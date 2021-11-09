Первый тренер Миранчука: «Для чего Гасперини вообще покупал Алексея?»

Александр Воронков, первый тренер Алексея Миранчука, поделился мыслями о ситуации российского полузащитника в «Аталанте».
Любому футболисту нужна игровая практика. Если её нет, то статус игрока перестаёт иметь весомый характер. Предполагаю, что Алексею лучше получать практику в команде, которая находится не в первой пятёрке Серии А. Может он и готов играть, но в «Аталанте» его не видят, а в команде топ-5 тяжело сразу пробиться в состав сквозь широкую обойму.
Единственное, чего я не могу понять, для чего Гасперини вообще покупал Миранчука, если сейчас он абсолютно не видит его в составе? Алексей был ведущим игроком «Локомотива», да и вообще российского футбола, а теперь просиживает штаны на лавке. Уверен, что Миранчук ничуть не слабее того же Головина. Можно посадить даже Месси и Роналду, что с ними будет без игровой практики? Алексей мог бы заиграть в любом клубе, который проявляет к нему интерес. Он же выходил, показывал, что он может, забивал. Уверен, если бы в той же «Аталанте» Гасперини давал ему время, то он бы не отбывал номер просто так.
Ранее совет Миранчуку дал бывший главный тренер «Спартака».
Не думаю, что Гасперини себе враг. Или что он ставит задачу загубить игрока сборной России. Просто Леше действительно трудно пробиться в обойму большого клуба. Там все игроки высокого уровня. Может, ему действительно стоило перейти в крепкий середнячок чемпионата Италии, и там получать стабильную практику и набираться опыта...
Не думаю, что Гасперини себе враг. Или что он ставит задачу загубить игрока сборной России. Просто Леше действительно трудно пробиться в обойму большого клуба. Там все игроки высокого уровня. Может, ему действительно стоило перейти в крепкий середнячок чемпионата Италии, и там получать стабильную практику и набираться опыта...