«Манчестер Юнайтед» выплатит Сульшеру 7,5 млн фунтов компенсации

«Манчестер Юнайтед» в скором времени объявит об увольнении Оле-Гуннара Сульшера с должности главного тренера.
The Times сообщает, что сумма компенсации норвежскому специалисту за разрыв контракта составит около 7,5 млн фунтов.
В контракте Сульшера прописано, что возмещению подлежит только сумма за один сезон, несмотря на то соглашениедо 2024 года.
Ну и где же принципиальность болельщиков теперь?? Тем более МЮ для Сульшера не чужой клуб - мог бы и вежливо отказаться от компенсации (а фаны могли бы и намекнуть на это)...
Ну и где же принципиальность болельщиков теперь?? Тем более МЮ для Сульшера не чужой клуб - мог бы и вежливо отказаться от компенсации (а фаны могли бы и намекнуть на это)...