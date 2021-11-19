Годин может вернуться в «Атлетико»

Защитник «Кальяри» Диего Годин может вернуться в стан мадридского «Атлетико». Напомним, что уругваец 9 лет выступал за «матрасников». Тренер команды Диего Симеоне испытывает кадровые проблемы в защитной линии. Отмечается, что Годин в ближайшее время покинет «Кальяри».
У игрока есть ряд предложений от клубов МЛС, а также от аргентинской «Боки Хуниорс». Однако защитник отдаёт предпочтение именно мадридскому клубу.
Хосе Игнасио Фернандес, написавший книгу об иконе Атлетико, также сказал, что Годин хотел бы вернуться в Мадрид. Игрок признает, что сделать ход будет сложно, но Диего Симеоне готов вернуть его.
Годин сыграл за «Атлетико» 389 матчей в период с 2010 по 2019 год. Он подписал контракт с миланским «Интером» Антонио Конте в 2019 году и забил в финальном поражении Лиги Европы «Севилье» в следующем сезоне, а затем перебрался в Кальяри по трехлетнему контракту.
Годин и его нынешний клуб теперь достигли соглашения о разрыве его контракта, чтобы он мог воспользоваться новой возможностью в качестве свободного агента 1 января. Кальяри - худшее место в Серии А с одной победой в 12 играх, а Годин, которому в феврале исполняется 36 лет, хочет еще раз выйти на высший уровень.
Ни для кого не секрет, что действующие чемпионы Испании борются в обороне и будут искать подкрепление либо этой зимой, либо следующим летом. Если разговоры о его возвращении развиваются, низкая стоимость Година (как сообщается, не будет проблемой) и знакомство с клубом станут его плюсом. Однако его возраст и снижение выступлений за клуб и за страну можно было рассматривать как препятствия для заключения сделки.
Тем не менее, было бы поистине потрясающе увидеть, как Эль-Фараон снова одет в красное и белое. Моя интуиция подсказывает мне, что если Чоло будет настаивать на этом, клуб найдет способ осуществить это.
Хосе Игнасио Фернандес, написавший книгу об иконе Атлетико, также сказал, что Годин хотел бы вернуться в Мадрид. Игрок признает, что сделать ход будет сложно, но Диего Симеоне готов вернуть его.
Годин сыграл за «Атлетико» 389 матчей в период с 2010 по 2019 год. Он подписал контракт с миланским «Интером» Антонио Конте в 2019 году и забил в финальном поражении Лиги Европы «Севилье» в следующем сезоне, а затем перебрался в Кальяри по трехлетнему контракту.
Годин и его нынешний клуб теперь достигли соглашения о разрыве его контракта, чтобы он мог воспользоваться новой возможностью в качестве свободного агента 1 января. Кальяри - худшее место в Серии А с одной победой в 12 играх, а Годин, которому в феврале исполняется 36 лет, хочет еще раз выйти на высший уровень.
Ни для кого не секрет, что действующие чемпионы Испании борются в обороне и будут искать подкрепление либо этой зимой, либо следующим летом. Если разговоры о его возвращении развиваются, низкая стоимость Година (как сообщается, не будет проблемой) и знакомство с клубом станут его плюсом. Однако его возраст и снижение выступлений за клуб и за страну можно было рассматривать как препятствия для заключения сделки.
Тем не менее, было бы поистине потрясающе увидеть, как Эль-Фараон снова одет в красное и белое. Моя интуиция подсказывает мне, что если Чоло будет настаивать на этом, клуб найдет способ осуществить это.