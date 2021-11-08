Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «Полностью доверяем Кержакову»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов отметил, что клуб не намерен увольнять наставника Александра Кержакова из-за результатов в чемпионате России.
Накануне «Нижний Новгород» проиграл «Ахмату» (1:3), потерпев в РПЛ четвертое поражение подряд. Команда имеет 14 очков и занимает в таблице 13-е место.
Полностью доверяем Кержакову. Понятно, что наша главная задача — достойно представлять Нижний Новгород и закрепиться в РПЛ.
Сейчас команда переживает серию неудач, но я уверен, что мы выберемся из этой ситуации, я верю в команду, в тренерский штаб и Александра Кержакова.
Недавно Кержаков получил крупную сумму денег по результатам судебного разбирательства.
всем понятно, что керж ещё не тренер, тем более главный...
доверять можно жене, детям, в крайнем случае друзьям,.. но доверять гл. тренеру, от которого практически НИЧЕГО не зависит, может только недалёкий человек, тем более генеральный директор... сразу видно должность или купил или случайно попал, хотя вряд ли...
всем понятно, что керж ещё не тренер, тем более главный...
доверять можно жене, детям, в крайнем случае друзьям,.. но доверять гл. тренеру, от которого практически НИЧЕГО не зависит, может только недалёкий человек, тем более генеральный директор... сразу видно должность или купил или случайно попал, хотя вряд ли...