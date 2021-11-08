Тарханов: «Ракицкого и Дзюбу нужно вывести из состава, если они хотят уйти»

Экс-тренер «Крыльев Советов» раскритиковал футболистов «Зенита» и .

У них в конце сезона заканчиваются контракты? Тогда их надо либо не включать в состав, либо подписывать контракты, чтобы они в дальнейшем были уверены в себе. А если они не хотят подписывать, значит их надо выводить из состава, потому что это всегда влияет на коллектив.