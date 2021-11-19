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Далот достиг устного соглашения с «Ромой»

вчера, 15:24

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот близок к переходу в «Рому». Игрок достиг устного соглашения с итальянским клубом. Контракт для игрока уже готов. Речь идёт об аренде на полгода с последующим правом выкупа.

По слухам, игроку потом предложат соглашение ещё на 4 года.

Напомним, что ранее на игрока претендовал другой итальянский коллектив.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:00
По сообщениям, Диогу Далот дал зеленый свет на воссоединение с Жозе Моуринью в «Роме», а «Джаллоросси» ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» по поводу первоначального займа. Португальский правый защитник - одна из приоритетных целей Моуринью в январе, и, бывший игрок Милана открыт для переезда в Рим в зимнее трансферное окно.

Далот испытывал трудности с игровым временем на «Олд Траффорд» в этом сезоне, сыграв всего 226 минут во всех соревнованиях.

Согласно отчету, «Рома» и «Манчестер Юнайтед» ведут переговоры о переводе Далота в аренду на стадион «Олимпико». Далот может вернуться в Серию А в рамках первоначального займа с опционом на покупку за 15 миллионов евро.
Его переезд в столицу означает, что Брайан Рейнольдс уйдет в аренду, чтобы получить обычное игровое время. Американский защитник сыграл всего три игры в этом сезоне, включая поражение «Ромы» над Буде-Глимтом со счетом 6:1 в Лиге конференций.

В январе «Рома» подпишет по крайней мере одного правого защитника и центрального полузащитника с Денисом Закарией из «Боруссии Мюнхенгладбах» во главе списка покупок Моуринью, чтобы усилить команду в центре парка.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:27
Ждём официальных новостей.
ДСА
ДСА
вчера в 15:27
Если уж брать так на долгий срок, что бы не сбежал никуда.
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