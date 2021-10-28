КДК отклонил жалобу «Рубина» на эпизод с незасчитанным голом в ворота «Уфы»

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вчера, 16:20

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) отклонил жалобу «Рубина» по поводу работы арбитра Игоря Панина в эпизоде с незасчитанным голом в ворота «Уфы» на 34-й минуте матча 12-го тура РПЛ (1:1).

«Решение ЭСК мотивировано тем, что нападающий „Рубина“ Андерс Дрейер находился в положении „вне игры“ в момент передачи мяча партнером по команде и принял участие в активных игровых действиях.

Комиссия отмечает, что в данном игровом эпизоде ни одна из трех камер трансляции, на изображение с которых возможно наложить виртуальные офсайдные линии, не зафиксировала положение ступни нападающего, находившейся ближе к линии ворот, чем мяч и предпоследний игрок обороняющейся команды», — говорится в сообщении.