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Газизов: «Уже никто не скажет, что голы Агаларова случайны»

вчера, 22:51
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)3 : 0Логотип футбольный клуб Словакия (до 21)Словакия (до 21)Матч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мыслями об очередном голе форварда команды Гамида Агаларова, который отличился в составе молодёжной сборной России в матче со сверстниками из Словакии в квалификации Евро-2023.

Агаларов в хорошей форме. Я это знаю — хочет забивать. В очередной раз доказывает, что он не просто так лучший бомбардир РПЛ. Забил классный гол, имел ещё моменты, отыграл неплохо. Теперь ждём игру с Испанией, он ей уже забивал, так что надеемся, что ещё забьет. Нет ли сожаления, что не сыграет за основу с Хорватией? Это же выбор главного тренера. Всё было правильно. Молодой футболист должен получать практику и доказывать. Сейчас он доказывает. Раньше любили говорить, что его голы случайность. Сейчас, мне кажется, никто так уже не скажет.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 15:01
Как гол за сборную может доказать , что он лучший бомбардир другого турнира ??? Где мозг!!)
cska1948
cska1948
сегодня в 09:31
"...Раньше любили говорить, что его голы случайность. Сейчас, мне кажется, никто так уже не скажет."
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Лучше пусть говорят, а Агаларов забивает, чем не говорят, а Агаларов не забивает.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:06
Пусть в Катаре произведет фурор.
minai
minai
сегодня в 01:40
Никто и не против, чтобы он забивал. И чем больше, тем лучше.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:32
Найдутся такие кто скажет!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:40
Пока всё у него идёт отлично 👍 Удачи ☝
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:37
Молодец парень, и в клубе и в молодежке оправдывает своей игрой доверие тренеров.
drug01
drug01
вчера в 23:26
Надо ещё подождать делать выводы
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:13
А мало кто говорил.
4RT
4RT
вчера в 23:03
Второго Урунова себе нашёл,хмырь
beefs
beefs
вчера в 22:56
главное что бы не зазнался...
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