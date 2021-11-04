ГлавнаяНовостиОрганизация: КДКРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

КДК РФС наказал «Спартак» за поведение болельщиков

вчера, 13:54

КДК РФС наказал «Спартак» за поведение болельщиков на матче 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

«В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК „Спартак-Москва“ г. Москва на 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей и запретить допуск зрителей на секторы B103, B104 (трибуна В) стадиона „Спартак“ на 1 (один) ближайший домашний матч условно.

Установить испытательный срок для ФК „Спартак-Москва“ г. Москва до конца сезона 2021-2022 гг.
В соответствии со статьей 117 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 40 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выразившиеся в демонстрации несогласованного баннера — оштрафовать ФК „Спартак-Москва“ г. Москва на 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей», — приводит текст решения КДК официальный сайт РФС.

Также было вынесено решение в отношении «Зенита».

Все новости
Спартак М
Источник: rfs.ru
КДК отклонил жалобу «Рубина» на эпизод с незасчитанным голом в ворота «Уфы»
28 октября Комментарии7
ОфициальноКДК отменил удаление полузащитника «Крыльев Советов» Ежова
03 сентября Комментарии12
КДК отменил удаление вратаря «Ахмата» Шелии в матче с «Рубином»
12 августа Комментарии21
КДК РФС оштрафовал А. Кержакова за нарушение санитарных правил
28 июля Комментарии11
КДК не вынес решения о правомерности переноса матча «Уфа» – «Арсенал»
20 мая Комментарии10
КДК отменил жёлтые карточки С. Бакаева и Мевли
13 мая Комментарии7
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:39
последнее время всевышний просто испытывает на прочность Спартак, то 4 и 7 мячей пропустили, то закрытие трибун и тд, много горе свалилось на головы болельщиков Спартака
ДСА
ДСА
вчера в 14:41
Правда глаза колет.
Союзник противников
Союзник противников ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:24
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 14:19
    Что толку каждый раз выносить одно и тоже решение, болельщики хулиганят, а отдувается за них клуб.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 14:10
    КАкой удар по финансам Федуна,он теперь не сможет купить новую помаду любимой!
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 14:03
    Ничего нового, всё по расписанию !)
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
    вчера в 14:03
    Болельщики высказывались на счет своей клманды и босса,а КДК тут причём? Или незнают как сделать так чтоб деньги поатили хоть бы за что
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 13:55
    Давно пора,совсем распоясолись!🤣😜
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100