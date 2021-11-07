Булыкин — о дерби: «Нас ждёт очень интересный матч»

Бывший футболист «Локомотива» поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».

Конечно, игра в еврокубках очень сильно влияет. Нет восстановления, нет сил и перелёты, и потом еще очень важный матч, дерби. Это всё, конечно, скажется.

Но я думаю, что пресса и болельщики как всегда подогреют дерби, и ребята выложатся на полную. Посмотрим кого на сколько хватит, и здесь нас ждёт очень интересный матч.