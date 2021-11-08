Бывший футболист «Зенита» рассказал, как проиграл в казино 80 млн рублей

Экс-полузащитник «Зенита» вспомнил о заработках в футболе.

Какая у меня была максимальная зарплата в футболе? Больше всего получал в «Ростове» — 20 тысяч евро в месяц.

Летом курс подскочил, в месяц в рублях выходило 700-800 тысяч. Плюс премиальные: порядка 150 тысяч рублей за игру — а побеждали мы часто.

Меня в «Зените» Владимир Быстров как-то привел в казино. Поиграл с ним, потом без него. Ну и начал все спускать. Лет семь-восемь назад завязал.

Сколько туда занес? 80 миллионов рублей за все время, где-то так. За вечер миллиона два проигрывал — это самое большое.