«Реал» хочет подписать Мазрауи из «Аякса»

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вчера, 11:41

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании полузащитника «Аякса» . Марокканский игрок следующим летом покинет нидерландский клуб, поскольку у него истекает контракт.

Этой ситуацией хочет воспользоваться мадридский клуб, который взял курс на подписание свободных агентов. Такую позицию выразил накануне Флорентино Перес.