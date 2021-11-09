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Первый тренер Миранчука: «Для чего Гасперини вообще покупал Алексея?»

вчера, 14:38

Александр Воронков, первый тренер Алексея Миранчука, поделился мыслями о ситуации российского полузащитника в «Аталанте».

Любому футболисту нужна игровая практика. Если её нет, то статус игрока перестаёт иметь весомый характер. Предполагаю, что Алексею лучше получать практику в команде, которая находится не в первой пятёрке Серии А. Может он и готов играть, но в «Аталанте» его не видят, а в команде топ-5 тяжело сразу пробиться в состав сквозь широкую обойму.

Единственное, чего я не могу понять, для чего Гасперини вообще покупал Миранчука, если сейчас он абсолютно не видит его в составе? Алексей был ведущим игроком «Локомотива», да и вообще российского футбола, а теперь просиживает штаны на лавке. Уверен, что Миранчук ничуть не слабее того же Головина. Можно посадить даже Месси и Роналду, что с ними будет без игровой практики? Алексей мог бы заиграть в любом клубе, который проявляет к нему интерес. Он же выходил, показывал, что он может, забивал. Уверен, если бы в той же «Аталанте» Гасперини давал ему время, то он бы не отбывал номер просто так.

Ранее совет Миранчуку дал бывший главный тренер «Спартака».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:20
Конечно, сейчас Гасперини, который воскресил футбол в Бергамо и раскрыл за 4 года почти 3 десятка игроков, начнут охаивать тру фанаты из РФ.
Ребята, Миранчук - ленивый паспортист, он очень талантливый, но очень редко дорабатывает. Ему нужно, чтоы на него играло пол команды - двое страховали, один пасовал ему, второй принимал пас от него и забивал. Так не будет в команде, где собраны игроки, которые явно не хуже Лёхи. Чуть расслабился - сиди на банке. Таков порядок в этом клубе. Не нравится - тебя всегда ждут в зоне комфорта - в РПЛ.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:35
Объясняю, для чего. Кроме Миранчука, покупались ещё добрый десяток футболистов, которые также вместе с ним сидят на скамеечке и периодически выходят на замену игроков основного состава. Обычное дело и ничего нового Гасперини здесь не открыл. Или это для г-на Воронкова тайна за семью печатями ?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:08
ГОловин тоже не преуспел,особенно в последних матчах(пусть и после постоянных травм).Так что всем можно сказать :Не в свои сани не садись.Остаюсь при своём убеждении :Рост нашего футбола связан с повышением уровня всех команд,который можно и нужно добиться в своих коллективах своей лиги.Поколение "мостовых" никак не подняло уровень нашего футбола,а про скандалы "дома" не забываем.
Брулин
Брулин
вчера в 19:08
Гасперини сделал классную команду и не его вина ,что парень привык к тепличным условиям .Пусть берет пример с Малиновского и доказывает ,что нужен команде .Самый лучший вариант съездить на пол года в условную Сампдорию и дать всем понять ,что он тянет уровень чемпионата Италии
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 18:11
Думаю, Гасперини ожидал более легкий сезон, и что его «Аталанта» будет так же разгружать голы всем соперникам, поэтому и подписали Миранчука, чтобы выходил на добивание противника во втором тайме, давая отдохнуть основе, как это сейчас делает Муриель. Но сезон оказался сложнее, даже самые слабые соперники изучили «Аталанту» вдоль и поперек, поэтому приходится играть только основой.
Думаю, в этом сезоне «Аталанта» вообще не попадет в еврокубки.
Конь 666
Конь 666
вчера в 17:21
Кто сказал, что Гасперини его покупал? Это Аталанта! Был шорт лист, кого-то не купили, купили Миранчука, он себя не показал, сильнее тех кто был - не стал. Все, либо аренда, либо работай и жди шанса.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:56
Миранчук проиграл конкуренцию, а Гасперини убедился в несостоятельности ведущих игроков РПЛ в рамках серии А. В первой пятерке итальянского чемпионата Миранчуку скорее всего ничего не светит, но можно попытаться в "Торино" или "Суассоло".
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:44
Миранчук никогда не отличался скоростными качествами, резкостью, быстроте принятия решений. Он играет в размеренный футбол , потому и в сборной никак не может закрепиться в основе. Даже выходя на несколько минут в Аталанте , он не явно уступает партнерам в большинстве компонентов.
Смена клуба напрашивается сама собой.
galem72
galem72
вчера в 15:04
"...Алексей был ведущим игроком Локомотива, да и вообще рос. футбола, а теперь просиживает штаны на лавке..."

Не понятно, почему этот тренер возмущается? В том-то и суть: разница между топ-5 евролигами и рпл — космос. В скрепах Миранчук был гением, а у Гаспера оказался всего лишь запасным. Абсолютно по объективным причинам он сейчас сидит на лавке и скучает по мячу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:41, ред.
Не оправдал доверия ,бывает.
Не думаю, что Гасперини себе враг. Или что он ставит задачу загубить игрока сборной России. Просто Леше действительно трудно пробиться в обойму большого клуба. Там все игроки высокого уровня. Может, ему действительно стоило перейти в крепкий середнячок чемпионата Италии, и там получать стабильную практику и набираться опыта...
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:40
Это большой вопрос.
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