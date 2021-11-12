Газизов: «Уже никто не скажет, что голы Агаларова случайны»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мыслями об очередном голе форварда команды , который отличился в составе молодёжной сборной России в матче со сверстниками из Словакии в квалификации Евро-2023.

Агаларов в хорошей форме. Я это знаю — хочет забивать. В очередной раз доказывает, что он не просто так лучший бомбардир РПЛ . Забил классный гол, имел ещё моменты, отыграл неплохо. Теперь ждём игру с Испанией, он ей уже забивал, так что надеемся, что ещё забьет. Нет ли сожаления, что не сыграет за основу с Хорватией? Это же выбор главного тренера. Всё было правильно. Молодой футболист должен получать практику и доказывать. Сейчас он доказывает. Раньше любили говорить, что его голы случайность. Сейчас, мне кажется, никто так уже не скажет.