КДК не вынес решения о правомерности переноса матча «Уфа» – «Арсенал»

КДК РФС отказал «Ротору» в просьбе дать оценку правомерности переноса матча 30-го тура РПЛ «Уфа» – «Арсенал» (2:1) на более позднее время.
Комитет не стал брать на себя ответственность и делать выводы о правомерности или неправомерности переноса матча в Уфе ввиду того, что он организовывался РПЛ, к которой КДК не может применять санкции.
Этот вопрос могут решать руководящие органы лиги или РФС. Когда и где он будет поднят, пока неизвестно.
Напомним, что волгоградский клуб попросил КДК оценить ситуацию с учетом положений п. 6.7 Регламента РПЛ, а также действиям официальных лиц матча, которые осуществляли замеры температуры и принимали решение о переносе. Все матчи заключительного тура РПЛ должны были начаться одновременно – в 14:00 по московскому времени, но матч в Уфе из-за жары был сдвинут на 2 часа позже. «Уфа» и «Арсенал» были прямыми конкурентами вылетевшего в итоге «Ротора» в борьбе за выживание.