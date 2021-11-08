ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Калайчев: «„Локо“ выстраивает современную игру с высоким прессингом»

вчера, 10:07
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший футболист «Локомотива» Андрей Калайчев прокомментировал ничью в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (1:1).

Эта игра явно дала много почвы для размышлений, в том числе нашему штабу. Наверное, довести до победы удачно складывавшуюся встречу помешала и короткая скамейка. Ведь не все смогли принять участие в этом матче по объективным причинам. Вместе с тем надо отметить, что ряд игроков, получивших благодаря этому свой шанс, не совсем оправдали доверие.

Тренерский штаб «Локо» выстраивает современную игру с высоким прессингом. Но не у всех футболистов есть качества, которые нужны для такого футбола — и сейчас это выясняется, скажем так, в тестовом режиме. Живоглядов, Куликов, Рыбчинский — по этим игрокам, в частности, появляются вопросы: насколько их качества соответствуют тому футболу, что выстраивает Гисдоль? В общем, для того, чтобы все получалось, чтобы был результат, необходимы подходящие тренерскому видению игроки. Полагаю, что зимой усиление должно быть качеством как минимум не хуже, чем прошлым летом.

Все новости
Ловчев: «Зимой Виторию надо убирать из „Спартака“»
Сегодня, 16:12 Комментарии1
Сёмин прокомментировал слухи о возможном уходе Миранчука из «Аталанты»
Сегодня, 13:47 Комментарии5
Калиниченко: «Витория не был готов к реалиям „Спартака“»
Сегодня, 11:46 Комментарии15
Кавазашвили: «Заболотный нетехничный, дубоватый футболист»
Сегодня, 10:22 Комментарии20
Сергеев: «О вызове в сборную узнал из соцсетей»
Вчера, 22:52 Комментарии15
Президент «Сочи»: «Использовали все моменты в матче с ЦСКА»
Вчера, 22:14 Комментарии7
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 13:09
Результат матча говорит о качестве команды. Удачи
drug01
drug01
вчера в 10:44
Время покажет их результат
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:41
Это только мода на прессинг скоро она отойдёт.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:17
На пол игры прессинга хватило, дальше еле ноги волокли.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100