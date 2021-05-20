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КДК не вынес решения о правомерности переноса матча «Уфа» – «Арсенал»

20 мая 2021, 13:05
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа2 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

КДК РФС отказал «Ротору» в просьбе дать оценку правомерности переноса матча 30-го тура РПЛ «Уфа» – «Арсенал» (2:1) на более позднее время.

Комитет не стал брать на себя ответственность и делать выводы о правомерности или неправомерности переноса матча в Уфе ввиду того, что он организовывался РПЛ, к которой КДК не может применять санкции.

Этот вопрос могут решать руководящие органы лиги или РФС. Когда и где он будет поднят, пока неизвестно.

Напомним, что волгоградский клуб попросил КДК оценить ситуацию с учетом положений п. 6.7 Регламента РПЛ, а также действиям официальных лиц матча, которые осуществляли замеры температуры и принимали решение о переносе. Все матчи заключительного тура РПЛ должны были начаться одновременно – в 14:00 по московскому времени, но матч в Уфе из-за жары был сдвинут на 2 часа позже. «Уфа» и «Арсенал» были прямыми конкурентами вылетевшего в итоге «Ротора» в борьбе за выживание.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 13:28
лучше не влезать в это тёмное дело
vitechechek
vitechechek ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
20 мая в 15:48
Это изменило бы то, что арсенал не знал бы результат ротора и бился за победу, потому что в случае победы ротора и уфы вылетел бы арсенал, а так они знали что ротор проиграл и благополучно слили игру уфе.
Ironigor
Ironigor ответ Garrincha58 (раскрыть)
20 мая в 14:12
Газизов постарался!!!
Ironigor
Ironigor ответ Аксинья (раскрыть)
20 мая в 14:11
А там разве кто-то ещё есть, одна баранта !!! Аж стыдно за Российский вотьте уйтбол !!!
Garrincha58
Garrincha58
20 мая в 14:10
для меня загадка до сих пор ну не может такого быть что в 14 часов нельзя играть а в 16 можно для того чтобы было так надо чтобы погода резко изменилась скажем пошёл бы дождь или ливень с ветром но ничего этого не было так что на лицо подтасовка фактов значит кому то это очень хотелось а именно обеим командам сговор налицо
Partisanism .
Partisanism .
20 мая в 14:03
Про форс-мажор ничего не написано в регламенте?
КЭТиК
КЭТиК
20 мая в 13:37
Нечестная борьба налицо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Аксинья (раскрыть)
20 мая в 13:29
Уже несколько лет последний тур играется в 14:00. Вопрос в том что в данном случае могли бы узнать прогноз погоды и перенести все остальные матчи...
Аксинья
Аксинья
20 мая в 13:24
Осталось только узнать какой баран (более мягкого слова не подберешь) решил что игры сподручнее провести днем а не вечером ))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 мая в 13:07
Что бы это изменило,может счёт был бы ещё больше!
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