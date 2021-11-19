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Годин может вернуться в «Атлетико»

вчера, 14:47

Защитник «Кальяри» Диего Годин может вернуться в стан мадридского «Атлетико». Напомним, что уругваец 9 лет выступал за «матрасников». Тренер команды Диего Симеоне испытывает кадровые проблемы в защитной линии. Отмечается, что Годин в ближайшее время покинет «Кальяри».

У игрока есть ряд предложений от клубов МЛС, а также от аргентинской «Боки Хуниорс». Однако защитник отдаёт предпочтение именно мадридскому клубу.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:32, ред.
Центральный защитник Кальяри Диего Годин расторгнет свой контракт с кандидатами на вылет, поскольку он ожидает невероятного воссоединения с Атлетико Мадридом.

Хосе Игнасио Фернандес, написавший книгу об иконе Атлетико, также сказал, что Годин хотел бы вернуться в Мадрид. Игрок признает, что сделать ход будет сложно, но Диего Симеоне готов вернуть его.

Годин сыграл за «Атлетико» 389 матчей в период с 2010 по 2019 год. Он подписал контракт с миланским «Интером» Антонио Конте в 2019 году и забил в финальном поражении Лиги Европы «Севилье» в следующем сезоне, а затем перебрался в Кальяри по трехлетнему контракту.

Годин и его нынешний клуб теперь достигли соглашения о разрыве его контракта, чтобы он мог воспользоваться новой возможностью в качестве свободного агента 1 января. Кальяри - худшее место в Серии А с одной победой в 12 играх, а Годин, которому в феврале исполняется 36 лет, хочет еще раз выйти на высший уровень.

Ни для кого не секрет, что действующие чемпионы Испании борются в обороне и будут искать подкрепление либо этой зимой, либо следующим летом. Если разговоры о его возвращении развиваются, низкая стоимость Година (как сообщается, не будет проблемой) и знакомство с клубом станут его плюсом. Однако его возраст и снижение выступлений за клуб и за страну можно было рассматривать как препятствия для заключения сделки.

Тем не менее, было бы поистине потрясающе увидеть, как Эль-Фараон снова одет в красное и белое. Моя интуиция подсказывает мне, что если Чоло будет настаивать на этом, клуб найдет способ осуществить это.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:46
Это будет отличным решением
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:53
Это вряд ли...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:53
Посмотрим, может и вернётся...
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