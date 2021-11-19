Далот достиг устного соглашения с «Ромой»

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вчера, 15:24

Защитник «Манчестер Юнайтед» близок к переходу в «Рому». Игрок достиг устного соглашения с итальянским клубом. Контракт для игрока уже готов. Речь идёт об аренде на полгода с последующим правом выкупа.

По слухам, игроку потом предложат соглашение ещё на 4 года.

Напомним, что ранее на игрока претендовал другой итальянский коллектив.