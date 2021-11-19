«Барселона» может подписать форварда «Базеля». Трансфер одобрил Деку

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вчера, 11:35

«Барселона» находится в поисках нового нападающего.

«Сине-гранатовые» обратили своё внимание на форварда «Базеля» . Подписать игрока каталонскому клубу посоветовал бывший игрок «Барселоны» Деку, который сейчас работает в команде скаутом (специализируется на бразильских и португальских футболистах). Деку уже контактировал с агентом нападающего Пауло Питомбейрой.

«Барселона» сможет подписать Мендонсу, если продаст одного из своих игроков зимой. Сумма потенциального трансфера оценивается в 8 млн евро.

В нынешнем сезоне Мендонса провёл 24 матча за «Базель», записав на свой счёт 23 гола и 8 результативных передач. Интерес к бразильцу также проявляет «Фиорентина».