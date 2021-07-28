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КДК РФС оштрафовал А. Кержакова за нарушение санитарных правил

вчера, 22:35

Сегодня, 28 июля, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были приняты решения по итогам матчей 1-го тура РПЛ.

«Рубин» — «Спартак»: в соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 332 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать ФК «Рубин» г. Казань на 5 000 (Пять тысяч) рублей.

«Нижний Новгород» — «Сочи»: в соответствии с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение Официальным лицом клуба, обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.2.2. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать главного тренера ФК «Нижний Новгород» г. Нижний Новгород Кержакова А.А. на 5 000 (Пять тысяч) рублей.

В соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 332 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать ФК «Нижний Новгород» г. Нижний Новгород на 5 000 (Пять тысяч) рублей.

Дисциплинарные нарушения: в соответствии с частью 1 статьи 98 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (предупреждение получили 6 игроков одной команды) — оштрафовать ФК «Рубин» г. Казань на 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Ранее старший тренер «Нижнего Новгорода» был дисквалифицирован на три месяца условно.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
вчера в 23:28
А больше всего оштрафован "Ростов" лишившийся зрителей((
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:19
От безделья нечем заняться, штрафуют команды на 5 тыс.руб...
Если заслуживают наказания, накажите, чтобы это было действительно наказание, чтобы во второй сделали всё, чтобы такое не повторилось... Если не заслуживают, к чему этот цирк, с плохими актёрами...

Клоуны КДК РФС.
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:13
ак - то мелко нагадили Шурику из НН...
ermak6848
ermak6848 ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 23:12
ну так для проформы...
протон1
протон1
вчера в 23:05
Штрафы по 5 рублей, к чему они, что за цирк
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:03
Штрафовать за карточки - это просто непонятно. Судят все по разному : один дает бороться , другой строго следует букве закона .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:59
Пошла дойка, с первого же тура. Знать бы, куда пойдут эти удои...
drug01
drug01
вчера в 22:58
Такое начало карьеры тренера....
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:49
Не подавятся с 5 тысяч то))
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:45
Добрый вечер!!! Поитересоваться хотел,очки за комментарии под ставками уже не начисляются?!! Судя по всему ,скорее нет?!!
beefs
beefs
вчера в 22:40
Рынок в действии, даже в футболе...
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