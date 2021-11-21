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«Манчестер Юнайтед» выплатит Сульшеру 7,5 млн фунтов компенсации

вчера, 13:17

«Манчестер Юнайтед» в скором времени объявит об увольнении Оле-Гуннара Сульшера с должности главного тренера.

The Times сообщает, что сумма компенсации норвежскому специалисту за разрыв контракта составит около 7,5 млн фунтов.

В контракте Сульшера прописано, что возмещению подлежит только сумма за один сезон, несмотря на то соглашениедо 2024 года.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:05
Мда, что творится.
Генадий Павлович
Генадий Павлович
вчера в 17:55
Тем временем у Дани Алвеса ЗП = 144 тыс за сезон
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Zhgoon (раскрыть)
вчера в 16:29
У него контракт был до 2024г.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 16:26
Малая сумма для тех кто крутится в элите футбола.
shlifen
shlifen
вчера в 16:13
Я ещё помню когда фанаты МЮ требовали от Мойеса отказаться от неустойки за разрыв контракта (и вроде он тогда отказался от 8,5 лимонов), хотя ему обещали полное доверие, и 6 летний контракт, а из трансферов привезли АЖ целого Фелаини и Мату - выгнали не дав доработать даже сезон. Сульшеру же отвалили 350+ лимонов, терпели безтрофейные сезоны один за одним, и отправляют в отставку с неустойкой в 7,5 лимона.
Ну и где же принципиальность болельщиков теперь?? Тем более МЮ для Сульшера не чужой клуб - мог бы и вежливо отказаться от компенсации (а фаны могли бы и намекнуть на это)...
Сантус
Сантус
вчера в 16:11
....так вроде трактовка-по обоюдному согласию,а это не предполагает компенсаций или как?)
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 15:38
У него что зарплата была 7,5 миллионов в год? Как вообще он такое провернул? Без опыта, без достижений пришел и получил в два раза больше оклад, чем у Клоппа.
D_О_M_I_N_A_T_O_R
D_О_M_I_N_A_T_O_R
вчера в 15:00, ред.
Роналду 9 голов в АПЛ и ЛЧ, пенельсси 4 гола в фермерской лиге и лч за 3 месяца )))))
Oplot
Oplot
вчера в 14:46, ред.
В рублях более полмиллиарда.Но стоит сказать что прошлые сезоны у него были относительно неплохи.2 место в прошлом году.Но в этом году были причины,одна из них Кристофер,его капризы и истеричность.Ему уж не привыкать ,,сьедать"" тренеров.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:18
Ещё один -"НЕУДАЧНИК"- СЧАСТЛТИВЧИК!!!

У Ж.Моуриньо конкуренты появляются - "как грибы после дождя"...
Cat01
Cat01
вчера в 14:03
Хороший был контракт
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:00
Ему до Моура далеко)))
4RT
4RT
вчера в 13:55
Вот это компенсация! Правда,дядя Лёня?😁
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 13:52
Если просто тратить,то и лярда не хватит,а если жить по средствам,то по за глаза..))
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 13:44, ред.
Давайте всем сосером устроимся? А чё, пишем всякое не полезное, поорать друг на пох кого можем, тренеров тут у нас хоть на ... вали, один мыловар чего стоит... Поделим на всех и будет круть! Мы почувствуем, а вот им на 2 раза в пятёрочку)
David Young
David Young ответ rubinovyi2 (раскрыть)
вчера в 13:38
Это смотря как тратить и на что. А так вообще сумма очень большая.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 13:34
За один сезон,а практически на всю жизнь обеспечен...)))
протон
протон
вчера в 13:32
Проваливаешь работу, а тебе ещё сверху 7,5 лямов фунтов дают) неудивительно, что он постоянно улыбался, даже вчера умудрился на послематчевом интервью улыбнуться.
Предлагаю отдать ему Магуайера, пусть ему червей копает
Франц Кафка
Франц Кафка
вчера в 13:32
Не подскажете, как начать тренировать в АПЛ?
протон
протон
вчера в 13:32
Это ж сколько опарышей можно купить!
Самая выгодная рыбалка для Сульшера в его рыболовной карьере
shlomo
shlomo
вчера в 13:31
Остаётся только поздравить МанЮ с таким решением.... нехилая такая неустойка, рыбак ничего не потерял, кроме неприятного осадка..... ну а так что, хорошо тренеры живут.... есть стимулы плохо работать, чтобы зарабатывать в разы больше тех, кто отлично работает.... когда интересно до клубов дойдет, что при увольнении тренерам никаких неустоек платить нельзя, они не выполнили свою работу, за что им еще платить что то?.... почему изначально не привязать выплаты к результатам команды?....да уж тренеры раньше были другой породы - при неудачах в работе увольнялись сами без всяких неустоек..... а нынешнее рвачество тренеров очень подстать поведению большинства людей современного "общества потребления", нормы морали это не про них....
dimagas2
dimagas2 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 13:29
Агенты умеют доить клубы. Мавр и Конте не дадут соврать)))
Брулин
Брулин
вчера в 13:22, ред.
Пора уже отменять все эти компенсации или уже подписывать контракты по умнее ... нет результатов просто уволить и все и так сделать надо по всем клубам без искличения и тогда тренера не будут требовать такие большие зарплаты
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