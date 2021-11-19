«Манчестер Юнайтед» присоединяется к гонке за Гави

Английский «Манчестер Юнайтед» стал ещё одним претендентом за полузащитника Гави из «Барселоны». Игрок до сих пор не продлил контракт с каталонцами, эта информация подогревает интерес многих европейских топ-клубов.
Действующее трудовое соглашение футболиста истекает летом 2023 года. Рыночная стоимость Гави равняется 25 млн евро.
Это не осталось незамеченным для остальных европейских команд, и к недавнему интересу «Челси» должен присоединиться и «Манчестер Юнайтед». Уход Погба следующим летом - это факт, и они не сдадутся перед экономическими претензиями игрока.
На этом фоне спортивный менеджмент долгое время искал новые фигуры для центра поля, и хорошая игра Гави привлекла его внимание. В Манчестере они видят явную возможность получить одно из обещаний на данный момент, а именно то, что пункт о выходе в размере 50 миллионов евро предлагает им попробовать свое подписание.
Со своей стороны, Гави в течение нескольких недель вел переговоры с «Барселоной» о продлении контракта, и текущие условия не соответствуют его игре на поле. В принципе, игрок намерен продолжить в «Барселоне», но не может прийти к соглашению, и «Челси», и «Юнайтед» ждут его с распростертыми руками.
Это не осталось незамеченным для остальных европейских команд, и к недавнему интересу «Челси» должен присоединиться и «Манчестер Юнайтед». Уход Погба следующим летом - это факт, и они не сдадутся перед экономическими претензиями игрока.
На этом фоне спортивный менеджмент долгое время искал новые фигуры для центра поля, и хорошая игра Гави привлекла его внимание. В Манчестере они видят явную возможность получить одно из обещаний на данный момент, а именно то, что пункт о выходе в размере 50 миллионов евро предлагает им попробовать свое подписание.
Со своей стороны, Гави в течение нескольких недель вел переговоры с «Барселоной» о продлении контракта, и текущие условия не соответствуют его игре на поле. В принципе, игрок намерен продолжить в «Барселоне», но не может прийти к соглашению, и «Челси», и «Юнайтед» ждут его с распростертыми руками.