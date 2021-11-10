ЭСК РФС признал верным прямое удаление Клаудиньо в матче против «Урала»

Во вторник, 9 ноября, состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.
«Нижний Новгород» — «Локомотив» (Москва)
Департамент инспектирования РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота «Локомотива» на 51-й минуте матча.
Решение комиссии:
Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Локомотив» на 51-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что если судья принял решение продолжить игру после незначительного толчка в спину атакующим игроком команды «Нижний Новгород» Ричлордом Эннином игрока обороняющейся команды «Локомотив» Дмитрия Баринова, то он должен был назначить 11-метровый удар за безрассудный толчок в спину соперника обороняющимся игроком команды «Локомотив» Тином Едваем.
«Урал» (Екатеринбург) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
«Зенит» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Игоря Панина в эпизоде с удалением игрока Клаудиньо на 51-й минуте матча.
Решение комиссии:
Судья правильно удалил игрока «Зенита» Клаудиньо на 51-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Зенита» совершает атаку соперника прямой ногой, угрожая безопасности соперника. Комиссия отмечает, что нога игрока, изначально стелившаяся по земле, затем была поднята вверх, и контакт совершен на высокой скорости с верхней частью голени футболиста «Урала» Арсена Адамова.