Селюк: «ЦСКА и „Краснодар“ подумали, что братья Березуцкие — топ-тренеры»

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал результат матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и ЦСКА (4:1).

ЦСКА пора что-то предпринимать. Сначала пять лет Ганчаренко вел команду, которая всегда боролась за чемпионство, с ним она занимала пятое место. Теперь Березуцкий продолжает его дело. Посмотрите, у Василия в «Краснодаре» тоже не все хорошо. Он с Ганчаренко прибивает «Краснодар». Видимо братья решили идти нога в ногу. Две топовые команды подумали, что братья Березуцкие — топовые тренеры. Игнашевич молодец, начал с ФНЛ . Яя Туре посерьезнее уровня, чем Березуцкий, выиграл в мире все, что хотел, и сейчас является помощником Талалаева. А Березуцкий сразу решил начать с ЦСКА . Я понимаю, что поработать полгода со Слуцким – это хорошо, но чему можно научиться у Слуцкого? У него можно научиться песни петь, пляски устраивать, рэп читать. Жаль, что они втроем разошлись, лучше бы они в одной команде остались.

Хочется передать привет Валерию Карпину по поводу Заболотного. У Заболотного два мяча, и он вызывается, а Дзюба, который за десять минут в матче с «Ювентусом» отдает голевой пас, сидит вне сборной.