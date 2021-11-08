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Бывший футболист «Зенита» рассказал, как проиграл в казино 80 млн рублей

вчера, 18:09

Экс-полузащитник «Зенита» Олег Кожанов вспомнил о заработках в футболе.

Какая у меня была максимальная зарплата в футболе? Больше всего получал в «Ростове» — 20 тысяч евро в месяц.

Летом курс подскочил, в месяц в рублях выходило 700-800 тысяч. Плюс премиальные: порядка 150 тысяч рублей за игру — а побеждали мы часто.

Меня в «Зените» Владимир Быстров как-то привел в казино. Поиграл с ним, потом без него. Ну и начал все спускать. Лет семь-восемь назад завязал.

Сколько туда занес? 80 миллионов рублей за все время, где-то так. За вечер миллиона два проигрывал — это самое большое.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:59
В свое время подавал надежды, теперь понятно, почему не реализовался. Мозги надо хотя бы минимальные иметь даже в футболе
Ионов с Радимовым тоже часто ходили, в Вегасе их видел, например. на Караванной! По 500 долларов в номер была ставка на ВИП-рулетке, специально для таких богатеньких Буратино)) на красное-черное 1,5к примерно) А потом Влад там кому-то в трубку орал:" Олежа, да бери этот сс...ный Хихон ничью в лоб, должны сыграть завтра точно! А Спортинг Хихон тогда как раз в Примеру вышел и 29 игр подряд был без ничьих! Может, как раз Кожанову и советовал такие "верняки"))
протон
протон
вчера в 19:58
Кожанов - Познакомился в прошлом году с акциями.
Журналист - Не Финико и прочие пирамиды?
Кожанов - Нет. По акциям закупаюсь в пятёрочке и в перекрёстке.
я даже не удивлен что именно Быстров его привёл в казино))) Кожанову повезло что он не застал времена когда Быстров по гей-клубам начал ходить
порт
порт
вчера в 19:30
Быстрик был в доле с казино.
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 19:17
Иван Яремчук,что играл в Динамо при Лобановском ,по окончании карьеры все деньги,что были спустил в казино и квартиру даже продал.Сейчас живет в сьемной однокомнатной,друзья,которые остались помогают немного рассказывал.
Брулин
Брулин
вчера в 19:11
Экс-игрок «Зенита» Кожанов работает на бетонном заводе: «Попробовал тренером – не пошло. Бетон заливается круглосуточно, круглогодично»
berda2003
berda2003
вчера в 18:40
ни ума, ни совести... просто футбодэбилоид...
Over 9000
Over 9000
вчера в 18:40
8 - это судьба
баск
баск
вчера в 18:38
Ну и пральна, нормальные герои всегда так делают..))

Зато потом будет что вспомнить, выгребая где-нить в зоопарке какахи за обезьянами)))
beefs
beefs
вчера в 18:29
что не стало таких доходов?
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:23
Как приходит, так и уходи. Для них неведома истинная цена трудового рубля.
Bombardier
Bombardier
вчера в 18:22
Easy come easy go, как говорят на Западе 😀
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:16
Ясно, что Быстров был в доле с казино.
4RT
4RT
вчера в 18:14
Дурные деньги
Futurista
Futurista
вчера в 18:13
Завязал потому что деньги закончились)...
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