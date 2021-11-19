Далот достиг устного соглашения с «Ромой»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот близок к переходу в «Рому». Игрок достиг устного соглашения с итальянским клубом. Контракт для игрока уже готов. Речь идёт об аренде на полгода с последующим правом выкупа.
По слухам, игроку потом предложат соглашение ещё на 4 года.
Напомним, что ранее на игрока претендовал другой итальянский коллектив.
Далот испытывал трудности с игровым временем на «Олд Траффорд» в этом сезоне, сыграв всего 226 минут во всех соревнованиях.
Согласно отчету, «Рома» и «Манчестер Юнайтед» ведут переговоры о переводе Далота в аренду на стадион «Олимпико». Далот может вернуться в Серию А в рамках первоначального займа с опционом на покупку за 15 миллионов евро.
Его переезд в столицу означает, что Брайан Рейнольдс уйдет в аренду, чтобы получить обычное игровое время. Американский защитник сыграл всего три игры в этом сезоне, включая поражение «Ромы» над Буде-Глимтом со счетом 6:1 в Лиге конференций.
В январе «Рома» подпишет по крайней мере одного правого защитника и центрального полузащитника с Денисом Закарией из «Боруссии Мюнхенгладбах» во главе списка покупок Моуринью, чтобы усилить команду в центре парка.
Далот испытывал трудности с игровым временем на «Олд Траффорд» в этом сезоне, сыграв всего 226 минут во всех соревнованиях.
Согласно отчету, «Рома» и «Манчестер Юнайтед» ведут переговоры о переводе Далота в аренду на стадион «Олимпико». Далот может вернуться в Серию А в рамках первоначального займа с опционом на покупку за 15 миллионов евро.
Его переезд в столицу означает, что Брайан Рейнольдс уйдет в аренду, чтобы получить обычное игровое время. Американский защитник сыграл всего три игры в этом сезоне, включая поражение «Ромы» над Буде-Глимтом со счетом 6:1 в Лиге конференций.
В январе «Рома» подпишет по крайней мере одного правого защитника и центрального полузащитника с Денисом Закарией из «Боруссии Мюнхенгладбах» во главе списка покупок Моуринью, чтобы усилить команду в центре парка.