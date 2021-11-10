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ЭСК РФС признал верным прямое удаление Клаудиньо в матче против «Урала»

вчера, 21:19

Во вторник, 9 ноября, состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

«Нижний Новгород» — «Локомотив» (Москва)

Департамент инспектирования РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота «Локомотива» на 51-й минуте матча.

Решение комиссии:

Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Локомотив» на 51-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что если судья принял решение продолжить игру после незначительного толчка в спину атакующим игроком команды «Нижний Новгород» Ричлордом Эннином игрока обороняющейся команды «Локомотив» Дмитрия Баринова, то он должен был назначить 11-метровый удар за безрассудный толчок в спину соперника обороняющимся игроком команды «Локомотив» Тином Едваем.

«Урал» (Екатеринбург) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

«Зенит» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Игоря Панина в эпизоде с удалением игрока Клаудиньо на 51-й минуте матча.

Решение комиссии:

Судья правильно удалил игрока «Зенита» Клаудиньо на 51-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Зенита» совершает атаку соперника прямой ногой, угрожая безопасности соперника. Комиссия отмечает, что нога игрока, изначально стелившаяся по земле, затем была поднята вверх, и контакт совершен на высокой скорости с верхней частью голени футболиста «Урала» Арсена Адамова.

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Все комментарии
batog
batog
сегодня в 10:53
Бог не фраер!!!
112910415
112910415
сегодня в 06:19
вроде и не было особых споров
MOR157
MOR157
сегодня в 05:40
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 03:22
    Значит так оно и есть.
    Землянин
    Землянин
    сегодня в 01:14
    Ещё мало дали, тут длительной дисквалификацией пахнет
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 23:25
    Удаление заслуженное. Он мог поломать игрока.
    David Young
    David Young ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 23:23
    .
    Futurista
    Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 23:22
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 22:26
    Клаудиньо ещё легко отделался.
    YVG
    YVG
    вчера в 22:18
    Это и без ЭСК всем понятно.
    морозз
    морозз
    вчера в 22:15
    Это прорыв, даже не вериться в таком вердикте ЭСК…
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 22:03
    Поддерживаю решение ЭСК.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 21:30
    Хоть что-то позитивное.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 21:22, ред.
    Где список нового состава ЭСК, после данного решения ???
    makkie
    makkie
    вчера в 21:22
    А чего там спорить? Удаление чистое за высоко поднятые ноги в подкате.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 21:22
      Конь 666
      Конь 666
      вчера в 21:22
      Для решения по красной Клаудиньо - не нужен ЭСК.
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