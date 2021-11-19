«Реал» хочет подписать Мазрауи из «Аякса»

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании полузащитника «Аякса» Нуссаира Мазрауи. Марокканский игрок следующим летом покинет нидерландский клуб, поскольку у него истекает контракт.
Этой ситуацией хочет воспользоваться мадридский клуб, который взял курс на подписание свободных агентов. Такую позицию выразил накануне Флорентино Перес.
«Лос Бланкос» уже охотятся за Килианом Мбаппе и Полем Погба, контракты которых истекают по завершении текущей кампании. И они ищут еще одну сделку, пытаясь подписать с Мазрауи предварительное соглашение в январе, согласно которому он переедет в Сантьяго Бернабеу для участия в кампании 2022/23 года.
Мазрауи родился в Нидерландах, но выступал за сборную Марокко. Он начал играть в футбол с местной командой, а затем перешел молодежную академию «Аякса».
Пройдя по карьерной лестнице в Амстердаме, он в конечном итоге стал первым правым защитником, впечатлив своим атлетизмом на флангах. Мазрауи, очень похожий на современного защитника, преуспевает в атакующей стороне игры.
В сезоне 2021/22 он провел 11 игр в Эредивизи, забил четыре гола и сделал две голевые передачи.
Реал Мадрид попытается привлечь его, чтобы обеспечить конкуренцию на позиции правого защитника.
«Лос Бланкос» уже охотятся за Килианом Мбаппе и Полем Погба, контракты которых истекают по завершении текущей кампании. И они ищут еще одну сделку, пытаясь подписать с Мазрауи предварительное соглашение в январе, согласно которому он переедет в Сантьяго Бернабеу для участия в кампании 2022/23 года.
Мазрауи родился в Нидерландах, но выступал за сборную Марокко. Он начал играть в футбол с местной командой, а затем перешел молодежную академию «Аякса».
Пройдя по карьерной лестнице в Амстердаме, он в конечном итоге стал первым правым защитником, впечатлив своим атлетизмом на флангах. Мазрауи, очень похожий на современного защитника, преуспевает в атакующей стороне игры.
В сезоне 2021/22 он провел 11 игр в Эредивизи, забил четыре гола и сделал две голевые передачи.
Реал Мадрид попытается привлечь его, чтобы обеспечить конкуренцию на позиции правого защитника.