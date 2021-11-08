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Актер Андреев: «Витория не до конца понял, куда он попал»

вчера, 18:37
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Российский актёр Вадим Андреев поделился мнением касательно наставника «Спартака» Руя Витории.

«Спартак» накануне сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в поединке 14-го тура чемпионата России.

В игре было много желтых карточек, а в конце арбитр перестал их давать, видимо испугался, что тогда в составах команд будет по восемь человек. Первая половина игры у «Спартака» никакой была, после перерыва забегали. Ничего нового — играли на индивидуальных качествах.

Витория не до конца понял, куда он попал. Ему нужно было сразу изучить, куда он идет. В итоге сейчас меняет схему по ходу пьесы, нельзя играть в свой футбол с таким составом.​

Москвичи набрали 19 баллов и занимают девятое место в турнирной таблице.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:22
А кто нибудь может объяснить какая у Руя своя игра? Неужели не понятно, что игроки Спартака играют так, как получится, на собственной интуиции. Выставить с Лестером при восьми в обороне двух тихоходов в нападении, какой смысл? Вот и получаем то 1:7, то 1:1 на валидоле. Сейчас опять после вырванной ничьей заговорят о Руе, как о тренере. Таких тренеров в России пруд пруди.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:20, ред.
Не понял куда попал, а когда попал - было уже поздно. Ничего страшного - компенсация в случае разрыва контракта со стороны "Спартака" искупит все страдания. А в принципе все иностранные тренеры, идущие в РПЛ примерно уже знают что их ждет, но деньги решают. А в принципе главный трофей завоеван - кубок Матч ТВ.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 20:18
Занимайся своей работой, Андреев.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:57
Верю только Зареме. Только она знает,что думает гениальный менеджер-бензинщик (в девичестве-пропагаандист марксистско-ленинских идей) в её объятьях.
протон
протон
вчера в 19:38
Сейчас ни к одному тренеру в Спартаке претензии предъявить нельзя, потому что проблема главная не в тренере, а в руководстве. Хотя к Витории вопросы тоже есть. Сегодня к Кутепову вопросов вообще нет. Уж лучше он чем Рассказов, который не восстановился от травмы, видимо, психологической, от того, что он, оказывается, футболист, и ему на поле надо выходить. На скамейке он лучше выглядит.
4RT
4RT
вчера в 19:38
Ещё один "специалист"
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:20
Матч все же удался.
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:01
ты тоже играешь роли разные , быстр протикал судьбу тренера..
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:41
Заманили португальца всякими музеями и историями.
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