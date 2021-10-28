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КДК отклонил жалобу «Рубина» на эпизод с незасчитанным голом в ворота «Уфы»

вчера, 16:20
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отклонил жалобу «Рубина» по поводу работы арбитра Игоря Панина в эпизоде с незасчитанным голом в ворота «Уфы» на 34-й минуте матча 12-го тура РПЛ (1:1).

«Решение ЭСК мотивировано тем, что нападающий „Рубина“ Андерс Дрейер находился в положении „вне игры“ в момент передачи мяча партнером по команде и принял участие в активных игровых действиях.

Комиссия отмечает, что в данном игровом эпизоде ни одна из трех камер трансляции, на изображение с которых возможно наложить виртуальные офсайдные линии, не зафиксировала положение ступни нападающего, находившейся ближе к линии ворот, чем мяч и предпоследний игрок обороняющейся команды», — говорится в сообщении.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:28
Результат из-за жалоб ещё ни разу не отменяли. А от наказания судьи легче не будет. И на что надеялись?
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:59
Неужели надеялись, что засчитают... после жалобы)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:30
Лёня от беспомощьности стал жалобы строчить!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:48
Результат то все равно не отменят.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:44
Слуцкий уже за соломинки цепляется, чтобы оправдаться за провалы в РПЛ. Состав отличный, а игры нет, только стоны, плачи и сопли от ЛВС. Жаль, что он встал на эту тропу.
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:32
Счёт утверждён, переигровки всё равно не будет.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:22
лишь бы пожаловаться,играть надо.
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