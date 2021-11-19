Агенты Алексея Миранчука встретились с руководством «Аталанты»

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вчера, 16:45

Полузащитник может покинуть «Аталанту».

Сегодня утром агенты россиянина провели встречу с руководством команды из Бергамо. На ней обсуждался вопрос о том, что Миранчук хочет получать больше игрового времени. Другим вариантом является аренда футболиста. В подписании Алексея заинтересованы «Торино» и «Дженоа».

В нынешней кампании Миранчук провёл 8 матчей за «Аталанту», записав на свой счёт 1 результативную передачу.