Калайчев: «„Локо“ выстраивает современную игру с высоким прессингом»

Бывший футболист «Локомотива» Андрей Калайчев прокомментировал ничью в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (1:1).

Эта игра явно дала много почвы для размышлений, в том числе нашему штабу. Наверное, довести до победы удачно складывавшуюся встречу помешала и короткая скамейка. Ведь не все смогли принять участие в этом матче по объективным причинам. Вместе с тем надо отметить, что ряд игроков, получивших благодаря этому свой шанс, не совсем оправдали доверие.

Тренерский штаб «Локо» выстраивает современную игру с высоким прессингом. Но не у всех футболистов есть качества, которые нужны для такого футбола — и сейчас это выясняется, скажем так, в тестовом режиме. Живоглядов, Куликов, Рыбчинский — по этим игрокам, в частности, появляются вопросы: насколько их качества соответствуют тому футболу, что выстраивает Гисдоль? В общем, для того, чтобы все получалось, чтобы был результат, необходимы подходящие тренерскому видению игроки. Полагаю, что зимой усиление должно быть качеством как минимум не хуже, чем прошлым летом.