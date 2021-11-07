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Селюк: «ЦСКА и „Краснодар“ подумали, что братья Березуцкие — топ-тренеры»

вчера, 10:32
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи4 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал результат матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и ЦСКА (4:1).

ЦСКА пора что-то предпринимать. Сначала пять лет Ганчаренко вел команду, которая всегда боролась за чемпионство, с ним она занимала пятое место. Теперь Березуцкий продолжает его дело. Посмотрите, у Василия в «Краснодаре» тоже не все хорошо. Он с Ганчаренко прибивает «Краснодар». Видимо братья решили идти нога в ногу. Две топовые команды подумали, что братья Березуцкие — топовые тренеры. Игнашевич молодец, начал с ФНЛ. Яя Туре посерьезнее уровня, чем Березуцкий, выиграл в мире все, что хотел, и сейчас является помощником Талалаева. А Березуцкий сразу решил начать с ЦСКА. Я понимаю, что поработать полгода со Слуцким – это хорошо, но чему можно научиться у Слуцкого? У него можно научиться песни петь, пляски устраивать, рэп читать. Жаль, что они втроем разошлись, лучше бы они в одной команде остались.

Хочется передать привет Валерию Карпину по поводу Заболотного. У Заболотного два мяча, и он вызывается, а Дзюба, который за десять минут в матче с «Ювентусом» отдает голевой пас, сидит вне сборной.

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Все комментарии
steel900
steel900
вчера в 20:36, ред.
Березуцкий точно не тренер, Семак - скорее не тренер.
протон
протон
вчера в 17:34
Когда они только пришли в ЦСКА,я бы никогда не подумал что буду жалеть об их уходе,в общем удачи братьям!)
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 17:26
Нет. ЦСКА и Краснодар подумали, что белорус - это топ тренер. А братья тут не при чем. Гончаренко просто клоун получил команду, которая в сезоне до него была чемпионом. Ему дали время - целых 5 ЛЕТ КАРЛ!! Были и трансферы. Да что "были"? Трансферов была КУЧА. Заявка от игроков ломилась. Купили игроков и в основу и на лавку и даже переборщили с количеством покупок. Вспомните: Бистрович, Гайч, Витиньо, Миланов, Седрик Гогуа, Лассана Н'Диайе оказались лишними, их пришлось в аренду отдать. Хосонова - тоже в аренду. Зачем-то арендовали Шарлию, Траоре, Лукаса Сантоса, подписали Такума Нисимуру, Абеля Эрнандеса которым времени игрового толком не дали. Панченко, Макаров, Ионов, Базелюк - выставили. Если добавить ещё доморощенных игроков своих, которых распродали можно полноценную вторую команду собрать. + эти сладкие уфимские мальчики Гончаренко - Дивеев и Обляков которых он привел) У многих других тренеров возможности были намного скромнее, а работу они проделали лучше.
Dima salev
Dima salev
вчера в 17:05
Может Яя туре приглашать на пост главного тренера ЦСКА . Селюк его агент будет зарабатывать деньги и начинает песни петь что Яя туре топ тренер просто русские не могут играт футбол
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:54
Берёзы не хуже и не лучше многих тренеров РПЛ.
tsk116
tsk116
вчера в 15:47, ред.
Селюка слишком много
kyxy
kyxy
вчера в 15:38
И Росс лимит на 10 плюс 15 поменять
kyxy
kyxy
вчера в 15:37
Я считаю дать шанс к селюку и его братьям в рпл без лимита в качестве исключения
kyxy
kyxy ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:32
Самое смешное при руе зенит заиграл бы
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 15:22
До топа им еще далековато,топать и топать,хотя если измерять требования в зарплате,то может быть Леха и стремится к зарабаткам того же Клоппа,Гвардиолы!! И др. Топ-тренеров,это тоже неплохое стремление,с его стороны!!!
Ayawrik
Ayawrik
вчера в 14:44
Селюк думает что он топ агент.
Mi6
Mi6
вчера в 14:25
Гнать Гинера и Бабаева и всё наладится
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 13:40
Как это топ-тренеры, если они только начали тренировать? Футболистами тоже они не из самых сильных были.
oFANATo
oFANATo ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:21
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 13:20
    А где был Селюк когда у ЦСКА была серия из 8 побед подряд? Что то его не было слышно!
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 13:14
    Ты тоже не топ агент , а:

    YVG
    YVG
    вчера в 13:07
    Ничего они не думали, им это нельзя делать, а то найдут нового.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 13:04
    Селюк снова забыл свои таблетки принять
    David Young
    David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    вчера в 13:01
    .
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 13:00, ред.
    В РПЛ нет топ тренеров....
    Наверное и априори не может быть...
    Как говаривал Федун "Роль тренера не более 10% в результате команды"....
    Это РПЛ - большой междусобойчик...где тренерам не купят того кто нужен...а попросят играть теми кого привезли с наибольшей выгодой для себя и агентов...и каждому тренеру говорят как и что должно должно быть....люди которые вкладывают деньги автоматически становятся "самыми разбирающимися в футболе" и диктуют свои наставления тренерам.....тут изначально ничего не могло получиться даже у хороших парней...Билич, Манчини, Эмери, Якин, Скала, Жорже, Вайсс, Луческу, Гуллит, Зико ...и пр...и пр... и пр...

    Оличи-Николичи - из этой же плеяды.....под названием "Нам нужны послушные тренеры а не хорошие"...)))
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 12:59
    До игры с "Сочи" мнение, что Алексей Березуцкий - перспективный тренер, было достаточно популярным. Но одна безнадежно проигранная игра может кардинально поменять данный расклад, а чтобы потом исправить положение порой требуется большой промежуток времени:
    autochthon
    autochthon
    вчера в 12:47
    Хорошо когда тренер в прошлом спортсмен (футболист). Но...хороший тренер-это сильный психолог и хорошо знающий методики тренировок, тактику, спортивную физиологию и другие составляющие тренировочного процесса. Он должен пользоваться уважением спортсменов, а его авторитет не пререкаем...
    13 RUS
    13 RUS
    вчера в 12:26
    В Цска вообще об этом не думали
    makkie
    makkie
    вчера в 12:05
    Березуцкому до поры до времени везло с результатами.
    Игры особо не было, зато побеждали. Но в последних матчах была суровая реальность. На одном Эджуке далеко не уедешь.
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    вчера в 11:59
    Селюк по ходу решил, что он действительно известный агент....))))))))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 11:42
    армейцы потеряны для чемпионата, очень слабы
    ABir
    ABir
    вчера в 11:30
    Не всегда у хороших игроков получается стать хорошими тренерами. А у некоторых получается, но не в первый год, не с первой командой, а через годы и иногда совсем с другой командой. Даже у Кумара не пошло с Барселоной, а тут Березуцкий… Надо запастись терпением и ждать, а если нет терпения, то менять
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 11:29
    Опять этот продавец чёрного дерева вылез из одного места .
    Futurista
    Futurista ответ particular (раскрыть)
    вчера в 11:22
    Наш и ваш футбол удивляет и дарит положительные и отрицательные эмоции...жизнь кипит и это важно...нет чванства, скуки и почивания на бутафорских лаврах)...
    морозз
    морозз
    вчера в 11:13
    Cелюк такое впечатление не знает о чём говорит, причём здесь Дзюба? - он не хочет выступать за сборную! Заболотный , это пример нехватки хороших нападающих в рядах сборной!
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