Первый тренер Миранчука: «Для чего Гасперини вообще покупал Алексея?»

Александр Воронков, первый тренер , поделился мыслями о ситуации российского полузащитника в «Аталанте».

Любому футболисту нужна игровая практика. Если её нет, то статус игрока перестаёт иметь весомый характер. Предполагаю, что Алексею лучше получать практику в команде, которая находится не в первой пятёрке Серии А. Может он и готов играть, но в «Аталанте» его не видят, а в команде топ-5 тяжело сразу пробиться в состав сквозь широкую обойму.

Единственное, чего я не могу понять, для чего Гасперини вообще покупал Миранчука, если сейчас он абсолютно не видит его в составе? Алексей был ведущим игроком «Локомотива», да и вообще российского футбола, а теперь просиживает штаны на лавке. Уверен, что Миранчук ничуть не слабее того же Головина. Можно посадить даже Месси и Роналду, что с ними будет без игровой практики? Алексей мог бы заиграть в любом клубе, который проявляет к нему интерес. Он же выходил, показывал, что он может, забивал. Уверен, если бы в той же «Аталанте» Гасперини давал ему время, то он бы не отбывал номер просто так.