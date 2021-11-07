Боков: «ЦСКА должен доказать, что поражение от „Сочи“ было случайностью»

Бывший футболист ЦСКА Максим Боков поделился мнением о результате матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги против «Сочи» (1:4).
Это футбол и такое бывает, команда «Сочи» была сильнее, смогли лучше реализовать свои моменты, вот и всё. ЦСКА всегда борется за чемпионство и за медали, понятное дело, что сейчас тяжело будет бороться с «Зенитом». Только кропотливый труд поможет «армейцам» выбраться из этой ситуации, нет человека волшебника, который сможет прийти и сделать всё, что нужно. Главный тренер команды должен решать, кто сейчас виноват в проблемах и как нужно бороться с этим.
Смена тренера была ошибкой? Можно всегда найти подвох в чем-то, но я уверен на 200%, что в ЦСКА знают, что делают. Я тоже играл в ЦСКА, и мы делали всё правильно, но бывало, что проигрывали. После таких матчей нужно собраться и доказать, что эти поражения были случайностью.
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