:35
Игра будет равна.
drug01
drug01
вчера в 12:34
Игра покажет кто лучше
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:26
Надеюсь игра не разочарует.
makkie
makkie
вчера в 12:04
Или скучный, если обе команды решат сыграть от обороны.
Думаю, голы будут с обеих сторон, но результативным матч не окажется.
YVG
YVG
вчера в 11:55
Любой матч интересный, как его только смотреть.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:54
Обе команды в еврокубках вырвали достойные ничьи в еврокубках с очень непростыми соперниками. Так что ожидает матч формата 3D - дерби двух достойных.
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