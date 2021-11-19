«Манчестер Юнайтед» присоединяется к гонке за Гави

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вчера, 14:56

Английский «Манчестер Юнайтед» стал ещё одним претендентом за полузащитника Гави из «Барселоны». Игрок до сих пор не продлил контракт с каталонцами, эта информация подогревает интерес многих европейских топ-клубов.

Действующее трудовое соглашение футболиста истекает летом 2023 года. Рыночная стоимость Гави равняется 25 млн евро.