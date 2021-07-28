КДК РФС оштрафовал А. Кержакова за нарушение санитарных правил

Сегодня, 28 июля, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были приняты решения по итогам матчей 1-го тура РПЛ.
«Рубин» — «Спартак»: в соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 332 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать ФК «Рубин» г. Казань на 5 000 (Пять тысяч) рублей.
«Нижний Новгород» — «Сочи»: в соответствии с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение Официальным лицом клуба, обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.2.2. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать главного тренера ФК «Нижний Новгород» г. Нижний Новгород Кержакова А.А. на 5 000 (Пять тысяч) рублей.
В соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 332 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать ФК «Нижний Новгород» г. Нижний Новгород на 5 000 (Пять тысяч) рублей.
Дисциплинарные нарушения: в соответствии с частью 1 статьи 98 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (предупреждение получили 6 игроков одной команды) — оштрафовать ФК «Рубин» г. Казань на 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Ранее старший тренер «Нижнего Новгорода» был дисквалифицирован на три месяца условно.
Если заслуживают наказания, накажите, чтобы это было действительно наказание, чтобы во второй сделали всё, чтобы такое не повторилось... Если не заслуживают, к чему этот цирк, с плохими актёрами...
Клоуны КДК РФС.
Если заслуживают наказания, накажите, чтобы это было действительно наказание, чтобы во второй сделали всё, чтобы такое не повторилось... Если не заслуживают, к чему этот цирк, с плохими актёрами...
Клоуны КДК РФС.