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Тарханов: «Ракицкого и Дзюбу нужно вывести из состава, если они хотят уйти»

вчера, 18:44

Экс-тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов раскритиковал футболистов «Зенита» Ярослава Ракицкого и Артема Дзюбу.

У них в конце сезона заканчиваются контракты? Тогда их надо либо не включать в состав, либо подписывать контракты, чтобы они в дальнейшем были уверены в себе. А если они не хотят подписывать, значит их надо выводить из состава, потому что это всегда влияет на коллектив.

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Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 07:35
Нужно жирнее контракты, чтобы вообще лежали в штрафной
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 00:06
Мы балаболим в своем узком кругу , и наше мнение остается здесь. Тарханов же дает совет в средствах массовой информации. Не думаю , что его мнение кого то в Зените затронет.
Ну а по поводу тренерской деятельности - тренер для ФНЛ и не более, много таких вытаскивальщиков у нас развелось. Игроком то он был классным, а вот тренер ниже среднего пошива.
Землянин
Землянин
вчера в 22:39
Они свое отыграли, а контракты у них как в полном расцвете сил, чисто экономически не выгодно продливать, но Зенит деньги так себе считает
pomor45
pomor45
вчера в 22:01
Ничто люди не дают так много, охотно и бесплатно, как советы.
Сп62
Сп62
вчера в 21:35
Артём парень настойчивый и самолюбивый, но у всех есть свой потолок. Возможно он его уже достиг.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:06
Мне кажется, что зенит не продлит контракт с рукопомойником, даже гена не доволен им.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:02, ред.
Не хотят, или не ЗАхотят ? Две большие разницы, вам не кажется, г-н Тарханов ? Не бегите впереди паровоза. Ваш комментарий, если вдуматься, - пустой.
морозз
морозз
вчера в 20:58
Как бы эти двое не стали катализатором развала Зенита! - не зря Семак насторожился и начал показывать этим перцам кто в доме хозяин!
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:19
Вот тут он прав.
Сп62
Сп62 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 20:08
Такое же дело, как и наше. Мы же лезим со своим мнением во все футбольные вопросы. Почему отказывать в этом человеку заслуженному.
Сп62
Сп62 ответ YVG (раскрыть)
вчера в 20:04
Таких тренеров, как Тарханов ещё поискать. Сколько команд он вытаскивал из подвалов. Посмотри его историю.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:59
После прошедшего матча я абсолютно уверен,что Артемон начнёт плести нити заговора внутри команды и клуба. База у него для этого есть.
протон
протон
вчера в 19:36
Зачем так затягивать?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:30
Какое дело Тарханову до дел в Зените??? Странное заявление.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:21
Без Тарханова разберутся...
batog
batog
вчера в 19:04
Ракицкого надо забрать в Спартак, года три еще поиграет, как раз опорник нужен.
YVG
YVG
вчера в 18:48
Тарханов, как тренер просто НИКТО, чего лезьть туда, куда тебе не надо.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:47
А я не уверен, что они прям хотят.
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