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«Барселона» может подписать форварда «Базеля». Трансфер одобрил Деку

вчера, 11:35

«Барселона» находится в поисках нового нападающего.

«Сине-гранатовые» обратили своё внимание на форварда «Базеля» Артура Мендонсу. Подписать игрока каталонскому клубу посоветовал бывший игрок «Барселоны» Деку, который сейчас работает в команде скаутом (специализируется на бразильских и португальских футболистах). Деку уже контактировал с агентом нападающего Пауло Питомбейрой.

«Барселона» сможет подписать Мендонсу, если продаст одного из своих игроков зимой. Сумма потенциального трансфера оценивается в 8 млн евро.

В нынешнем сезоне Мендонса провёл 24 матча за «Базель», записав на свой счёт 23 гола и 8 результативных передач. Интерес к бразильцу также проявляет «Фиорентина».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:13
В Барселоне будет потруднее забивать.
Bensurr
Bensurr
вчера в 12:38
Вот и Деку подключился
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:28
Результативный нападающий,надо брать.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:55
На большее денег нет
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