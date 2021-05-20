КДК не вынес решения о правомерности переноса матча «Уфа» – «Арсенал»

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20 мая 2021, 13:05

КДК РФС отказал «Ротору» в просьбе дать оценку правомерности переноса матча 30-го тура РПЛ «Уфа» – «Арсенал» (2:1) на более позднее время.

Комитет не стал брать на себя ответственность и делать выводы о правомерности или неправомерности переноса матча в Уфе ввиду того, что он организовывался РПЛ , к которой КДК не может применять санкции.

Этот вопрос могут решать руководящие органы лиги или РФС . Когда и где он будет поднят, пока неизвестно.