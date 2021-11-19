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Агенты Алексея Миранчука встретились с руководством «Аталанты»

вчера, 16:45

Полузащитник Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту».

Сегодня утром агенты россиянина провели встречу с руководством команды из Бергамо. На ней обсуждался вопрос о том, что Миранчук хочет получать больше игрового времени. Другим вариантом является аренда футболиста. В подписании Алексея заинтересованы «Торино» и «Дженоа».

В нынешней кампании Миранчук провёл 8 матчей за «Аталанту», записав на свой счёт 1 результативную передачу.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:14
Руководство аталанты добавил что Леха отлично смотрится на скамейке
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:47
Все будет хорошо.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:59
Агенты верят в лучшее.
youtomee
youtomee ответ beefs (раскрыть)
вчера в 18:34
Если игрок хочет расти, тут вопрос не в конкретном клубе, а в том, что Серия А лучше РПЛ. Там он сможет играть против сильных соперников. В РПЛ он будет становится иногда лучшим игроком матча против какой-нибудь Уфы и даже получать большие деньги, а через пару лет будет душить змея как Дзюба и на этом все
particular
particular
вчера в 17:58
Не помощник, не спаситель, -
Лёха лавок искуситель...
112910415
112910415
вчера в 17:45
нужен решительный шаг !
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:44
И сколько он их наплодил,этих агентов??? Ну и корми их.Гламурная безнадёга,маменькин сынок.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:26
Спёкся Лёха. Теперь назад в РФПЛ!
beefs
beefs
вчера в 17:13
Неужели Торино или Дженоа лучше Локомотива...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:10
Игрок один, а агентов на шее сидят несколько...
drug01
drug01
вчера в 17:07
Будут решать судьбу
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:06
Для него сейчас самое необходимое, получать игровую практику и возможность проявить себя ! Удачи Алексей !
sihafazatron
sihafazatron ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 17:04
Чтобы их по матчтв показывали почаще)
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:01
В нынешней кампании Миранчук провёл 8 матчей за «Аталанту», записав на свой счёт 1 результативную передачу.

И зачем он "Дженоа" или "Торино"...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:49
Оба клуба не так и плохи для Алёшки,пусть арендуется!
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