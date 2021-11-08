Бывший футболист «Зенита» рассказал, как проиграл в казино 80 млн рублей

Экс-полузащитник «Зенита» Олег Кожанов вспомнил о заработках в футболе.
Какая у меня была максимальная зарплата в футболе? Больше всего получал в «Ростове» — 20 тысяч евро в месяц.
Летом курс подскочил, в месяц в рублях выходило 700-800 тысяч. Плюс премиальные: порядка 150 тысяч рублей за игру — а побеждали мы часто.
Меня в «Зените» Владимир Быстров как-то привел в казино. Поиграл с ним, потом без него. Ну и начал все спускать. Лет семь-восемь назад завязал.
Сколько туда занес? 80 миллионов рублей за все время, где-то так. За вечер миллиона два проигрывал — это самое большое.
Ионов с Радимовым тоже часто ходили, в Вегасе их видел, например. на Караванной! По 500 долларов в номер была ставка на ВИП-рулетке, специально для таких богатеньких Буратино)) на красное-черное 1,5к примерно) А потом Влад там кому-то в трубку орал:" Олежа, да бери этот сс...ный Хихон ничью в лоб, должны сыграть завтра точно! А Спортинг Хихон тогда как раз в Примеру вышел и 29 игр подряд был без ничьих! Может, как раз Кожанову и советовал такие "верняки"))
Ионов с Радимовым тоже часто ходили, в Вегасе их видел, например. на Караванной! По 500 долларов в номер была ставка на ВИП-рулетке, специально для таких богатеньких Буратино)) на красное-черное 1,5к примерно) А потом Влад там кому-то в трубку орал:" Олежа, да бери этот сс...ный Хихон ничью в лоб, должны сыграть завтра точно! А Спортинг Хихон тогда как раз в Примеру вышел и 29 игр подряд был без ничьих! Может, как раз Кожанову и советовал такие "верняки"))
Журналист - Не Финико и прочие пирамиды?
Кожанов - Нет. По акциям закупаюсь в пятёрочке и в перекрёстке.
я даже не удивлен что именно Быстров его привёл в казино))) Кожанову повезло что он не застал времена когда Быстров по гей-клубам начал ходить
Журналист - Не Финико и прочие пирамиды?
Кожанов - Нет. По акциям закупаюсь в пятёрочке и в перекрёстке.
я даже не удивлен что именно Быстров его привёл в казино))) Кожанову повезло что он не застал времена когда Быстров по гей-клубам начал ходить
Зато потом будет что вспомнить, выгребая где-нить в зоопарке какахи за обезьянами)))
Зато потом будет что вспомнить, выгребая где-нить в зоопарке какахи за обезьянами)))