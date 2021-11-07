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Боков: «ЦСКА должен доказать, что поражение от „Сочи“ было случайностью»

вчера, 08:31
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи4 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Максим Боков поделился мнением о результате матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги против «Сочи» (1:4).

Это футбол и такое бывает, команда «Сочи» была сильнее, смогли лучше реализовать свои моменты, вот и всё. ЦСКА всегда борется за чемпионство и за медали, понятное дело, что сейчас тяжело будет бороться с «Зенитом». Только кропотливый труд поможет «армейцам» выбраться из этой ситуации, нет человека волшебника, который сможет прийти и сделать всё, что нужно. Главный тренер команды должен решать, кто сейчас виноват в проблемах и как нужно бороться с этим.

Смена тренера была ошибкой? Можно всегда найти подвох в чем-то, но я уверен на 200%, что в ЦСКА знают, что делают. Я тоже играл в ЦСКА, и мы делали всё правильно, но бывало, что проигрывали. После таких матчей нужно собраться и доказать, что эти поражения были случайностью.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:58
Надоели эти штампы после матчевые, вы делом доказывайте
bratskij
bratskij
вчера в 14:07
Да нихрена они не докажут. Это клуб опустился на дно, в котором только более менее играет на равных с командами которые во второй восьмерке. Это уже даже не середняки, это днище. Даже не знаю как я еще не бросил болеть за клуб у которого нет будущего без руководства. Какие то 31и управляют клубом.
oFANATo
oFANATo
вчера в 13:25
Докажут куда они денутся......
lotsman
lotsman
вчера в 12:37
Второе поражение подряд - случайность?
njc 595
njc 595
вчера в 11:03
Случайность что Сочи так мало забили!!!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:34
Футболисты «Сочи» молодцы!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 10:18
Было бы здОрово доказать, что это была случайность, НО, КЕМ доказывать? Нет состава, тренер сыроват, остаётся только ждать, надеяться и верить...
112910415
112910415
вчера в 09:59
нужны некоторые вложения в усиление состава
YVG
YVG
вчера в 09:46
Лучше всего это доказать с Зенитом.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:46
Надо бы подкупить пару игроков : нападаюшего и полузащитника,иначе удачи не видать.









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ОПС
ОПС
вчера в 09:34
Любая команда может провалиться. Надо работать.
drug01
drug01
вчера в 09:23
Есть вторая игра с ними на Кубок
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 09:12
Это не случайность,это похоже как на реальность!!! А с Зенитом всем тяжело тягаться!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:02
За чемпионство ЦСКА не борется, лишь только за еврокубки, но с такой игрой там делать нечего. Только бабла получить вот и все(((
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:58
Сдается, что поражение было очень закономерным.
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