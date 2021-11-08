Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «Полностью доверяем Кержакову»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов отметил, что клуб не намерен увольнять наставника из-за результатов в чемпионате России.

Накануне «Нижний Новгород» проиграл «Ахмату» (1:3), потерпев в РПЛ четвертое поражение подряд. Команда имеет 14 очков и занимает в таблице 13-е место.

Полностью доверяем Кержакову. Понятно, что наша главная задача — достойно представлять Нижний Новгород и закрепиться в РПЛ .

Сейчас команда переживает серию неудач, но я уверен, что мы выберемся из этой ситуации, я верю в команду, в тренерский штаб и Александра Кержакова.