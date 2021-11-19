Годин может вернуться в «Атлетико»

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вчера, 14:47

Защитник «Кальяри» может вернуться в стан мадридского «Атлетико». Напомним, что уругваец 9 лет выступал за «матрасников». Тренер команды испытывает кадровые проблемы в защитной линии. Отмечается, что Годин в ближайшее время покинет «Кальяри».