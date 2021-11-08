Актер Андреев: «Витория не до конца понял, куда он попал»

Российский актёр Вадим Андреев поделился мнением касательно наставника «Спартака» Руя Витории.

«Спартак» накануне сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в поединке 14-го тура чемпионата России.

В игре было много желтых карточек, а в конце арбитр перестал их давать, видимо испугался, что тогда в составах команд будет по восемь человек. Первая половина игры у «Спартака» никакой была, после перерыва забегали. Ничего нового — играли на индивидуальных качествах.

Витория не до конца понял, куда он попал. Ему нужно было сразу изучить, куда он идет. В итоге сейчас меняет схему по ходу пьесы, нельзя играть в свой футбол с таким составом.​