КДК РФС оштрафовал А. Кержакова за нарушение санитарных правил

Сегодня, 28 июля, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС , на котором были приняты решения по итогам матчей 1-го тура РПЛ .

«Рубин» — «Спартак»: в соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 332 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать ФК «Рубин» г. Казань на 5 000 (Пять тысяч) рублей.

«Нижний Новгород» — «Сочи»: в соответствии с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение Официальным лицом клуба, обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.2.2. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать главного тренера ФК «Нижний Новгород» г. Нижний Новгород Кержакова А.А. на 5 000 (Пять тысяч) рублей.

В соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 332 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать ФК «Нижний Новгород» г. Нижний Новгород на 5 000 (Пять тысяч) рублей.