Тарханов: «Ракицкого и Дзюбу нужно вывести из состава, если они хотят уйти»

Экс-тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов раскритиковал футболистов «Зенита» Ярослава Ракицкого и Артема Дзюбу.
У них в конце сезона заканчиваются контракты? Тогда их надо либо не включать в состав, либо подписывать контракты, чтобы они в дальнейшем были уверены в себе. А если они не хотят подписывать, значит их надо выводить из состава, потому что это всегда влияет на коллектив.
Ну а по поводу тренерской деятельности - тренер для ФНЛ и не более, много таких вытаскивальщиков у нас развелось. Игроком то он был классным, а вот тренер ниже среднего пошива.
Ну а по поводу тренерской деятельности - тренер для ФНЛ и не более, много таких вытаскивальщиков у нас развелось. Игроком то он был классным, а вот тренер ниже среднего пошива.