«Манчестер Юнайтед» выплатит Сульшеру 7,5 млн фунтов компенсации

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вчера, 13:17

«Манчестер Юнайтед» в скором времени объявит об увольнении с должности главного тренера.

The Times сообщает, что сумма компенсации норвежскому специалисту за разрыв контракта составит около 7,5 млн фунтов.

В контракте Сульшера прописано, что возмещению подлежит только сумма за один сезон, несмотря на то соглашениедо 2024 года.