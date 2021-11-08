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Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «Полностью доверяем Кержакову»

вчера, 20:08

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов отметил, что клуб не намерен увольнять наставника Александра Кержакова из-за результатов в чемпионате России.

Накануне «Нижний Новгород» проиграл «Ахмату» (1:3), потерпев в РПЛ четвертое поражение подряд. Команда имеет 14 очков и занимает в таблице 13-е место.

Полностью доверяем Кержакову. Понятно, что наша главная задача — достойно представлять Нижний Новгород и закрепиться в РПЛ.

Сейчас команда переживает серию неудач, но я уверен, что мы выберемся из этой ситуации, я верю в команду, в тренерский штаб и Александра Кержакова.

Недавно Кержаков получил крупную сумму денег по результатам судебного разбирательства.

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Все комментарии
Denis Miganov
Denis Miganov
сегодня в 15:39
Ну чёт все логично ! Клуб с самым маленьким бюджетом в рпл, и впервые в вышке, а новый спонсор ещё непонятно сколько денег даст и когда, вот бы не вылететь - уже успехом будет считаться
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Vladimir808 (раскрыть)
сегодня в 11:30
Попрешь его,как же...,у него пятилетний контракт и наверняка немаленькие отступные прописаны,столько лет с Гинером общался...)))))
Bombardier
Bombardier
сегодня в 09:27
Дайте поработать Сане "4Б"!
Vladimir808
Vladimir808 ответ rubinovyi2 (раскрыть)
сегодня в 08:08
Всегда есть,) Вскоре Левонида попрёте, а в Нижнем и КВН и караоке и рэп очень хорошо развиты. )))
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 08:05
Зимой надо усиливать команду, одной веры в Кержакова может не хватить.
memphis
memphis
сегодня в 07:31
На длинной дистанции "БилБьюБудуБить" как всегда "Скержаковил"
ОПС
ОПС
сегодня в 04:24
Слово "пока" не добавил.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 03:55
До зимнего перерыва недалеко. А там можно будет спокойно подготовиться ко второй части чемпионата.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:49
Надо дать побольше поработать,чтобы пошли результаты.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 22:28
А,что есть варианты?)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:12
Будем надеяться, что Саня выправит ситуацию. И более именитые клубы имели такие печальные серии.
berda2003
berda2003
вчера в 21:43
после случайных побед, всё становится на свои места...
всем понятно, что керж ещё не тренер, тем более главный...
доверять можно жене, детям, в крайнем случае друзьям,.. но доверять гл. тренеру, от которого практически НИЧЕГО не зависит, может только недалёкий человек, тем более генеральный директор... сразу видно должность или купил или случайно попал, хотя вряд ли...
makkie
makkie
вчера в 20:57
Закончилось везение и НН скатился в нижнюю часть турнирной таблицы.
Futurista
Futurista
вчера в 20:49
Если говорят, что доверяют значит отставка не за горами...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:26
Четыре поражение подряд, команда находится в зоне: "понижение плей-офф -"тревожный звоночек" для главного тренера...
Брулин
Брулин
вчера в 20:10
Это правильное решение от добра добра не ищут!
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